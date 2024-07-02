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Аксенов осмотрел села под Симферополем: что будет сделано - РИА Новости Крым, 02.07.2024
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Аксенов осмотрел села под Симферополем: что будет сделано
Аксенов осмотрел села под Симферополем: что будет сделано - РИА Новости Крым, 02.07.2024
Аксенов осмотрел села под Симферополем: что будет сделано
выезде в сельские муниципальные образования Симферопольского района. РИА Новости Крым, 02.07.2024
2024-07-02T17:51
2024-07-02T17:51
сергей аксенов
симферопольский район
крым
новости крыма
общество
благоустройство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. В селе Новоселовка проработают вопрос строительства модульного детсада, в Строгановке будет построен газопровод, а села Донского сельского поселения очистят от сухостоя. Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал о своем выезде в сельские муниципальные образования Симферопольского района.При этом глава региона отметил, что на свои страницы в соцсетях он получает обращения жителей, и муниципальные власти обязаны оперативно реагировать на нужды граждан, искать оптимальные решения обозначенных людьми проблем. В сельской местности необходимо создавать комфортные условия для жизни, убежден он."Осмотрел населенные пункты Донского сельского поселения. В селах проведено грейдирование улично-дорожной сети, в перспективе – асфальтирование дорог. Уличное освещение в основном выполнено, опорная сеть оборудована осветительными приборами. Замечаний по саночистке нет – мусор вывозится своевременно. До 1 августа вся территория поселения должна быть очищена от порубленного сухостоя", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.Также до 1 августа запланировано межевание в СПК "Нива". Вопрос межевания территории в 30 садовых товариществах и кооперативах района на личном контроле держит глава администрации района Денис Кратюк, уточнил глава РК.По его словам, специалисты обследуют Дома культуры в Донском и будет принято решение о ремонте здания. Кроме того, в селе в ближайшее время планируется строительство двух детских площадок.В Строгоновке, которую также посетил глава Крыма, будет реализован контракт по строительству газопровода. Процесс газификации продолжается.Также Аксенов приехал в Мазанку и увидел, что в селе необходимо расчистить русло реки Бештерек, оборудовать пешеходный переход и автопереход в районе улицы Садовой.Практика рабочих выездов по контролю организации санитарной очистки и других поручений будет продолжена, заверил Сергей Аксенов.20 июня сообщалось, что глава республики раскритиковал работу администрации Керчи, через шесть дней мэр Керчи Святослав Брусаков получил предупреждение за плохую работу по поддержанию чистоты в городе и "слабый контакт с местными жителями". А в понедельник, 1 июня, стало известно, что Брусаков уходит в отставку.Также в конце июня глава администрации Сак Александр Овдиенко подал в отставку после встречи с Сергеем Аксеновым. Во вторник по итогам инспекции строительства социальных объектов, состояния дорог, организации санитарной очистки и уборки в городе Саки, Аксенов сообщил, что местная администрация не справляется с поставленными задачами. И.о. главы администрации города Саки назначена Юлия Предыбайло. Кроме того, в середине мая Аксенов объявил выговор мэру Феодосии.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Судаком после обращения к Путину сносят аварийный спортзалСтроительство экотехнопарка в Белогорском районе Крыма ускорятГлава Совета муфтиев РФ за свой счет построит мечеть в Ленинском районеСтроительство нового спорткомплекса в Судаке – как продвигается работа
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сергей аксенов, симферопольский район, крым, новости крыма, общество, благоустройство
Аксенов осмотрел села под Симферополем: что будет сделано

Аксенов осмотрел населенные пункты Симферопольского района и обозначил проблемные вопросы

17:51 02.07.2024
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваАксенов осмотрел населенные пункты Симферопольского района и обозначил проблемные вопросы
Аксенов осмотрел населенные пункты Симферопольского района и обозначил проблемные вопросы
© ТГ-канал Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. В селе Новоселовка проработают вопрос строительства модульного детсада, в Строгановке будет построен газопровод, а села Донского сельского поселения очистят от сухостоя. Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал о своем выезде в сельские муниципальные образования Симферопольского района.
При этом глава региона отметил, что на свои страницы в соцсетях он получает обращения жителей, и муниципальные власти обязаны оперативно реагировать на нужды граждан, искать оптимальные решения обозначенных людьми проблем. В сельской местности необходимо создавать комфортные условия для жизни, убежден он.
"Осмотрел населенные пункты Донского сельского поселения. В селах проведено грейдирование улично-дорожной сети, в перспективе – асфальтирование дорог. Уличное освещение в основном выполнено, опорная сеть оборудована осветительными приборами. Замечаний по саночистке нет – мусор вывозится своевременно. До 1 августа вся территория поселения должна быть очищена от порубленного сухостоя", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Также до 1 августа запланировано межевание в СПК "Нива". Вопрос межевания территории в 30 садовых товариществах и кооперативах района на личном контроле держит глава администрации района Денис Кратюк, уточнил глава РК.
По его словам, специалисты обследуют Дома культуры в Донском и будет принято решение о ремонте здания. Кроме того, в селе в ближайшее время планируется строительство двух детских площадок.
"В случае потребности сельских поселений в детских садах министерство образования Республики Крым проработает целесообразность строительства учреждения либо организации подвоза детей в близлежащие садики. В Новоселовке проработают возможности строительства модульного детского сада", - сообщил Аксенов.
В Строгоновке, которую также посетил глава Крыма, будет реализован контракт по строительству газопровода. Процесс газификации продолжается.
Также Аксенов приехал в Мазанку и увидел, что в селе необходимо расчистить русло реки Бештерек, оборудовать пешеходный переход и автопереход в районе улицы Садовой.
Практика рабочих выездов по контролю организации санитарной очистки и других поручений будет продолжена, заверил Сергей Аксенов.
20 июня сообщалось, что глава республики раскритиковал работу администрации Керчи, через шесть дней мэр Керчи Святослав Брусаков получил предупреждение за плохую работу по поддержанию чистоты в городе и "слабый контакт с местными жителями". А в понедельник, 1 июня, стало известно, что Брусаков уходит в отставку.
Также в конце июня глава администрации Сак Александр Овдиенко подал в отставку после встречи с Сергеем Аксеновым. Во вторник по итогам инспекции строительства социальных объектов, состояния дорог, организации санитарной очистки и уборки в городе Саки, Аксенов сообщил, что местная администрация не справляется с поставленными задачами. И.о. главы администрации города Саки назначена Юлия Предыбайло. Кроме того, в середине мая Аксенов объявил выговор мэру Феодосии.
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