https://crimea.ria.ru/20230926/ukrainskie-boeviki-grabyat-doma-evakuirovannykh-kievom-zhiteley-khersonschiny-1131666729.html

Украинские боевики грабят дома эвакуированных Киевом жителей Херсонщины

Украинские боевики грабят дома эвакуированных Киевом жителей Херсонщины - РИА Новости Крым, 26.09.2023

Украинские боевики грабят дома эвакуированных Киевом жителей Херсонщины

Жители подконтрольных Киеву районов Херсонской области, которые ранее были принудительно эвакуированы по распоряжению местной военной администрации, вернулись в РИА Новости Крым, 26.09.2023

2023-09-26T12:18

2023-09-26T12:18

2023-09-26T12:18

херсонская область

происшествия

херсон

украина

новости

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Жители подконтрольных Киеву районов Херсонской области, которые ранее были принудительно эвакуированы по распоряжению местной военной администрации, вернулись в свои дома и обнаружили, что их жилища подверглись разграблению вооруженными людьми в военной форме. Соответствующие анонимные обращения граждан уже поступают в российские экстренные службы Херсонщины.Люди рассказывают, что к ним в дома и квартиры приходили "непонятные вооруженные люди в форме", которые без предъявления документов и четкого объяснения ситуации заставили граждан собрать вещи и покинуть свои дома, ссылаясь на некие "постановления и приказы местной власти о срочной эвакуации населения".Как отметили в экстренных службах, с того момента, как местные власти объявили об эвакуации жителей Херсонщины, пришло немало анонимных сообщений от людей, жилища которых подверглись разграблению.При этом на попытки заявить о краже имущества в Нацполицию гражданам задают только один вопрос: "зачем вы вернулись, нарушив указания о немедленной эвакуации?".По данным источников, от этого беспредела пострадали уже десятки семей. При этом представители Херсонской областной военной администрации "избегают ответов на неудобные вопросы о методах и способах проведения эвакуации".Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин 15 сентября объявил об обязательной эвакуации семей с детьми из районов, находящихся под контролем Киева. Эта мера коснулась жителей 31 населенного пункта.Херсонская область вошла в состав России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Киев не признает его легитимность и продолжает обстреливать регион. На данный момент под контролем РФ находится около 75% территории Херсонской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Внимание, фейк: крымчанам стали поступать сообщения об эвакуацииКиев планирует принудительную эвакуацию жителей Харьковской области

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, происшествия, херсон, украина, новости, всу (вооруженные силы украины)