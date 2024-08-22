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Девять безуспешных контратак: ВСУ за сутки потеряли более 2000 боевиков

Девять безуспешных контратак: ВСУ за сутки потеряли более 2000 боевиков - РИА Новости Крым, 22.08.2024

Девять безуспешных контратак: ВСУ за сутки потеряли более 2000 боевиков

Российские военные за сутки успешно отразили девять контратак противника, который потерял более 2000 военнослужащих. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 22.08.2024

2024-08-22T14:07

2024-08-22T14:07

2024-08-22T14:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки успешно отразили девять контратак противника, который потерял более 2000 военнослужащих. Об этом сообщает Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Отразили четыре контратаки штурмовых подразделений ВСУ. Потери противника составили до 440 военнослужащих.Кроме того, по информации военного ведомства, поражены военная техника, в числе которой 155-мм гаубица М198 производства США и две 155-мм гаубицы FH-70 производства Великобритании.Пять контратак отразили подразделения группировки войск "Центр". Украина потеряла до 640 военнослужащих и вооружение, в том числе 155-мм гаубицу М777, четыре 122-мм гаубицы Д-30 и 105-мм орудие М119 производства США.В результате успешных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Межевое Донецкой Народной Республики.Более выгодные рубежи и позиции заняты подразделениями "Южной" группировки войск. ВСУ потеряли до 765 военнослужащих, а также 155-мм гаубицу М198 и М777, две 122-мм гаубицы Д-30 и три 105-мм орудия М119 производства США, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании и другое вооружение. Уничтожены семь полевых складов боеприпасов.Подразделениями группировки войск "Север" на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригад ВСУ и 36-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Глубокое, Липцы и Волчанск Харьковской области. Противник потерял до 80 военнослужащих.В результате действий подразделений группировки войск "Восток" Киев потерял до 130 военнослужащих, и еще до 70 боевиков были ликвидированы подразделениями группировки войск "Днепр".Читайте также на РИА Новости Крым:Средствами ПВО сбиты украинский МиГ-29 и авиабомбы Hammer"Днепр" уничтожил боевиков ВСУ при попытке взять остров на ХерсонщинеПотери ВСУ исчисляются тысячами: за сутки уничтожено почти 2060 боевиков

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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, новые регионы россии, харьковская область, всу (вооруженные силы украины), потери всу , инфографика