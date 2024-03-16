https://crimea.ria.ru/20240316/kiev-vyvozit-zhiteley-iz-sumskoy-oblasti-1135730294.html

Киев вывозит жителей из Сумской области

Киев вывозит жителей из Сумской области - РИА Новости Крым, 16.03.2024

Киев вывозит жителей из Сумской области

Власти Украины начали эвакуацию жителей Сумской области недалеко от границы с Россией. По утверждению областной военной администрации, были вывезены все жители... РИА Новости Крым, 16.03.2024

2024-03-16T10:47

2024-03-16T10:47

2024-03-16T10:50

украина

эвакуация

общество

всу (вооруженные силы украины)

новости сво

сумская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. Власти Украины начали эвакуацию жителей Сумской области недалеко от границы с Россией. По утверждению областной военной администрации, были вывезены все жители 22 населенных пунктов на территории трех районов Сумской области.Как заявили власти области в своем Telegram-канале, за последние три дня из Великописаревской общины Ахтырского района выехали 180 человек, всего из Сумской области эвакуировали 4523 человек, в том числе 829 детей.При этом начальник областной войсковой администрации Владимир Артюх и другие ответственные лица утвердили планы насчет дальнейшей эвакуации, говорится в сообщении. Ведется дальнейшая информационная пропаганда среди населения о необходимости эвакуации.Ранее власти Украины регулярно принудительно эвакуировали людей – из Харьковской, Херсонской областей, из Авдеевки. Из некоторых районов выехали практически все жители.Читайте также на РИА Новости Крым:Успешное наступление: продвижение армии РФ идет на четырех направленияхАвдеевку будут восстанавливать по примеру Мариуполя – ХуснуллинАрмия России освободила еще один населенный пункт в Донбассе

украина

сумская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, эвакуация, общество, всу (вооруженные силы украины), новости сво, сумская область