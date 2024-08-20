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Минобороны сообщило о создании группировок "Белгород", "Брянск" и "Курск" - РИА Новости Крым, 20.08.2024
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Минобороны сообщило о создании группировок "Белгород", "Брянск" и "Курск"
Минобороны сообщило о создании группировок "Белгород", "Брянск" и "Курск" - РИА Новости Крым, 20.08.2024
Минобороны сообщило о создании группировок "Белгород", "Брянск" и "Курск"
В Вооруженных силах России созданы группировки войск "Белгород", "Брянск", "Курск". Это следует из данных Минобороны РФ по итогам заседания Координационного... РИА Новости Крым, 20.08.2024
2024-08-20T17:22
2024-08-20T17:32
министерство обороны рф
курск
белгород
брянск
новости
андрей белоусов
юнус-бек евкуров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости. В Вооруженных силах России созданы группировки войск "Белгород", "Брянск", "Курск". Это следует из данных Минобороны РФ по итогам заседания Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий под руководством главы МО РФ Андрея Белоусова.В ходе совещания Белоусов отметил, что на сегодняшний день налажено прямое круглосуточное взаимодействие между региональными администрациями, командующими группировками войск в трех субъектах РФ и ответственными руководителями центрального аппарата Министерства обороны."По каждой задаче Координационного совета в министерстве определено должностное лицо, которое несет ответственность за ее выполнение в суточный срок. В случае невозможности решения проблемы на своем уровне информация доводится до меня лично, и я принимаю решение", – сказал министр.Он также добавил, что за каждым членом Координационного совета закреплены зоны ответственности. Заместителем руководителя совета назначен генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров.Ранее в Минобороны России создан Координационный совет по вопросам военной безопасности Белгородской, Брянской и Курской областей. Главная цель данного органа – повысить эффективность всестороннего обеспечения войск, прикрывающих границу с Украиной.Среди прочего, ключевой задачей совета является эффективное обеспечение группировки войск и сил востребованными вооружением, военной и специальной техникой, средствами поражения и материально-техническими средствами.Кроме того, Координационный совет займется обеспечением инженерного обустройства территорий регионов, военно-медицинским обеспечением, содействием гражданским властям в эвакуации населения и принятием дополнительных мер по обеспечению защиты гражданского населения и инфраструктуры от атак беспилотников и обстрелов.
https://crimea.ria.ru/20240820/kurskaya-oblast--poslednie-novosti-ot-minoborony-1139737469.html
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министерство обороны рф, курск, белгород, брянск, новости, андрей белоусов, юнус-бек евкуров
Минобороны сообщило о создании группировок "Белгород", "Брянск" и "Курск"

Минобороны России сообщило о создании группировок войск "Белгород", "Брянск" и "Курск"

17:22 20.08.2024 (обновлено: 17:32 20.08.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости. В Вооруженных силах России созданы группировки войск "Белгород", "Брянск", "Курск". Это следует из данных Минобороны РФ по итогам заседания Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий под руководством главы МО РФ Андрея Белоусова.
"За защиту граждан и территорий от атак беспилотных летательных аппаратов и иных средств нападения отвечают представитель Генерального штаба ВС РФ и командующие группировок "Белгород", "Курск" и "Брянск", – говорится в сообщении.
В ходе совещания Белоусов отметил, что на сегодняшний день налажено прямое круглосуточное взаимодействие между региональными администрациями, командующими группировками войск в трех субъектах РФ и ответственными руководителями центрального аппарата Министерства обороны.
"По каждой задаче Координационного совета в министерстве определено должностное лицо, которое несет ответственность за ее выполнение в суточный срок. В случае невозможности решения проблемы на своем уровне информация доводится до меня лично, и я принимаю решение", – сказал министр.
Он также добавил, что за каждым членом Координационного совета закреплены зоны ответственности. Заместителем руководителя совета назначен генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров.
Ранее в Минобороны России создан Координационный совет по вопросам военной безопасности Белгородской, Брянской и Курской областей. Главная цель данного органа – повысить эффективность всестороннего обеспечения войск, прикрывающих границу с Украиной.
Среди прочего, ключевой задачей совета является эффективное обеспечение группировки войск и сил востребованными вооружением, военной и специальной техникой, средствами поражения и материально-техническими средствами.
Кроме того, Координационный совет займется обеспечением инженерного обустройства территорий регионов, военно-медицинским обеспечением, содействием гражданским властям в эвакуации населения и принятием дополнительных мер по обеспечению защиты гражданского населения и инфраструктуры от атак беспилотников и обстрелов.
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14:16
Курская область – новости о ситуации в приграничье от Минобороны
Министерство обороны РФКурскБелгородБрянскНовостиАндрей БелоусовЮнус-Бек Евкуров
 
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