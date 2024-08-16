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Из Сумской области принудительно хотят вывезти еще 25 тысяч жителей

Из Сумской области принудительно хотят вывезти еще 25 тысяч жителей - РИА Новости Крым, 16.08.2024

Из Сумской области принудительно хотят вывезти еще 25 тысяч жителей

На Украине готовы эвакуировать из приграничных районов Сумской области еще 25 тысяч жителей. Об этом сообщил Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. РИА Новости Крым, 16.08.2024

2024-08-16T21:39

2024-08-16T21:39

2024-08-16T21:39

сумская область

украина

новости

игорь клименко

мвд украины

сумы

эвакуация

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости. На Украине готовы эвакуировать из приграничных районов Сумской области еще 25 тысяч жителей. Об этом сообщил Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.13 августа генштаб ВСУ заявил о введении запрета на перемещение всех категорий граждан в 20-километровой приграничной зоне в Сумской области. Решение аргументировалось возросшей интенсивностью боевых действий. Жители 183 населенных пунктов были вывезены.При этом он не исключил, что может быть объявлена принудительная эвакуация."Если будет ситуация будет того требовать, мы готовимся к любым действиям. И технически, и персонал готовим... Мы рассматриваем любой сценарий", – добавил Клименко.Сумская область расположена на севере Украины, граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Областной центр Сумы находится примерно в 30 километрах от государственной границы. Через него проходит трасса, соединяющая его с российским городом Суджа.В мае текущего года глава местной областной военной администрации Владимир Артюх заявлял об эвакуации населения двух районов Сумской области. В начале июня он сообщил, что в Сумской области решено эвакуировать еще восемь населенных пунктов, которые входят в десятикилометровую зону от границы с Россией.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти Украины призвали срочно эвакуироваться из КрасноармейскаПринудительная эвакуация в Харьковской области: выселят более 150 детейЖителей подконтрольной Киеву части ДНР принудительно эвакуируют

сумская область

украина

сумы

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сумская область, украина, новости, игорь клименко, мвд украины, сумы, эвакуация