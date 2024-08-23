https://crimea.ria.ru/20240823/putin-prinyal-reshenie-po-otvetu-za-kurskuyu-oblast---antonov-1139818144.html

Путин принял решение по ответу за Курскую область - Антонов

Путин принял решение по ответу за Курскую область - Антонов - РИА Новости Крым, 23.08.2024

Путин принял решение по ответу за Курскую область - Антонов

Президент России Владимир Путин уже принял решение относительно того, каким должен быть ответ за нападение ВСУ на российское приграничье, в частности Курскую... РИА Новости Крым, 23.08.2024

2024-08-23T08:47

2024-08-23T08:47

2024-08-23T08:49

владимир путин (политик)

анатолий антонов

россия

ситуация в курской области после нападения всу

обстрелы курской области

новости

всу (вооруженные силы украины)

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин уже принял решение относительно того, каким должен быть ответ за нападение ВСУ на российское приграничье, в частности Курскую область, и это будет суровое наказание. Об этом журналистам заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, его цитирует РИА Новости.6 августа подразделения ВСУ прорвались через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области президент РФ Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории страны. Президент также поручил ФСБ совместно с Росгвардией обеспечить режим КТО и эффективную борьбу с украинскими ДРГ.По словам Путина, киевский режим предпринял провокацию, ведя неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Он подчеркнул, что противник получит достойный ответ, и все цели, стоящие перед Россией, "будут достигнуты вне всяких сомнений". Накануне Владимир Путин собрал совещание по ситуации в Курской, Белгородской и Брянской областях, в котором приняли принимают участие руководители правительства России, силовики и губернаторы приграничных регионов. Читайте также на РИА Новости Крым:На защиту приграничья России выделят дополнительные силы – Белоусов Антонов оценил роль и планы Америки в атаках ВСУ на приграничье России

https://crimea.ria.ru/20240822/vsu-popytalis-nanesti-udary-po-kurskoy-aes--putin--1139802888.html

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владимир путин (политик), анатолий антонов, россия, ситуация в курской области после нападения всу, обстрелы курской области, новости, всу (вооруженные силы украины), украина