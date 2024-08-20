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Пункт управления бригады ВСУ с командным составом уничтожен на Украине
Пункт управления бригады ВСУ с командным составом уничтожен на Украине - РИА Новости Крым, 20.08.2024
Пункт управления бригады ВСУ с командным составом уничтожен на Украине
Российский истребиль-бомбардировщик уничтожил пункт управления бригады Вооруженных сил Украины и ее командный состав в Сумской области. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 20.08.2024
2024-08-20T12:22
2024-08-20T12:22
2024-08-20T12:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. Российский истребиль-бомбардировщик уничтожил пункт управления бригады Вооруженных сил Украины и ее командный состав в Сумской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.По информации военного ведомства, удар наносился авиационными бомбами на универсальных модулях планирования и коррекции. В результате уничтожен склад с вооружением и боеприпасами и пункт управления, где находились командный состав и военнослужащие 47-й бригады ВСУ."Получив подтверждение от разведки об уничтожении выявленной цели, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета", – сообщили в Минобороны.Ранее в Сумской области Украины были поражены объекты энергетики, часть региона осталась без света.16 августа министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил о готовности эвакуировать из приграничных районов Сумской области еще 25 тысяч жителей.Сумская область расположена на севере Украины, граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Областной центр Сумы находится примерно в 30 километрах от государственной границы. Через него проходит трасса, соединяющая его с российским городом Суджа.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные сбили истребитель ВСУ и 11 авиабомб HammerИстребитель и четыре снаряда HIMARS уничтожены армией России за суткиНад Курской областью сбиты малоразмерные воздушные шары
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новости, россия, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, авиация, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Пункт управления бригады ВСУ с командным составом уничтожен на Украине
Пункт управления бригады ВСУ с командным составом уничтожен авиаударом в Сумской области
12:22 20.08.2024 (обновлено: 12:25 20.08.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. Российский истребиль-бомбардировщик уничтожил пункт управления бригады Вооруженных сил Украины и ее командный состав в Сумской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"20 августа в ночное время в районе населенного пункта Глухов Сумской области экипажем многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил России был нанесен удар по пункту управления и складу с боеприпасами 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ", – говорится в сообщении.
По информации военного ведомства, удар наносился авиационными бомбами на универсальных модулях планирования и коррекции. В результате уничтожен склад с вооружением и боеприпасами и пункт управления, где находились командный состав и военнослужащие 47-й бригады ВСУ.
"Получив подтверждение от разведки об уничтожении выявленной цели, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета", – сообщили в Минобороны.
Ранее в Сумской области Украины были поражены объекты энергетики
, часть региона осталась без света.
16 августа министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил о готовности эвакуировать из приграничных районов Сумской области еще 25 тысяч жителей
.
Сумская область расположена на севере Украины, граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Областной центр Сумы находится примерно в 30 километрах от государственной границы. Через него проходит трасса, соединяющая его с российским городом Суджа.
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