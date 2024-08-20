https://crimea.ria.ru/20240820/minoborony-soobschilo-o-sozdanii-gruppirovok-belgorod-bryansk-i-kursk-1139743462.html

Минобороны сообщило о создании группировок "Белгород", "Брянск" и "Курск"

Минобороны сообщило о создании группировок "Белгород", "Брянск" и "Курск" - РИА Новости Крым, 20.08.2024

Минобороны сообщило о создании группировок "Белгород", "Брянск" и "Курск"

В Вооруженных силах России созданы группировки войск "Белгород", "Брянск", "Курск". Это следует из данных Минобороны РФ по итогам заседания Координационного... РИА Новости Крым, 20.08.2024

2024-08-20T17:22

2024-08-20T17:22

2024-08-20T17:32

министерство обороны рф

курск

белгород

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новости

андрей белоусов

юнус-бек евкуров

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости. В Вооруженных силах России созданы группировки войск "Белгород", "Брянск", "Курск". Это следует из данных Минобороны РФ по итогам заседания Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий под руководством главы МО РФ Андрея Белоусова.В ходе совещания Белоусов отметил, что на сегодняшний день налажено прямое круглосуточное взаимодействие между региональными администрациями, командующими группировками войск в трех субъектах РФ и ответственными руководителями центрального аппарата Министерства обороны."По каждой задаче Координационного совета в министерстве определено должностное лицо, которое несет ответственность за ее выполнение в суточный срок. В случае невозможности решения проблемы на своем уровне информация доводится до меня лично, и я принимаю решение", – сказал министр.Он также добавил, что за каждым членом Координационного совета закреплены зоны ответственности. Заместителем руководителя совета назначен генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров.Ранее в Минобороны России создан Координационный совет по вопросам военной безопасности Белгородской, Брянской и Курской областей. Главная цель данного органа – повысить эффективность всестороннего обеспечения войск, прикрывающих границу с Украиной.Среди прочего, ключевой задачей совета является эффективное обеспечение группировки войск и сил востребованными вооружением, военной и специальной техникой, средствами поражения и материально-техническими средствами.Кроме того, Координационный совет займется обеспечением инженерного обустройства территорий регионов, военно-медицинским обеспечением, содействием гражданским властям в эвакуации населения и принятием дополнительных мер по обеспечению защиты гражданского населения и инфраструктуры от атак беспилотников и обстрелов.

https://crimea.ria.ru/20240820/kurskaya-oblast--poslednie-novosti-ot-minoborony-1139737469.html

курск

белгород

брянск

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, курск, белгород, брянск, новости, андрей белоусов, юнус-бек евкуров