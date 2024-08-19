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Почти 2000 боевиков и 10 складов боеприпасов – потери ВСУ за сутки - РИА Новости Крым, 19.08.2024
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Почти 2000 боевиков и 10 складов боеприпасов – потери ВСУ за сутки
Почти 2000 боевиков и 10 складов боеприпасов – потери ВСУ за сутки - РИА Новости Крым, 19.08.2024
Почти 2000 боевиков и 10 складов боеприпасов – потери ВСУ за сутки
Потери вооруженных сил Украины за прошедшие сутки в зоне специальной военной операции составили более 1900 военнослужащих, а также 10 складов боеприпасов и один РИА Новости Крым, 19.08.2024
2024-08-19T14:02
2024-08-19T14:03
новости сво
армия и флот
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
украина
новости
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Потери вооруженных сил Украины за прошедшие сутки в зоне специальной военной операции составили более 1900 военнослужащих, а также 10 складов боеприпасов и один склад беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" на Волчанском и Липцовском направлениях нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Старица, Охримовка и Волчанск Харьковской области.Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубица Д-20, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", две гаубицы Д-30, боевая машина РСЗО "Град". Также уничтожен склад беспилотных летательных аппаратов.Бойцы группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям ВСУ и нацгвардии в районах Глушковки Харьковской области, Невского, Стельмаховки Луганской Народной Республики, Григоровки и Торского Донецкой Народной Республики. Также отражены две контратаки штурмовых групп врага.Противник потерял до 535 боевиков, два танка, три боевые машины пехоты, семь боевых бронированных машин "Казак", пять пикапов, гаубицу М198, самоходную артиллерийскую установку "Акация", самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика". Также уничтожены семь складов боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, освободили железнодорожную станцию Выемка ДНР и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка, Часов Яр, Елизаветовка, Кучеров Яр и Разлив.Украинские войска потеряли до 570 военнослужащих и шесть автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка Krab, гаубицы М777 и М198, две гаубицы FH-70, гаубица Д-20 и две гаубицы Д-30.Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освобожден один из крупных населенных пунктов дзержинской агломерации Артемово ДНР. Также нанесено поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Розовка, Дружба, Новгородское и Птичье ДНР. Отражены восемь контратак подразделений противника.Потери украинских войск составили более 495 военнослужащих, два танка, боевая бронированная машина "Казак", четыре автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация", гаубица "Мста-Б", пушка "Гиацинт-Б" и гаубица Д-30.Подразделения группировки войск "Восток" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районе Угледара, Пречистовки, Великой Новоселки ДНР и Долинки Запорожской области.Противник потерял до 90 военнослужащих, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку "Богдана", гаубицу Д-30, три станции радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD". Также уничтожены три полевых склада боеприпасов.Подразделения группировки войск "Днепр"нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Новоданиловка, Каменское Запорожской области и Тягинка Херсонской области. Потери противника составили до 75 военнослужащих, пять автомобилей, гаубица М777 и гаубица Д-30. Также уничтожен склад боеприпасов.Читайте также на РИА Новости Крым:Войсками РФ установлен контроль над городскими кварталами в КрасногоровкеДиверсантов ВСУ уничтожили на Кинбурнской косеРоссийские морпехи уничтожили диверсантов ВСУ на Тендровской косе
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новости сво, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), потери всу , украина, новости, вооруженные силы россии
Почти 2000 боевиков и 10 складов боеприпасов – потери ВСУ за сутки

ВСУ лишились почти 2000 военнослужащих за сутки в зоне спецоперации

14:02 19.08.2024 (обновлено: 14:03 19.08.2024)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВСУ
ВСУ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Потери вооруженных сил Украины за прошедшие сутки в зоне специальной военной операции составили более 1900 военнослужащих, а также 10 складов боеприпасов и один склад беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Север" на Волчанском и Липцовском направлениях нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Старица, Охримовка и Волчанск Харьковской области.
Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубица Д-20, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", две гаубицы Д-30, боевая машина РСЗО "Град". Также уничтожен склад беспилотных летательных аппаратов.
Бойцы группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям ВСУ и нацгвардии в районах Глушковки Харьковской области, Невского, Стельмаховки Луганской Народной Республики, Григоровки и Торского Донецкой Народной Республики. Также отражены две контратаки штурмовых групп врага.
Потери ВСУ от 19.08.24
Противник потерял до 535 боевиков, два танка, три боевые машины пехоты, семь боевых бронированных машин "Казак", пять пикапов, гаубицу М198, самоходную артиллерийскую установку "Акация", самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика". Также уничтожены семь складов боеприпасов.
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, освободили железнодорожную станцию Выемка ДНР и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка, Часов Яр, Елизаветовка, Кучеров Яр и Разлив.
Украинские войска потеряли до 570 военнослужащих и шесть автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка Krab, гаубицы М777 и М198, две гаубицы FH-70, гаубица Д-20 и две гаубицы Д-30.
Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освобожден один из крупных населенных пунктов дзержинской агломерации Артемово ДНР. Также нанесено поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Розовка, Дружба, Новгородское и Птичье ДНР. Отражены восемь контратак подразделений противника.
Потери украинских войск составили более 495 военнослужащих, два танка, боевая бронированная машина "Казак", четыре автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация", гаубица "Мста-Б", пушка "Гиацинт-Б" и гаубица Д-30.
Подразделения группировки войск "Восток" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районе Угледара, Пречистовки, Великой Новоселки ДНР и Долинки Запорожской области.
Противник потерял до 90 военнослужащих, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку "Богдана", гаубицу Д-30, три станции радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD". Также уничтожены три полевых склада боеприпасов.
Подразделения группировки войск "Днепр"нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Новоданиловка, Каменское Запорожской области и Тягинка Херсонской области. Потери противника составили до 75 военнослужащих, пять автомобилей, гаубица М777 и гаубица Д-30. Также уничтожен склад боеприпасов.
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