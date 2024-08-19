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Российская армия освободила Артемово в ДНР

Российская армия освободила Артемово в ДНР - РИА Новости Крым, 19.08.2024

Российская армия освободила Артемово в ДНР

Еще один населенный пункт в зоне спецоперации освобожден Вооруженными силами РФ. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 19.08.2024

2024-08-19T13:30

2024-08-19T13:30

2024-08-19T13:30

министерство обороны рф

новости сво

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

армия и флот

вооруженные силы россии

донецкая народная республика (днр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Еще один населенный пункт в зоне спецоперации освобожден Вооруженными силами РФ. Об этом сообщает Минобороны РФ.Накануне российские военные освободили населенный пункт Свиридоновка в Донецкой Народной Республике.В пятницу стало известно о взятии под контроль ВС РФ населенного пункта Сергеевка в ДНР. В течение недели также были освобождены населенные пункты Лисичное и Ивановка в ДНР.Читайте также на РИА Новости Крым:Войсками РФ установлен контроль над городскими кварталами в КрасногоровкеДиверсантов ВСУ уничтожили на Кинбурнской косеРоссийские морпехи уничтожили диверсантов ВСУ на Тендровской косе

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, всу (вооруженные силы украины), потери всу , армия и флот, вооруженные силы россии, донецкая народная республика (днр)