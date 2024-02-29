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Успешное наступление: продвижение армии РФ идет на четырех направлениях - РИА Новости Крым, 29.02.2024
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Успешное наступление: продвижение армии РФ идет на четырех направлениях
Успешное наступление: продвижение армии РФ идет на четырех направлениях - РИА Новости Крым, 29.02.2024
Успешное наступление: продвижение армии РФ идет на четырех направлениях
Российская армия продвинулась вперед почти на всем протяжении линии боевого соприкосновения. Положение по переднему краю улучшено на Купянском и Донецком... РИА Новости Крым, 29.02.2024
2024-02-29T12:23
2024-02-29T12:25
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
новые регионы россии
купянск
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев – РИА Новости Крым. Российская армия продвинулась вперед почти на всем протяжении линии боевого соприкосновения. Положение по переднему краю улучшено на Купянском и Донецком направлениях, более выгодные рубежи и позиции заняты под Авдеевкой и на Херсонском направлении. Об этом сообщает Минобороны РФ."На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики".В результате этих действий потери противника составили до 50-ти военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и три автомобиля.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю на Донецком направлении, где были поражены скопления живой силы и техники двух бригад ВСУ.На Авдеевском направлении военнослужащие группировки "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Противник потерял почти пятьсот боевиков, семь танков, две боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины и одиннадцать автомобилей.Более выгодные позиции также удалось занять на Херсонском направлении в районе населенных пунктов Работино, Степовое, Малые Щербаки Запорожской области и Токаревка Херсонской области.Напомним, ранее главком ВСУ Сырский признал тяжелое положение ВСУ на всем протяжении линии боевого соприкосновения и объяснил это просчетами в действиях украинских командиров.Читайте также на РИА Новости Крым:Первый американский танк Abrams уничтожен в зоне СВОШойгу назвал потери Украины за все время СВОПосле Авдеевки будут Купянск и Харьков – нардеп ВР предупредила украинцев
новые регионы россии
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министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, новые регионы россии, купянск, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Успешное наступление: продвижение армии РФ идет на четырех направлениях

Российские войска продвинулись вперед на четырех направлениях

12:23 29.02.2024 (обновлено: 12:25 29.02.2024)
 
© Министерство обороны РФАрмия России
Армия России
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев – РИА Новости Крым. Российская армия продвинулась вперед почти на всем протяжении линии боевого соприкосновения. Положение по переднему краю улучшено на Купянском и Донецком направлениях, более выгодные рубежи и позиции заняты под Авдеевкой и на Херсонском направлении. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики".
В результате этих действий потери противника составили до 50-ти военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и три автомобиля.
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю на Донецком направлении, где были поражены скопления живой силы и техники двух бригад ВСУ.
На Авдеевском направлении военнослужащие группировки "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Противник потерял почти пятьсот боевиков, семь танков, две боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины и одиннадцать автомобилей.
Более выгодные позиции также удалось занять на Херсонском направлении в районе населенных пунктов Работино, Степовое, Малые Щербаки Запорожской области и Токаревка Херсонской области.
Напомним, ранее главком ВСУ Сырский признал тяжелое положение ВСУ на всем протяжении линии боевого соприкосновения и объяснил это просчетами в действиях украинских командиров.
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Министерство обороны РФНовости СВОВооруженные силы РоссииНовые регионы РоссииКупянскВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
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