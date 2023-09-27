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Нацбаты сгоняют жителей правобережья Херсонщины в фильтрационные лагеря

Нацбаты сгоняют жителей правобережья Херсонщины в фильтрационные лагеря - РИА Новости Крым, 27.09.2023

Нацбаты сгоняют жителей правобережья Херсонщины в фильтрационные лагеря

Боевики украинского националистического батальона "Цунами" и сотрудники СБУ при поддержке прокиевских властей на местах обстреливают мирных жителей на... РИА Новости Крым, 27.09.2023

2023-09-27T06:31

2023-09-27T06:31

2023-09-27T06:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Боевики украинского националистического батальона "Цунами" и сотрудники СБУ при поддержке прокиевских властей на местах обстреливают мирных жителей на оккупированной части правобережья Херсонщины, чтобы заставить их покинуть свои дома, после чего помещают людей в фильтрационные лагеря. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо."Киевский режим чинит немыслимое насилие над жителями оккупированной части Херсонской области. Оккупационные власти приступили к насильственной эвакуации жителей из 31 населенного пункта подконтрольной Киеву части региона", – сообщил Сальдо в своем Telegram-канале.По его словам, чтобы заставить херсонцев оставить свои дома, боевики запугивают людей: сбрасывают взрывные устройства на крыши с беспилотников, бросают в подъезды, на кровли и во дворы ручные гранаты, а также насильно отбирают в семьях детей и увозят.Процессом руководят сотрудники СБУ при поддержке экстремистов из "националистического батальона "Цунами", прибывшего из Николаева, сказал Сальдо."Ранее в Николаеве эти же боевики вместе с СБУ-шниками проводили карательные рейды против сторонников России", – отметил губернатор.Он напомнил, что еще зимой 2022-2023 года подконтрольные киевскому режиму оккупационные власти Херсонщины принудительно эвакуировали из области на Западную Украину ценных специалистов, в первую очередь – врачей. Теперь же насильственное перемещение гражданских вышло на массовый уровень."Детей разлучают с родителями, а отцов – с семьями. Это делают самые настоящие фашисты. Точно такие же, как и 80 лет назад. Это чтобы нам понимать, с кем мы боремся", – заключил Сальдо.Ранее руководитель филиала Фонда развития гражданского общества в Симферополе Наталья Киселева, комментируя новый украинский закон о нацменьшинствах, высказала мнение, что следующим шагом могут стать самые настоящие концлагеря для русскоговорящих людей на Украине. Читайте также на РИА Новости Крым:Украинские боевики грабят дома эвакуированных Киевом жителей ХерсонщиныКиев планирует принудительную эвакуацию жителей Харьковской областиВ Херсоне боевики ВСУ похитили мужчину и избили его жену

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, херсон, владимир сальдо, в мире, общество, сбу (служба безопасности украины), национализм, нацизм, новости