https://crimea.ria.ru/20240202/kazennyy-park-v-kerchi-blagoustroyat-za-76-mln-rubley-chto-sdelayut-1134629604.html

Казенный парк в Керчи благоустроят за 76 млн рублей: что сделают

Казенный парк в Керчи благоустроят за 76 млн рублей: что сделают - РИА Новости Крым, 02.02.2024

Казенный парк в Керчи благоустроят за 76 млн рублей: что сделают

В Керчи благоустроят территорию Казенного парка в районе Вокзального шоссе, работы обойдутся в 76,3 млн рублей. Распоряжение об определении единственного... РИА Новости Крым, 02.02.2024

2024-02-02T06:07

2024-02-02T06:07

2024-02-02T06:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. В Керчи благоустроят территорию Казенного парка в районе Вокзального шоссе, работы обойдутся в 76,3 млн рублей. Распоряжение об определении единственного подрядчика опубликовано на официальном портале правительства Крыма. В соответствии с документом, работы должны быть завершены до 1 августа текущего года. Подрядчик получит аванс в размере 30% от стоимости ремонта. Заказчиком выступает департамент коммунального хозяйства и капстроительства керченской мэрии.Как рассказал глава города Святослав Брусаков, в прошлом году керчане сами выбрали эту территорию для благоустройства. Проект уже прошел государственную экспертизу, был рассмотрен и одобрен общественным советом города. В ближайшее время подрядчик приступит к работам. Он также заверил, что работы будут вести "только совместно с экологами и дендрологами", чтобы сохранить парковую зону и сделать ее комфортной для прогулок и отдыха. Работы запланированы в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".Как сообщалось, капремонт также ждет фестивальную площадь в Евпатории, он обойдется в 54,6 млн рублей. В Алуште благоустроят сквер и дворовые территории на общую сумму свыше 60 млн рублей. Кроме того, в 2024 году благоустроят общественные территории и дворы Джанкоя на общую сумму около 55 млн рублей. Читайте также на РИА Новости Крым:Нацпроект "Безопасные и качественные дороги": итоги года в КрымуВ Симферополе отремонтируют улицу Севастопольскую: когда начнут работы В Крыму накажут чиновников за обман при ремонте подъездов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керчь, благоустройство, крым, городская среда, новости крыма, общество, святослав брусаков