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В Сумской области Украины вывозят жителей 183 населенных пунктов - РИА Новости Крым, 14.08.2024
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В Сумской области Украины вывозят жителей 183 населенных пунктов
В Сумской области Украины вывозят жителей 183 населенных пунктов - РИА Новости Крым, 14.08.2024
В Сумской области Украины вывозят жителей 183 населенных пунктов
В Сумской области Украины идет эвакуация жителей. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Игорь Клименко. РИА Новости Крым, 14.08.2024
2024-08-14T19:34
2024-08-14T19:34
сумская область
новости
мвд украины
украина
эвакуация
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. В Сумской области Украины идет эвакуация жителей. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Игорь Клименко.В мае текущего года глава местной областной военной администрации Владимир Артюх заявлял об эвакуации населения двух районов Сумской области. В начале июня он сообщил, что в Сумской области решено эвакуировать еще восемь населенных пунктов, которые входят в десятикилометровую зону от границы с Россией.Читайте также на РИА Новости Крым:Принудительная эвакуация в Харьковской области: выселят более 150 детейЖителей подконтрольной Киеву части ДНР принудительно эвакуируютВласти Украины объявили эвакуацию населенных пунктов Харьковской области
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сумская область, новости, мвд украины, украина, эвакуация
В Сумской области Украины вывозят жителей 183 населенных пунктов

Жителей 183 населенных пунктов Сумской области Украины планируют вывезти

19:34 14.08.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЖителей 183 населенных пунктов Сумской области Украины планируют вывезти
Жителей 183 населенных пунктов Сумской области Украины планируют вывезти - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. В Сумской области Украины идет эвакуация жителей. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Игорь Клименко.

"Эвакуации подлежит население из 183 населенных пунктов 15 территориальных общин Сумской области. Уже эвакуированы более 20 тысяч человек", – написал он в своем Telegram-канале.

В мае текущего года глава местной областной военной администрации Владимир Артюх заявлял об эвакуации населения двух районов Сумской области. В начале июня он сообщил, что в Сумской области решено эвакуировать еще восемь населенных пунктов, которые входят в десятикилометровую зону от границы с Россией.
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Сумская областьНовостиМВД УкраиныУкраинаЭвакуация
 
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