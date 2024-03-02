https://crimea.ria.ru/20240302/avdeevku-budut-vosstanavlivat-po-primeru-mariupolya---khusnullin-1135358055.html

Авдеевку будут восстанавливать по примеру Мариуполя - Хуснуллин

Авдеевку будут восстанавливать по примеру Мариуполя - Хуснуллин - РИА Новости Крым, 02.03.2024

Авдеевку будут восстанавливать по примеру Мариуполя - Хуснуллин

Освобожденный российскими войсками город Авдеевка в ДНР будут восстанавливать по примеру Мариуполя. Об этом заявил по итогу своей рабочей поездки туда... РИА Новости Крым, 02.03.2024

2024-03-02T13:48

2024-03-02T13:48

2024-03-02T13:48

марат хуснуллин

авдеевка

донецкая народная республика (днр)

события в донбассе

ситуация в донбассе: новости и комментарии

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/02/1135357777_0:181:1280:901_1920x0_80_0_0_956529977ac45c4854550676dd359629.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Освобожденный российскими войсками город Авдеевка в ДНР будут восстанавливать по примеру Мариуполя. Об этом заявил по итогу своей рабочей поездки туда вице-премьер Марат Хуснуллин.По словам Хуснуллина, в первую очередь начнут восстанавливать электроснабжение и водоснабжение."Заехали также на котельную Авдеевского коксохимического завода. Это основной источник теплоснабжения, который отапливал город. Осмотрели ее, чтобы понять, насколько быстро котельную можно восстановить при подготовке к следующей зиме", - утончил вице-премьер.17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину, что город Авдеевка в Донецкой Народной Республике полностью перешел под контроль Вооруженных сил России.В начале февраля Марат Хуснуллин заявил, что в Мариуполе восстановили практически все многоквартирные жилые дома.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила еще один населенный пункт под АвдеевкойМариуполь планируется восстановить за три года – ХуснуллинДесятки тысяч человек в новых регионах обеспечены работой в рамках СЭЗ

авдеевка

донецкая народная республика (днр)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марат хуснуллин, авдеевка, донецкая народная республика (днр), события в донбассе, ситуация в донбассе: новости и комментарии, новости