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Армия России освободила Свиридоновку в ДНР - РИА Новости Крым, 18.08.2024
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Армия России освободила Свиридоновку в ДНР
Армия России освободила Свиридоновку в ДНР - РИА Новости Крым, 18.08.2024
Армия России освободила Свиридоновку в ДНР
Российские военные освободили населенный пункт Свиридоновка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 18.08.2024
2024-08-18T13:10
2024-08-18T13:14
новости сво
донецкая народная республика (днр)
вооруженные силы россии
группировка войск "центр"
россия
украина
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Российские военные освободили населенный пункт Свиридоновка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны.Нанесено поражение формированиям 47-й, 151-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ, 111-й бригады теробороны и 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Воздвиженка, Калиново, Птичье, Новоэкономическое и Долиновка ДНР.Отражены две контратаки подразделения штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины.Потери противника составили более 500 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм гаубица "Мста-Б", три 122-мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", три 122-мм гаубицы Д-30, две 100-мм пушки "Рапира" и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США.В пятницу стало известно о взятии под контроль ВС РФ населенного пункта Сергеевка в ДНР. В течение недели также были освобождены населенные пункты Лисичное и Ивановка в ДНР.В четверг сообщалось, что Вооруженные Силы России нарастили темпы наступления и удерживают инициативу на донецком направлении. Завершается зачистка от ВСУ и националистов населенных пунктов Ивановка, Сергеевка, Макеевка, Кирово, Артемово и Желанное.Читайте также на РИА Новости Крым:Войска РФ поразили топливную базу и скопления живой силы и техники ВСУДиверсантов ВСУ уничтожили на Кинбурнской косеРоссийские морпехи уничтожили диверсантов ВСУ на Тендровской косе
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новости сво, донецкая народная республика (днр), вооруженные силы россии, группировка войск "центр", россия, украина, потери всу
Армия России освободила Свиридоновку в ДНР

Российские военные освободили населенный пункт Свиридоновка в ДНР

13:10 18.08.2024 (обновлено: 13:14 18.08.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ВС РФ
Работа ВС РФ - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Российские военные освободили населенный пункт Свиридоновка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны.
"Подразделениями группировки войск "Центр" в результате активных действий освобожден населенный пункт Свиридоновка Донецкой Народной Республики", – сказано в сообщении.
Нанесено поражение формированиям 47-й, 151-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ, 111-й бригады теробороны и 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Воздвиженка, Калиново, Птичье, Новоэкономическое и Долиновка ДНР.
Отражены две контратаки подразделения штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины.
Потери противника составили более 500 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм гаубица "Мста-Б", три 122-мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", три 122-мм гаубицы Д-30, две 100-мм пушки "Рапира" и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США.
В пятницу стало известно о взятии под контроль ВС РФ населенного пункта Сергеевка в ДНР. В течение недели также были освобождены населенные пункты Лисичное и Ивановка в ДНР.
В четверг сообщалось, что Вооруженные Силы России нарастили темпы наступления и удерживают инициативу на донецком направлении. Завершается зачистка от ВСУ и националистов населенных пунктов Ивановка, Сергеевка, Макеевка, Кирово, Артемово и Желанное.
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Новости СВОДонецкая Народная Республика (ДНР)Вооруженные силы РоссииГруппировка войск "Центр"РоссияУкраинаПотери ВСУ
 
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