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Пункт управления бригады ВСУ с командным составом уничтожен на Украине

Пункт управления бригады ВСУ с командным составом уничтожен на Украине - РИА Новости Крым, 20.08.2024

Пункт управления бригады ВСУ с командным составом уничтожен на Украине

Российский истребиль-бомбардировщик уничтожил пункт управления бригады Вооруженных сил Украины и ее командный состав в Сумской области. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 20.08.2024

2024-08-20T12:22

2024-08-20T12:22

2024-08-20T12:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. Российский истребиль-бомбардировщик уничтожил пункт управления бригады Вооруженных сил Украины и ее командный состав в Сумской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.По информации военного ведомства, удар наносился авиационными бомбами на универсальных модулях планирования и коррекции. В результате уничтожен склад с вооружением и боеприпасами и пункт управления, где находились командный состав и военнослужащие 47-й бригады ВСУ."Получив подтверждение от разведки об уничтожении выявленной цели, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета", – сообщили в Минобороны.Ранее в Сумской области Украины были поражены объекты энергетики, часть региона осталась без света.16 августа министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил о готовности эвакуировать из приграничных районов Сумской области еще 25 тысяч жителей.Сумская область расположена на севере Украины, граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Областной центр Сумы находится примерно в 30 километрах от государственной границы. Через него проходит трасса, соединяющая его с российским городом Суджа.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные сбили истребитель ВСУ и 11 авиабомб HammerИстребитель и четыре снаряда HIMARS уничтожены армией России за суткиНад Курской областью сбиты малоразмерные воздушные шары

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, россия, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, авиация, всу (вооруженные силы украины), потери всу