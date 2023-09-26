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Украинские боевики грабят дома эвакуированных Киевом жителей Херсонщины
Украинские боевики грабят дома эвакуированных Киевом жителей Херсонщины - РИА Новости Крым, 26.09.2023
Украинские боевики грабят дома эвакуированных Киевом жителей Херсонщины
Жители подконтрольных Киеву районов Херсонской области, которые ранее были принудительно эвакуированы по распоряжению местной военной администрации, вернулись в РИА Новости Крым, 26.09.2023
2023-09-26T12:18
2023-09-26T12:18
2023-09-26T12:18
херсонская область
происшествия
херсон
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новости
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Жители подконтрольных Киеву районов Херсонской области, которые ранее были принудительно эвакуированы по распоряжению местной военной администрации, вернулись в свои дома и обнаружили, что их жилища подверглись разграблению вооруженными людьми в военной форме. Соответствующие анонимные обращения граждан уже поступают в российские экстренные службы Херсонщины.Люди рассказывают, что к ним в дома и квартиры приходили "непонятные вооруженные люди в форме", которые без предъявления документов и четкого объяснения ситуации заставили граждан собрать вещи и покинуть свои дома, ссылаясь на некие "постановления и приказы местной власти о срочной эвакуации населения".Как отметили в экстренных службах, с того момента, как местные власти объявили об эвакуации жителей Херсонщины, пришло немало анонимных сообщений от людей, жилища которых подверглись разграблению.При этом на попытки заявить о краже имущества в Нацполицию гражданам задают только один вопрос: "зачем вы вернулись, нарушив указания о немедленной эвакуации?".По данным источников, от этого беспредела пострадали уже десятки семей. При этом представители Херсонской областной военной администрации "избегают ответов на неудобные вопросы о методах и способах проведения эвакуации".Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин 15 сентября объявил об обязательной эвакуации семей с детьми из районов, находящихся под контролем Киева. Эта мера коснулась жителей 31 населенного пункта.Херсонская область вошла в состав России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Киев не признает его легитимность и продолжает обстреливать регион. На данный момент под контролем РФ находится около 75% территории Херсонской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Внимание, фейк: крымчанам стали поступать сообщения об эвакуацииКиев планирует принудительную эвакуацию жителей Харьковской области
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херсонская область, происшествия, херсон, украина, новости, всу (вооруженные силы украины)
Украинские боевики грабят дома эвакуированных Киевом жителей Херсонщины
Украинские боевики грабят дома эвакуированных Киевом жителей Херсонской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Жители подконтрольных Киеву районов Херсонской области, которые ранее были принудительно эвакуированы по распоряжению местной военной администрации, вернулись в свои дома и обнаружили, что их жилища подверглись разграблению вооруженными людьми в военной форме. Соответствующие анонимные обращения граждан уже поступают в российские экстренные службы Херсонщины.
Люди рассказывают, что к ним в дома и квартиры приходили "непонятные вооруженные люди в форме", которые без предъявления документов и четкого объяснения ситуации заставили граждан собрать вещи и покинуть свои дома, ссылаясь на некие "постановления и приказы местной власти о срочной эвакуации населения".
"Вооруженные люди не покидают дома, пока не убедятся, что жильцы выехали из своих квартир и домовладений. Но самое интересное ждет те семьи, которые, несмотря на принудительные меры, возвращаются домой. Они обнаруживают оторванные и сломанные двери и пропавшее имущество", - говорится в сообщении.
Как отметили в экстренных службах, с того момента, как местные власти объявили об эвакуации жителей Херсонщины, пришло немало анонимных сообщений от людей, жилища которых подверглись разграблению.
При этом на попытки заявить о краже имущества в Нацполицию гражданам задают только один вопрос: "зачем вы вернулись, нарушив указания о немедленной эвакуации?".
По данным источников, от этого беспредела пострадали уже десятки семей. При этом представители Херсонской областной военной администрации "избегают ответов на неудобные вопросы о методах и способах проведения эвакуации".
Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин 15 сентября объявил об обязательной эвакуации семей с детьми из районов
, находящихся под контролем Киева. Эта мера коснулась жителей 31 населенного пункта.
Херсонская область вошла в состав России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Киев не признает его легитимность и продолжает обстреливать регион. На данный момент под контролем РФ находится около 75% территории Херсонской области.
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