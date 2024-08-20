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Освобождено Новгородское в ДНР – разгромлена крупная группировка ВСУ - РИА Новости Крым, 20.08.2024
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Освобождено Новгородское в ДНР – разгромлена крупная группировка ВСУ
Освобождено Новгородское в ДНР – разгромлена крупная группировка ВСУ - РИА Новости Крым, 20.08.2024
Освобождено Новгородское в ДНР – разгромлена крупная группировка ВСУ
Российская армия освободила населенный пункт Новгородское в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ. Историческое название населенного пункта – Нью-Йорк. РИА Новости Крым, 20.08.2024
2024-08-20T13:10
2024-08-20T13:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости. Российская армия освободила населенный пункт Новгородское в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ. Историческое название населенного пункта – Нью-Йорк.Село Нью-Йорк впервые документально упоминается в статистических сведениях, собранных в ходе переписи, проведенной в России в конце 1850-х годов, как место в Бахмутском уезде Екатеринославской губернии.Накануне стало известно о взятии под контроль российскими войсками населенного пункта Артемово в ДНР.В воскресенье ВС РФ освободили населенный пункт Свиридоновка в Донецкой Народной Республике.В пятницу стало известно о взятии под контроль ВС РФ населенного пункта Сергеевка в ДНР. В течение недели также были освобождены населенные пункты Лисичное и Ивановка в ДНР.Читайте также на РИА Новости Крым:Войсками РФ установлен контроль над городскими кварталами в КрасногоровкеДиверсантов ВСУ уничтожили на Кинбурнской косеРоссийские морпехи уничтожили диверсантов ВСУ на Тендровской косе
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министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, донецкая народная республика (днр), украина, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Освобождено Новгородское в ДНР – разгромлена крупная группировка ВСУ

Освобождено Новгородское в Донецкой Народной Республике

13:10 20.08.2024 (обновлено: 13:31 20.08.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости. Российская армия освободила населенный пункт Новгородское в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ. Историческое название населенного пункта – Нью-Йорк.
"В результате активных действий подразделений группировки войск "Центр" разгромлена крупная группировка войск противника и освобожден один из крупнейших населенных пунктов Торецкой агломерации и стратегически важный логистический узел Новгородское Донецкой Народной Республики", – сказано в сообщении.
Село Нью-Йорк впервые документально упоминается в статистических сведениях, собранных в ходе переписи, проведенной в России в конце 1850-х годов, как место в Бахмутском уезде Екатеринославской губернии.
Накануне стало известно о взятии под контроль российскими войсками населенного пункта Артемово в ДНР.
В воскресенье ВС РФ освободили населенный пункт Свиридоновка в Донецкой Народной Республике.
В пятницу стало известно о взятии под контроль ВС РФ населенного пункта Сергеевка в ДНР. В течение недели также были освобождены населенные пункты Лисичное и Ивановка в ДНР.
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