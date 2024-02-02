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Казенный парк в Керчи благоустроят за 76 млн рублей: что сделают
Казенный парк в Керчи благоустроят за 76 млн рублей: что сделают - РИА Новости Крым, 02.02.2024
Казенный парк в Керчи благоустроят за 76 млн рублей: что сделают
В Керчи благоустроят территорию Казенного парка в районе Вокзального шоссе, работы обойдутся в 76,3 млн рублей. Распоряжение об определении единственного... РИА Новости Крым, 02.02.2024
2024-02-02T06:07
2024-02-02T06:07
2024-02-02T06:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. В Керчи благоустроят территорию Казенного парка в районе Вокзального шоссе, работы обойдутся в 76,3 млн рублей. Распоряжение об определении единственного подрядчика опубликовано на официальном портале правительства Крыма. В соответствии с документом, работы должны быть завершены до 1 августа текущего года. Подрядчик получит аванс в размере 30% от стоимости ремонта. Заказчиком выступает департамент коммунального хозяйства и капстроительства керченской мэрии.Как рассказал глава города Святослав Брусаков, в прошлом году керчане сами выбрали эту территорию для благоустройства. Проект уже прошел государственную экспертизу, был рассмотрен и одобрен общественным советом города. В ближайшее время подрядчик приступит к работам. Он также заверил, что работы будут вести "только совместно с экологами и дендрологами", чтобы сохранить парковую зону и сделать ее комфортной для прогулок и отдыха. Работы запланированы в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".Как сообщалось, капремонт также ждет фестивальную площадь в Евпатории, он обойдется в 54,6 млн рублей. В Алуште благоустроят сквер и дворовые территории на общую сумму свыше 60 млн рублей. Кроме того, в 2024 году благоустроят общественные территории и дворы Джанкоя на общую сумму около 55 млн рублей. Читайте также на РИА Новости Крым:Нацпроект "Безопасные и качественные дороги": итоги года в КрымуВ Симферополе отремонтируют улицу Севастопольскую: когда начнут работы В Крыму накажут чиновников за обман при ремонте подъездов
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керчь, благоустройство, крым, городская среда, новости крыма, общество, святослав брусаков
Казенный парк в Керчи благоустроят за 76 млн рублей: что сделают
В Керчи до конца лета благоустроят территорию Казенного парка
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. В Керчи благоустроят территорию Казенного парка в районе Вокзального шоссе, работы обойдутся в 76,3 млн рублей. Распоряжение об определении единственного подрядчика опубликовано на официальном портале правительства Крыма.
В соответствии с документом, работы должны быть завершены до 1 августа текущего года. Подрядчик получит аванс в размере 30% от стоимости ремонта. Заказчиком выступает департамент коммунального хозяйства и капстроительства керченской мэрии.
Как рассказал глава города Святослав Брусаков, в прошлом году керчане сами выбрали эту территорию для благоустройства. Проект уже прошел государственную экспертизу, был рассмотрен и одобрен общественным советом города. В ближайшее время подрядчик приступит к работам.
"Хочу еще раз успокоить жителей, мы не затрагиваем археологические участки, подходы к курганам, которые расположены в парке. Мы благоустраиваем только часть парка. Выбрана тематика, связанная с нашей культурой, творчеством великого поэта", - написал градоначальник в своем Telegram-канале.
Он также заверил, что работы будут вести "только совместно с экологами и дендрологами", чтобы сохранить парковую зону и сделать ее комфортной для прогулок и отдыха.
Работы запланированы в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".
Как сообщалось, капремонт также ждет фестивальную площадь в Евпатории
, он обойдется в 54,6 млн рублей. В Алуште благоустроят сквер и дворовые территории
на общую сумму свыше 60 млн рублей. Кроме того, в 2024 году благоустроят общественные территории и дворы Джанкоя
на общую сумму около 55 млн рублей.
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