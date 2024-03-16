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Киев вывозит жителей из Сумской области
Киев вывозит жителей из Сумской области - РИА Новости Крым, 16.03.2024
Киев вывозит жителей из Сумской области
Власти Украины начали эвакуацию жителей Сумской области недалеко от границы с Россией. По утверждению областной военной администрации, были вывезены все жители... РИА Новости Крым, 16.03.2024
2024-03-16T10:47
2024-03-16T10:47
2024-03-16T10:50
украина
эвакуация
общество
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. Власти Украины начали эвакуацию жителей Сумской области недалеко от границы с Россией. По утверждению областной военной администрации, были вывезены все жители 22 населенных пунктов на территории трех районов Сумской области.Как заявили власти области в своем Telegram-канале, за последние три дня из Великописаревской общины Ахтырского района выехали 180 человек, всего из Сумской области эвакуировали 4523 человек, в том числе 829 детей.При этом начальник областной войсковой администрации Владимир Артюх и другие ответственные лица утвердили планы насчет дальнейшей эвакуации, говорится в сообщении. Ведется дальнейшая информационная пропаганда среди населения о необходимости эвакуации.Ранее власти Украины регулярно принудительно эвакуировали людей – из Харьковской, Херсонской областей, из Авдеевки. Из некоторых районов выехали практически все жители.Читайте также на РИА Новости Крым:Успешное наступление: продвижение армии РФ идет на четырех направленияхАвдеевку будут восстанавливать по примеру Мариуполя – ХуснуллинАрмия России освободила еще один населенный пункт в Донбассе
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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украина, эвакуация, общество, всу (вооруженные силы украины), новости сво, сумская область
Киев вывозит жителей из Сумской области
Жителей 22 населенных пунктов Сумской области Украины вывезли из их домов
10:47 16.03.2024 (обновлено: 10:50 16.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. Власти Украины начали эвакуацию жителей Сумской области недалеко от границы с Россией. По утверждению областной военной администрации, были вывезены все жители 22 населенных пунктов на территории трех районов Сумской области.
"Из приграничных общин выехали все жители 22 населенных пунктов. В общей сложности эвакуация проводится на территории шести территориальных общин", - приводит сообщение администрации РИА Новости со ссылкой на украинское издание "Зеркало недели".
Как заявили власти области в своем Telegram-канале, за последние три дня из Великописаревской общины Ахтырского района выехали 180 человек, всего из Сумской области эвакуировали 4523 человек, в том числе 829 детей.
При этом начальник областной войсковой администрации Владимир Артюх и другие ответственные лица утвердили планы насчет дальнейшей эвакуации, говорится в сообщении. Ведется дальнейшая информационная пропаганда среди населения о необходимости эвакуации.
Ранее власти Украины регулярно принудительно эвакуировали людей – из Харьковской, Херсонской областей, из Авдеевки. Из некоторых районов выехали практически все жители.
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