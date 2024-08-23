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Антонов оценил роль и планы Америки в атаках ВСУ на приграничье России

Антонов оценил роль и планы Америки в атаках ВСУ на приграничье России - РИА Новости Крым, 23.08.2024

Антонов оценил роль и планы Америки в атаках ВСУ на приграничье России

Атака ВСУ на приграничье России, как и все другие действия Украины, не могли происходить без согласия США, которые сейчас готовят почву, чтобы снять все... РИА Новости Крым, 23.08.2024

2024-08-23T07:57

2024-08-23T07:57

2024-08-23T07:57

анатолий антонов

министерство иностранных дел рф (мид рф)

новости

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сша

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ситуация в курской области после нападения всу

обстрелы курской области

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Атака ВСУ на приграничье России, как и все другие действия Украины, не могли происходить без согласия США, которые сейчас готовят почву, чтобы снять все существующие для Киева ограничения по использованию западного оружия. Об этом журналистам заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, его слова приводит РИА Новости.Атаки ВСУ на территории России в приграничье, начавшиеся в Курской области, безусловно курировались Вашингтоном, уверен Антонов.По словам посла, нынешняя администрация США ведет себя с Россией "как человек, с одной стороны, который протягивает руку, а с другой за спиной держит кинжал".Даже сейчас в диалоге с РФ по стратегической стабильности Америка действительности готовит "почву для того, чтобы не задумываясь, в определенный момент просто снять все ограничения, которые существуют", добавил дипломат.Хотя для того, чтобы начать какой-то серьезный разговор, который вывел бы страны на соглашения, США "необходимо прекратить свою враждебную политику", подчеркнул Антонов."А для этого первый простой шаг – прекратить поставлять оружие, отменить тысячи санкций, которые существуют в отношении Российской Федерации", – отметил Антонов.Тем не менее, по словам Антонова, несмотря на все усилия Киева и его заокеанских хозяев, никакой "буферной зоны" в России не будет, потому что быть не может."Это невозможно. Никакой буферной зоны на территории Российской Федерации не будет", – резюмировал посол.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин собрал совещание по ситуации в Курской и Белгородской областях Временную поверенную США вызвали в МИД из-за наемников в Курской области В США обеспокоены высокими потерями Украины в Курской области

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анатолий антонов, министерство иностранных дел рф (мид рф), новости, политика, сша, украина, ситуация в курской области после нападения всу, обстрелы курской области, россия