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Авдеевку будут восстанавливать по примеру Мариуполя - Хуснуллин - РИА Новости Крым, 02.03.2024
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Авдеевку будут восстанавливать по примеру Мариуполя - Хуснуллин
Авдеевку будут восстанавливать по примеру Мариуполя - Хуснуллин - РИА Новости Крым, 02.03.2024
Авдеевку будут восстанавливать по примеру Мариуполя - Хуснуллин
Освобожденный российскими войсками город Авдеевка в ДНР будут восстанавливать по примеру Мариуполя. Об этом заявил по итогу своей рабочей поездки туда... РИА Новости Крым, 02.03.2024
2024-03-02T13:48
2024-03-02T13:48
марат хуснуллин
авдеевка
донецкая народная республика (днр)
события в донбассе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Освобожденный российскими войсками город Авдеевка в ДНР будут восстанавливать по примеру Мариуполя. Об этом заявил по итогу своей рабочей поездки туда вице-премьер Марат Хуснуллин.По словам Хуснуллина, в первую очередь начнут восстанавливать электроснабжение и водоснабжение."Заехали также на котельную Авдеевского коксохимического завода. Это основной источник теплоснабжения, который отапливал город. Осмотрели ее, чтобы понять, насколько быстро котельную можно восстановить при подготовке к следующей зиме", - утончил вице-премьер.17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину, что город Авдеевка в Донецкой Народной Республике полностью перешел под контроль Вооруженных сил России.В начале февраля Марат Хуснуллин заявил, что в Мариуполе восстановили практически все многоквартирные жилые дома.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила еще один населенный пункт под АвдеевкойМариуполь планируется восстановить за три года – ХуснуллинДесятки тысяч человек в новых регионах обеспечены работой в рамках СЭЗ
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марат хуснуллин, авдеевка, донецкая народная республика (днр), события в донбассе, ситуация в донбассе: новости и комментарии, новости
Авдеевку будут восстанавливать по примеру Мариуполя - Хуснуллин

Восстанавливать освобожденную Авдеевку будут по примеру Мариуполя - Хуснуллин

13:48 02.03.2024
 
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата ХуснуллинаЗаместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин в Авдеевке
Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин в Авдеевке
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата Хуснуллина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Освобожденный российскими войсками город Авдеевка в ДНР будут восстанавливать по примеру Мариуполя. Об этом заявил по итогу своей рабочей поездки туда вице-премьер Марат Хуснуллин.
"Одно из старейших поселений Донбасса пострадало примерно так же, как Мариуполь. Считаю, что как только наши доблестные военнослужащие отодвинут линию соприкосновения, можно будет достаточно оперативно все восстановить", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам Хуснуллина, в первую очередь начнут восстанавливать электроснабжение и водоснабжение.
"Заехали также на котельную Авдеевского коксохимического завода. Это основной источник теплоснабжения, который отапливал город. Осмотрели ее, чтобы понять, насколько быстро котельную можно восстановить при подготовке к следующей зиме", - утончил вице-премьер.
17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину, что город Авдеевка в Донецкой Народной Республике полностью перешел под контроль Вооруженных сил России.
В начале февраля Марат Хуснуллин заявил, что в Мариуполе восстановили практически все многоквартирные жилые дома.
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Марат ХуснуллинАвдеевкаДонецкая Народная Республика (ДНР)События в ДонбассеСитуация в Донбассе: новости и комментарииНовости
 
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