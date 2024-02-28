https://crimea.ria.ru/20240228/armiya-rossii-osvobodila-esche-odin-naselennyy-punkt-pod-avdeevkoy-1135274915.html

Армия России освободила еще один населенный пункт под Авдеевкой

Армия России освободила еще один населенный пункт под Авдеевкой - РИА Новости Крым, 28.02.2024

Армия России освободила еще один населенный пункт под Авдеевкой

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Петровское на Авдеевском направлении в Донецкой Народной Республике и заняли более выгодные рубежи. Об... РИА Новости Крым, 28.02.2024

2024-02-28T13:17

2024-02-28T13:17

2024-02-28T13:24

авдеевка

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

новости сво

донецкая народная республика (днр)

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/16/1124245539_0:53:3204:1855_1920x0_80_0_0_bf45e4843cbf03e364958e8d32738220.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Российские войска взяли под контроль населенный пункт Петровское на Авдеевском направлении в Донецкой Народной Республике и заняли более выгодные рубежи. Об этом сообщает Минобороны РФ.Российские подразделения на данном направлении также отразили 11 контратак штурмовых групп ВСУ в районах Ленинского, Новгородского, Новобахмутовки, Тоненького, Орловки и Первомайского ДНР.За сутки на Авдеевском направлении противник потерял до 165 военнослужащих, четыре танка, две боевые машины пехоты Bradley, бронетранспортер М113 и пять автомобилей.Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены три орудия Д-20, гаубица "Мста-Б", самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и пять гаубиц Д-30.

https://crimea.ria.ru/20240227/novosti-svo-rossiya-osvobodila-327-kvadratnykh-km-territoriy-s-nachala-goda-1135245802.html

авдеевка

донецкая народная республика (днр)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

авдеевка, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, новости сво, донецкая народная республика (днр), всу (вооруженные силы украины), потери всу