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Успешное наступление: продвижение армии РФ идет на четырех направлениях

Успешное наступление: продвижение армии РФ идет на четырех направлениях - РИА Новости Крым, 29.02.2024

Успешное наступление: продвижение армии РФ идет на четырех направлениях

Российская армия продвинулась вперед почти на всем протяжении линии боевого соприкосновения. Положение по переднему краю улучшено на Купянском и Донецком... РИА Новости Крым, 29.02.2024

2024-02-29T12:23

2024-02-29T12:23

2024-02-29T12:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев – РИА Новости Крым. Российская армия продвинулась вперед почти на всем протяжении линии боевого соприкосновения. Положение по переднему краю улучшено на Купянском и Донецком направлениях, более выгодные рубежи и позиции заняты под Авдеевкой и на Херсонском направлении. Об этом сообщает Минобороны РФ."На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики".В результате этих действий потери противника составили до 50-ти военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и три автомобиля.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю на Донецком направлении, где были поражены скопления живой силы и техники двух бригад ВСУ.На Авдеевском направлении военнослужащие группировки "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Противник потерял почти пятьсот боевиков, семь танков, две боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины и одиннадцать автомобилей.Более выгодные позиции также удалось занять на Херсонском направлении в районе населенных пунктов Работино, Степовое, Малые Щербаки Запорожской области и Токаревка Херсонской области.Напомним, ранее главком ВСУ Сырский признал тяжелое положение ВСУ на всем протяжении линии боевого соприкосновения и объяснил это просчетами в действиях украинских командиров.Читайте также на РИА Новости Крым:Первый американский танк Abrams уничтожен в зоне СВОШойгу назвал потери Украины за все время СВОПосле Авдеевки будут Купянск и Харьков – нардеп ВР предупредила украинцев

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, новые регионы россии, купянск, всу (вооруженные силы украины), потери всу