Путин принял решение по ответу за Курскую область - Антонов
Путин принял решение по ответу на нападение ВСУ на Курскую область РФ – Антонов
08:47 23.08.2024 (обновлено: 08:49 23.08.2024)
© Telegram-канал Кремль. НовостиВладимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности
© Telegram-канал Кремль. Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин уже принял решение относительно того, каким должен быть ответ за нападение ВСУ на российское приграничье, в частности Курскую область, и это будет суровое наказание. Об этом журналистам заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, его цитирует РИА Новости.
"Искренне вам говорю, что президент принял решение. Я твердо убежден, что все понесут суровое наказание за то, что произошло в Курской области", – сказал дипломат.
6 августа подразделения ВСУ прорвались через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).
12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области президент РФ Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории страны. Президент также поручил ФСБ совместно с Росгвардией обеспечить режим КТО и эффективную борьбу с украинскими ДРГ.
По словам Путина, киевский режим предпринял провокацию, ведя неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Он подчеркнул, что противник получит достойный ответ, и все цели, стоящие перед Россией, "будут достигнуты вне всяких сомнений".
Накануне Владимир Путин собрал совещание по ситуации в Курской, Белгородской и Брянской областях, в котором приняли принимают участие руководители правительства России, силовики и губернаторы приграничных регионов.
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