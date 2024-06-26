https://crimea.ria.ru/20240626/mer-kerchi-poluchil-preduprezhdenie-aksenova-1138387679.html

Мэр Керчи получил предупреждение Аксенова

Мэр Керчи получил предупреждение Аксенова - РИА Новости Крым, 26.06.2024

Мэр Керчи получил предупреждение Аксенова

Мэр Керчи Святослав Брусаков получил предупреждение главы республики Сергея Аксенова за плохую работу по поддержанию чистоты в городе и "слабый контакт с... РИА Новости Крым, 26.06.2024

2024-06-26T20:23

2024-06-26T20:23

2024-06-26T20:23

сергей аксенов

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святослав брусаков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. Мэр Керчи Святослав Брусаков получил предупреждение главы республики Сергея Аксенова за плохую работу по поддержанию чистоты в городе и "слабый контакт с местными жителями". Об этом руководитель республики написал в своем Telegram-канале.По его словам, в случае невыполнения до 15 июля всех поручений будут приняты кадровые решения. В частности к этой дате необходимо привести в соответствие уровень оплаты, качество и объем выполняемых работ в МКД управляющими компаниями. Также должен быть организован полив газонов, приведена в порядок территория у Большой Митридатской лестницы, нужно срочно ликвидировать навалы мусора и веток после обрезки деревьев вдоль линий электропередачи.Глава Крыма отметил и неопрятное состояние дворовой территории общеобразовательной школы № 2, необходимость до конца года освоить выделенные деньги на ремонт санузлов и замену полов в здании школы. Кроме того, ускорить работу по отсыпке щебнем и асфальтированию парковок и внутридомовых проездов.Глава администрации Сак Александр Овдиенко ранее подал в отставку после встречи с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым. Во вторник по итогам инспекции строительства социальных объектов, состояния дорог, организации санитарной очистки и уборки в Саках, Аксенов сообщил, что местная администрация не справляется с поставленными задачами. И.о. главы администрации города Саки назначена Юлия Предыбайло.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов раскритиковал работу администрации КерчиКазенный парк в Керчи благоустроят за 76 млн рублей: что сделаютОтставки в мэрии Керчи: сразу несколько чиновников лишились кресел

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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