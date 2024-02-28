https://crimea.ria.ru/20240228/armiya-rossii-osvobodila-esche-odin-naselennyy-punkt-pod-avdeevkoy-1135274915.html
Армия России освободила еще один населенный пункт под Авдеевкой
Армия России освободила еще один населенный пункт под Авдеевкой - РИА Новости Крым, 28.02.2024
Армия России освободила еще один населенный пункт под Авдеевкой
Российские войска взяли под контроль населенный пункт Петровское на Авдеевском направлении в Донецкой Народной Республике и заняли более выгодные рубежи. Об... РИА Новости Крым, 28.02.2024
2024-02-28T13:17
2024-02-28T13:17
2024-02-28T13:24
авдеевка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Российские войска взяли под контроль населенный пункт Петровское на Авдеевском направлении в Донецкой Народной Республике и заняли более выгодные рубежи. Об этом сообщает Минобороны РФ.Российские подразделения на данном направлении также отразили 11 контратак штурмовых групп ВСУ в районах Ленинского, Новгородского, Новобахмутовки, Тоненького, Орловки и Первомайского ДНР.За сутки на Авдеевском направлении противник потерял до 165 военнослужащих, четыре танка, две боевые машины пехоты Bradley, бронетранспортер М113 и пять автомобилей.Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены три орудия Д-20, гаубица "Мста-Б", самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и пять гаубиц Д-30.
https://crimea.ria.ru/20240227/novosti-svo-rossiya-osvobodila-327-kvadratnykh-km-territoriy-s-nachala-goda-1135245802.html
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авдеевка, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, новости сво, донецкая народная республика (днр), всу (вооруженные силы украины), потери всу
Армия России освободила еще один населенный пункт под Авдеевкой
Российские войска освободили населенный пункт Петровское на Авдеевском направлении в ДНР
13:17 28.02.2024 (обновлено: 13:24 28.02.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Российские войска взяли под контроль населенный пункт Петровское на Авдеевском направлении в Донецкой Народной Республике и заняли более выгодные рубежи. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"На Авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Петровское и заняли более выгодные рубежи", – приводит сообщение ведомства РИА Новости.
Российские подразделения на данном направлении также отразили 11 контратак штурмовых групп ВСУ в районах Ленинского, Новгородского, Новобахмутовки, Тоненького, Орловки и Первомайского ДНР.
За сутки на Авдеевском направлении противник потерял до 165 военнослужащих, четыре танка, две боевые машины пехоты Bradley, бронетранспортер М113 и пять автомобилей.
Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены три орудия Д-20, гаубица "Мста-Б", самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и пять гаубиц Д-30.