https://crimea.ria.ru/20240821/poteri-vsu-ischislyayutsya-tysyachami-za-sutki-unichtozheno-pochti-1500-boevikov-1139774541.html

Потери ВСУ исчисляются тысячами: за сутки уничтожено почти 2060 боевиков

Потери ВСУ исчисляются тысячами: за сутки уничтожено почти 2060 боевиков - РИА Новости Крым, 21.08.2024

Потери ВСУ исчисляются тысячами: за сутки уничтожено почти 2060 боевиков

Потери вооруженных сил Украины за прошедшие сутки в зоне специальной военной операции составили 2060 военнослужащих. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 21.08.2024

2024-08-21T14:02

2024-08-21T14:02

2024-08-21T14:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. Потери вооруженных сил Украины за прошедшие сутки в зоне специальной военной операции составили 2060 военнослужащих. Об этом сообщает Минобороны РФ. Подразделениями группировки войск "Север" на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение боевикам ВСУ в районах населенных пунктов Золочев, Липцы и Волчанск Харьковской области.Противник потерял до 100 военнослужащих, три автомобиля, гаубицу Д-20 и две гаубицы Д-30.Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Табаевка, Песчаное, Петропавловка Харьковской области, Стельмаховка, Червоная Диброва ЛНР и Торское ДНР. Российская армия отразила шесть контратак противника.ВСУ потеряли до 470 военнослужащих, танк, четыре автомобиля, гаубицу М198 производства США и гаубицу "Мста-Б".Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Переездное, Григоровка, Орехово-Василевка, Часов Яр, Курдюмовка и Константиновка ДНР.ВСУ потеряли свыше 700 военнослужащих, три автомобиля, американскую гаубицу М777, гаубицу "Мста-Б", две гаубицы Д-20, гаубицу Д-30, два орудия М119 производства США, установку РСЗО RAK-SA-12 хорватского производства и две станции РЭБ. Также был уничтожен склад боеприпасов.Подразделениями группировки войск "Центр" нанесено поражение формированиям противника в районах населенных пунктов Щербиновка, Тарасовка, Журавка, Калиново, Дзержинск и Гродовка ДНР. Отражены шесть контратак ВСУ.Потери противника за сутки составили более 630 военнослужащих, боевая бронированная машина "Казак", 12 автомобилей, американские гаубицы: М777 и М198, пушка "Гиацинт-Б", орудие Д-20, гаубица "Мста-Б" и четыре гаубицы Д-30.Подразделения группировки войск "Восток" нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Водяное, Угледар, Пречистовка и Великая Новоселка ДНР. Отражены четыре контратаки ВСУ.За сутки противник потерял до 130 военнослужащих, боевую машину пехоты, пять автомобилей, САУ Braveheart и гаубицу FH-70производства Великобритании, а также гаубицу Д-30.Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Малые Щербаки и Новоданиловка Запорожской области.Потери ВСУ за сутки на этом направлении составили до 30 военнослужащих, пять автомобилей и две гаубицы Д-20.По данным Минобороны, оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ уничтожен склад горючего, поражены скопления живой силы и военной техники противника в 131 районе.Также российская армия освободила населенный пункт Желанное в ДНР.Сутками ранее ВСУ потеряли более 2000 военнослужащих и 10 складов боеприпасов.Читайте также на РИА Новости Крым:Морпехи ЧФ взяли в плен 18 штурмовиков ВСУ в Курской областиВертолет Ми-35М уничтожил боевиков и технику ВСУ в Курской областиМинобороны сообщило о создании группировок "Белгород", "Брянск" и "Курск"

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