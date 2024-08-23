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На Курской АЭС отключат энергоблок - РИА Новости Крым, 23.08.2024
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На Курской АЭС отключат энергоблок
На Курской АЭС отключат энергоблок - РИА Новости Крым, 23.08.2024
На Курской АЭС отключат энергоблок
На Курской АЭС на два месяца отключат энергоблок. Об этом сообщили в компании Росэнергоатом. РИА Новости Крым, 23.08.2024
2024-08-23T10:43
2024-08-23T10:43
курская аэс
новости
ядерная энергетика
росэнергоатом
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. На Курской АЭС на два месяца отключат энергоблок. Об этом сообщили в компании Росэнергоатом.На электростанции уточняют, что ППР будет проводиться в соответствии с годовым графиком ремонтной кампании Росэнергоатома."2 000 специалистов Курской АЭС, "Атомэнергоремонта" и "Пролога" проведут работы по 13-ти тысячам технических позиций — в том числе по модернизации и продлению срока эксплуатации оборудования", - дополняют в компании.Ранее "Росэнергоатом" сообщал, что Курская АЭС работает штатно, радиационный фон в норме.Накануне президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы Украины пытались наносить удары по Курской атомной электростанции, МАГАТЭ уже проинформировано об этом.Гросси, в свою очередь, отметил, что боевые действия возле Курской АЭС представляют собой серьезный риск для ядерной безопасности. Он также сообщил, что на следующей неделе посетит станцию, чтобы сделать независимую оценку ситуации.Читайте также на РИА Новости Крым:В Минобороны пригрозили немедленным ответом в случае удара по Курской АЭСПереговоры с Киевом после вторжения в Курскую область исключены - ЛавровПровокация Зеленского в Курской области: цели раскрыли западные СМИ
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курская аэс, новости, ядерная энергетика, росэнергоатом, курская область
На Курской АЭС отключат энергоблок

На Курской АЭС на два месяца отключат энергоблок для ремонта

10:43 23.08.2024
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкКурская АЭС в Курчатове
Курская АЭС в Курчатове - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. На Курской АЭС на два месяца отключат энергоблок. Об этом сообщили в компании Росэнергоатом.
"Энергоблок № 4 Курской АЭС будет отключен от сети 25 августа для проведения планово-предупредительного ремонта (ППР). Ремонт рассчитан на 59 суток", - говорится в сообщении.
На электростанции уточняют, что ППР будет проводиться в соответствии с годовым графиком ремонтной кампании Росэнергоатома.
"2 000 специалистов Курской АЭС, "Атомэнергоремонта" и "Пролога" проведут работы по 13-ти тысячам технических позиций — в том числе по модернизации и продлению срока эксплуатации оборудования", - дополняют в компании.
Ранее "Росэнергоатом" сообщал, что Курская АЭС работает штатно, радиационный фон в норме.
Накануне президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы Украины пытались наносить удары по Курской атомной электростанции, МАГАТЭ уже проинформировано об этом.
Гросси, в свою очередь, отметил, что боевые действия возле Курской АЭС представляют собой серьезный риск для ядерной безопасности. Он также сообщил, что на следующей неделе посетит станцию, чтобы сделать независимую оценку ситуации.
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Курская АЭСНовостиЯдерная энергетикаРосэнергоатомКурская область
 
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