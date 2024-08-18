https://crimea.ria.ru/20240818/armiya-rossii-osvobodila-sviridonovku-v-dnr-1139688573.html

Армия России освободила Свиридоновку в ДНР

Армия России освободила Свиридоновку в ДНР - РИА Новости Крым, 18.08.2024

Армия России освободила Свиридоновку в ДНР

Российские военные освободили населенный пункт Свиридоновка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 18.08.2024

2024-08-18T13:10

2024-08-18T13:10

2024-08-18T13:14

новости сво

донецкая народная республика (днр)

вооруженные силы россии

группировка войск "центр"

россия

украина

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Российские военные освободили населенный пункт Свиридоновка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны.Нанесено поражение формированиям 47-й, 151-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ, 111-й бригады теробороны и 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Воздвиженка, Калиново, Птичье, Новоэкономическое и Долиновка ДНР.Отражены две контратаки подразделения штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины.Потери противника составили более 500 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм гаубица "Мста-Б", три 122-мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", три 122-мм гаубицы Д-30, две 100-мм пушки "Рапира" и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США.В пятницу стало известно о взятии под контроль ВС РФ населенного пункта Сергеевка в ДНР. В течение недели также были освобождены населенные пункты Лисичное и Ивановка в ДНР.В четверг сообщалось, что Вооруженные Силы России нарастили темпы наступления и удерживают инициативу на донецком направлении. Завершается зачистка от ВСУ и националистов населенных пунктов Ивановка, Сергеевка, Макеевка, Кирово, Артемово и Желанное.Читайте также на РИА Новости Крым:Войска РФ поразили топливную базу и скопления живой силы и техники ВСУДиверсантов ВСУ уничтожили на Кинбурнской косеРоссийские морпехи уничтожили диверсантов ВСУ на Тендровской косе

донецкая народная республика (днр)

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украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, донецкая народная республика (днр), вооруженные силы россии, группировка войск "центр", россия, украина, потери всу