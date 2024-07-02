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Крымский мост закрыт для движения - РИА Новости Крым, 02.07.2024
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Крымский мост закрыт для движения
Крымский мост закрыт для движения - РИА Новости Крым, 02.07.2024
Крымский мост закрыт для движения
Движение автотранспорта на Крымскому мосту остановлено, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 02.07.2024
2024-07-02T17:53
2024-07-02T17:53
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. Движение автотранспорта на Крымскому мосту остановлено, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Находящихся на мосту и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда из соображений безопасности. Республиканские власти напоминают, что мостовой переход является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
крымский мост
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крымский мост, транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край
Крымский мост закрыт для движения

Крымский мост закрыт

17:53 02.07.2024
 
Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. Движение автотранспорта на Крымскому мосту остановлено, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто ", – сказано в сообщении.
Находящихся на мосту и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда из соображений безопасности. Республиканские власти напоминают, что мостовой переход является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостТранспортКрымКерчьТаманьКраснодарский край
 
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