https://crimea.ria.ru/20240814/v-sumskoy-oblasti-ukrainy-vyvozyat-zhiteley-183-naselennykh-punktov-1139608885.html

В Сумской области Украины вывозят жителей 183 населенных пунктов

В Сумской области Украины вывозят жителей 183 населенных пунктов - РИА Новости Крым, 14.08.2024

В Сумской области Украины вывозят жителей 183 населенных пунктов

В Сумской области Украины идет эвакуация жителей. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Игорь Клименко. РИА Новости Крым, 14.08.2024

2024-08-14T19:34

2024-08-14T19:34

2024-08-14T19:34

сумская область

новости

мвд украины

украина

эвакуация

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. В Сумской области Украины идет эвакуация жителей. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Игорь Клименко.В мае текущего года глава местной областной военной администрации Владимир Артюх заявлял об эвакуации населения двух районов Сумской области. В начале июня он сообщил, что в Сумской области решено эвакуировать еще восемь населенных пунктов, которые входят в десятикилометровую зону от границы с Россией.Читайте также на РИА Новости Крым:Принудительная эвакуация в Харьковской области: выселят более 150 детейЖителей подконтрольной Киеву части ДНР принудительно эвакуируютВласти Украины объявили эвакуацию населенных пунктов Харьковской области

сумская область

украина

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сумская область, новости, мвд украины, украина, эвакуация