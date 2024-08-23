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Путин принял решение по ответу за Курскую область - Антонов - РИА Новости Крым, 23.08.2024
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Путин принял решение по ответу за Курскую область - Антонов
Путин принял решение по ответу за Курскую область - Антонов - РИА Новости Крым, 23.08.2024
Путин принял решение по ответу за Курскую область - Антонов
Президент России Владимир Путин уже принял решение относительно того, каким должен быть ответ за нападение ВСУ на российское приграничье, в частности Курскую... РИА Новости Крым, 23.08.2024
2024-08-23T08:47
2024-08-23T08:49
владимир путин (политик)
анатолий антонов
россия
ситуация в курской области после нападения всу
обстрелы курской области
новости
всу (вооруженные силы украины)
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин уже принял решение относительно того, каким должен быть ответ за нападение ВСУ на российское приграничье, в частности Курскую область, и это будет суровое наказание. Об этом журналистам заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, его цитирует РИА Новости.6 августа подразделения ВСУ прорвались через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области президент РФ Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории страны. Президент также поручил ФСБ совместно с Росгвардией обеспечить режим КТО и эффективную борьбу с украинскими ДРГ.По словам Путина, киевский режим предпринял провокацию, ведя неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Он подчеркнул, что противник получит достойный ответ, и все цели, стоящие перед Россией, "будут достигнуты вне всяких сомнений". Накануне Владимир Путин собрал совещание по ситуации в Курской, Белгородской и Брянской областях, в котором приняли принимают участие руководители правительства России, силовики и губернаторы приграничных регионов. Читайте также на РИА Новости Крым:На защиту приграничья России выделят дополнительные силы – Белоусов Антонов оценил роль и планы Америки в атаках ВСУ на приграничье России
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владимир путин (политик), анатолий антонов, россия, ситуация в курской области после нападения всу, обстрелы курской области, новости, всу (вооруженные силы украины), украина
Путин принял решение по ответу за Курскую область - Антонов

Путин принял решение по ответу на нападение ВСУ на Курскую область РФ – Антонов

08:47 23.08.2024 (обновлено: 08:49 23.08.2024)
 
© Telegram-канал Кремль. НовостиВладимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности
Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности
© Telegram-канал Кремль. Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин уже принял решение относительно того, каким должен быть ответ за нападение ВСУ на российское приграничье, в частности Курскую область, и это будет суровое наказание. Об этом журналистам заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, его цитирует РИА Новости.
"Искренне вам говорю, что президент принял решение. Я твердо убежден, что все понесут суровое наказание за то, что произошло в Курской области", – сказал дипломат.
6 августа подразделения ВСУ прорвались через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).
12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области президент РФ Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории страны. Президент также поручил ФСБ совместно с Росгвардией обеспечить режим КТО и эффективную борьбу с украинскими ДРГ.
По словам Путина, киевский режим предпринял провокацию, ведя неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Он подчеркнул, что противник получит достойный ответ, и все цели, стоящие перед Россией, "будут достигнуты вне всяких сомнений".
Накануне Владимир Путин собрал совещание по ситуации в Курской, Белгородской и Брянской областях, в котором приняли принимают участие руководители правительства России, силовики и губернаторы приграничных регионов.
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