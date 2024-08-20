https://crimea.ria.ru/20240820/bolee-2000-boevikov-i-zapadnaya-tekhnika--poteri-vsu-za-sutki-1139738074.html

Более 2000 боевиков и западная техника – потери ВСУ за сутки

Более 2000 боевиков и западная техника – потери ВСУ за сутки - РИА Новости Крым, 20.08.2024

Более 2000 боевиков и западная техника – потери ВСУ за сутки

Потери вооруженных сил Украины за прошедшие сутки в зоне специальной военной операции составили более 2000 военнослужащих, а также 10 складов боеприпасов. Об... РИА Новости Крым, 20.08.2024

2024-08-20T14:39

2024-08-20T14:39

2024-08-20T14:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости. Потери вооруженных сил Украины за прошедшие сутки в зоне специальной военной операции составили более 2000 военнослужащих, а также 10 складов боеприпасов. Об этом сообщает Минобороны РФ.Подразделениями группировки войск "Север" на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Золочев Харьковской области, Могрица и Луговка Сумской области.Потери противника за сутки составили до 105 военнослужащих, танк, шесть автомобилей, гаубица М777 производства США, орудие Д-20, САУ 2С1 "Гвоздика", гаубица Д-30 и боевая машина РСЗО "Град".Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение бойцам ВСУ в районах населенных пунктов Копанки Харьковской области, Червоная Диброва ЛНР и Новосадовое ДНР.Противник потерял более 450 военнослужащих, 11 автомобилей, две гаубицы М198 и американскую гаубицу М777, гаубицу FH-70, гаубицу Д-30 и орудие М119 производства США.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Катериновка, Константиновка и Серебрянка ДНР и отразили две контратаки подразделений ВСУ.Украинские войска потеряли более 680 военнослужащих, четыре автомобиля, две гаубицы М777 и гаубицу М198, гаубицу "Мста-Б", САУ "Акация", САУ "Гвоздика", гаубицу Д-30, два орудия Д-20, боевую машину РСЗО "Град", РСЗО RAK-SA-12 хорватского производства и гаубицу М119 производства США. Уничтожено четыре полевых склада боеприпасов.Подразделения группировки войск "Центр" освободили один из крупнейших населенных пунктов Торецкой агломерации и стратегически важный логистический узел Новгородское ДНР. Также нанесено поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Торецк и Калиново ДНР.Потери украинских войск составили более 585 военнослужащих, три танка, два автомобиля, гаубица М777, два орудия Д-20 и три гаубицы Д-30.Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Пречистовка и Шахтерское ДНР. Противник потерял до 110 военнослужащих, танк, три автомобиля, САУ Krab и гаубицу Caesar производства Франции.Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Новоданиловка и Пятихатки Запорожской области. Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих и орудие Д-20.Сутками ранее ВСУ потеряли почти 2000 боевиков и 10 складов боеприпасов.Читайте также на РИА Новости Крым:Освобождено Новгородское в ДНР – разгромлена крупная группировка ВСУ Пункт управления бригады ВСУ с командным составом уничтожен на УкраинеВ Сумской области Украины поражены объекты энергетики

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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