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Жителей подконтрольной Киеву части ДНР принудительно эвакуируют - РИА Новости Крым, 25.06.2024
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Жителей подконтрольной Киеву части ДНР принудительно эвакуируют
Жителей подконтрольной Киеву части ДНР принудительно эвакуируют - РИА Новости Крым, 25.06.2024
Жителей подконтрольной Киеву части ДНР принудительно эвакуируют
Жителей Торецка на подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики принудительно эвакуируют. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на поставленного... РИА Новости Крым, 25.06.2024
2024-06-25T10:39
2024-06-25T10:39
донецкая народная республика (днр)
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события в донбассе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Жителей Торецка на подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики принудительно эвакуируют. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на поставленного Украиной главу местной военной администрации Вадима Филашкина.По его данным, в населенном пункте остаются около шести тысяч человек, при этом жители постепенно выезжают.Украинские власти регулярно объявляют о принудительной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки в ДНР. Кроме того, эвакуируют людей в срочном порядке в Харьковской области Украины. Из приграничных районов Сумской области ранее принудительно эвакуировали население 22 сел, позже была объявлена принудительная эвакуация детей из этого региона. Из некоторых районов выехали практически все жители.Читайте также на РИА Новости Крым:Нацбаты сгоняют жителей правобережья Херсонщины в фильтрационные лагеряНа Украине принудительно эвакуируют 47 населенных пунктовУ властей Харькова есть конкретные планы по эвакуации населения из города
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донецкая народная республика (днр), ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, украина, общество
Жителей подконтрольной Киеву части ДНР принудительно эвакуируют

Подконтрольные Киеву власти Торецка в Донбассе принудительно эвакуируют население

10:39 25.06.2024
 
© AP Photo Alastair GrantФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© AP Photo Alastair Grant
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Жителей Торецка на подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики принудительно эвакуируют. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на поставленного Украиной главу местной военной администрации Вадима Филашкина.

"Сейчас эвакуация будет проходить в принудительном порядке с города Торецк из-за того, что ВС РФ находятся очень близко к городу. Кроме того, эвакуация из других городов на линии фронта продолжается", - сказал Филашкин в эфире национального телемарафона.

По его данным, в населенном пункте остаются около шести тысяч человек, при этом жители постепенно выезжают.
Украинские власти регулярно объявляют о принудительной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки в ДНР. Кроме того, эвакуируют людей в срочном порядке в Харьковской области Украины. Из приграничных районов Сумской области ранее принудительно эвакуировали население 22 сел, позже была объявлена принудительная эвакуация детей из этого региона. Из некоторых районов выехали практически все жители.
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