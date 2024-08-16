Рейтинг@Mail.ru
Из Сумской области принудительно хотят вывезти еще 25 тысяч жителей - РИА Новости Крым, 16.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240816/iz-sumskoy-oblasti-prinuditelno-khotyat-vyvezti-esche-25-tysyach-zhiteley-1139659976.html
Из Сумской области принудительно хотят вывезти еще 25 тысяч жителей
Из Сумской области принудительно хотят вывезти еще 25 тысяч жителей - РИА Новости Крым, 16.08.2024
Из Сумской области принудительно хотят вывезти еще 25 тысяч жителей
На Украине готовы эвакуировать из приграничных районов Сумской области еще 25 тысяч жителей. Об этом сообщил Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. РИА Новости Крым, 16.08.2024
2024-08-16T21:39
2024-08-16T21:39
сумская область
украина
новости
игорь клименко
мвд украины
сумы
эвакуация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110046/27/1100462747_0:784:2247:2048_1920x0_80_0_0_2a29184138689dcde581a88685ade1bd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости. На Украине готовы эвакуировать из приграничных районов Сумской области еще 25 тысяч жителей. Об этом сообщил Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.13 августа генштаб ВСУ заявил о введении запрета на перемещение всех категорий граждан в 20-километровой приграничной зоне в Сумской области. Решение аргументировалось возросшей интенсивностью боевых действий. Жители 183 населенных пунктов были вывезены.При этом он не исключил, что может быть объявлена принудительная эвакуация."Если будет ситуация будет того требовать, мы готовимся к любым действиям. И технически, и персонал готовим... Мы рассматриваем любой сценарий", – добавил Клименко.Сумская область расположена на севере Украины, граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Областной центр Сумы находится примерно в 30 километрах от государственной границы. Через него проходит трасса, соединяющая его с российским городом Суджа.В мае текущего года глава местной областной военной администрации Владимир Артюх заявлял об эвакуации населения двух районов Сумской области. В начале июня он сообщил, что в Сумской области решено эвакуировать еще восемь населенных пунктов, которые входят в десятикилометровую зону от границы с Россией.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти Украины призвали срочно эвакуироваться из КрасноармейскаПринудительная эвакуация в Харьковской области: выселят более 150 детейЖителей подконтрольной Киеву части ДНР принудительно эвакуируют
сумская область
украина
сумы
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110046/27/1100462747_533:763:2246:2048_1920x0_80_0_0_6b9f30ef48efcfa7fd547d08679df933.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сумская область, украина, новости, игорь клименко, мвд украины, сумы, эвакуация
Из Сумской области принудительно хотят вывезти еще 25 тысяч жителей

На Украине готовы к эвакуации еще 25 тысяч жителей Сумской области – МВД страны

21:39 16.08.2024
 
© РИА Новости . Александр Поготов / Перейти в фотобанкУкраинские беженцы на железнодорожном вокзале в Ростове-на-Дону
Украинские беженцы на железнодорожном вокзале в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости . Александр Поготов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости. На Украине готовы эвакуировать из приграничных районов Сумской области еще 25 тысяч жителей. Об этом сообщил Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.
13 августа генштаб ВСУ заявил о введении запрета на перемещение всех категорий граждан в 20-километровой приграничной зоне в Сумской области. Решение аргументировалось возросшей интенсивностью боевых действий. Жители 183 населенных пунктов были вывезены.

"Эвакуирована 21 тысяча граждан, которые проживают в приграничной зоне Сумской области. Мы готовы к эвакуации еще 25 тысяч лиц", – сказал Клименко в эфире всеукраинского телемарафона.

При этом он не исключил, что может быть объявлена принудительная эвакуация.
"Если будет ситуация будет того требовать, мы готовимся к любым действиям. И технически, и персонал готовим... Мы рассматриваем любой сценарий", – добавил Клименко.
Сумская область расположена на севере Украины, граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Областной центр Сумы находится примерно в 30 километрах от государственной границы. Через него проходит трасса, соединяющая его с российским городом Суджа.
В мае текущего года глава местной областной военной администрации Владимир Артюх заявлял об эвакуации населения двух районов Сумской области. В начале июня он сообщил, что в Сумской области решено эвакуировать еще восемь населенных пунктов, которые входят в десятикилометровую зону от границы с Россией.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Власти Украины призвали срочно эвакуироваться из Красноармейска
Принудительная эвакуация в Харьковской области: выселят более 150 детей
Жителей подконтрольной Киеву части ДНР принудительно эвакуируют
 
Сумская областьУкраинаНовостиИгорь КлименкоМВД УкраиныСумыЭвакуация
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:42Ядерная провокация: ВСУ готовят удары по Курской и Запорожской АЭС
22:39Две установки ЗРК Patriot уничтожены в Днепропетровской области
22:30Главное за день: 16 августа
22:03Главные новости Крыма: 16 августа
21:39Из Сумской области принудительно хотят вывезти еще 25 тысяч жителей
21:10Крымский мост: обстановка в пятницу вечером
20:53В Белгородской области увеличили выплаты пострадавшим от ударов ВСУ
20:41Канадское оружие в российском приграничье – почему Оттава дала добро
20:23В Белгородской области закроют въезд в шесть населенных пунктов
20:05Погода в Крыму в выходные – вернется ли июльская жара
19:43"Искандер-М" уничтожил украинский Су-24 во время подвеса крылатых ракет
19:35В Белогорском районе Крыма построят мусорный полигон за миллиард
19:10В Крыму провели тайную дегустацию дынь и томатов местной селекции
18:52Саперы "Севера" дистанционно заминировали проходы к курскому приграничью
18:31Пожар в торговом центре Ростова-на-Дону – эвакуированы 100 человек
18:10Магнитная буря вновь накроет Землю
17:52Угроза ЧС муниципального уровня признана в Керчи после ракетной атаки
17:43Алупка и семь южнобережных поселков остались без воды
17:28Крымский мост сейчас: данные к вечеру пятницы
17:20Подросток попал в реанимацию после обстрела Донецка боевиками ВСУ
Лента новостейМолния