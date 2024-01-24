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Благоустройство на 60 миллионов – что и где отремонтируют в Алуште - РИА Новости Крым, 24.01.2024
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Благоустройство на 60 миллионов – что и где отремонтируют в Алуште
Благоустройство на 60 миллионов – что и где отремонтируют в Алуште - РИА Новости Крым, 24.01.2024
Благоустройство на 60 миллионов – что и где отремонтируют в Алуште
В Алуште проведут благоустройство сквера и дворовых территорий на общую сумму свыше 60 млн рублей. Соответствующее распоряжение главы Крыма об определении... РИА Новости Крым, 24.01.2024
2024-01-24T06:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. В Алуште проведут благоустройство сквера и дворовых территорий на общую сумму свыше 60 млн рублей. Соответствующее распоряжение главы Крыма об определении единого подрядчика опубликовано на официальном правительственном портале республики.Как уточняется в приложении к распоряжению, речь идет о благоустройстве сквера в селе Солнечногорском и трех дворов в Алуште по улицам Таврическая, 3, Пионерская, 17, а также во дворе со смежным адресом – Юбилейная 10 и 12. Кроме того, подрядчику предстоит благоустроить детскую площадку по улице Парковой в селе Малореченском. Общая стоимость работ составит более 61,3 млн рублей.Предельный срок исполнения контракта – 1 августа 2024 года. Авансовые платежи по контракту не предусмотрены. Заказчиком выступает департамент капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Алушты.В 2024 году также благоустроят общественные территории и дворы Джанкоя на общую сумму около 55 млн рублей. В пятилетнюю программу в Крыму, которая была рассчитана на 2019 – 2023 годы, вошло благоустройство 355 общественных пространств. Читайте также на РИА Новости Крым:На благоустройство сельских территорий добавят денегВ Севастополе на месте пустыря открыли скверЭксперт назвал главное достижение Крыма в 2023 году
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, алушта, благоустройство, городская среда, сергей аксенов, совет министров рк, общество
Благоустройство на 60 миллионов – что и где отремонтируют в Алуште

Сквер и дворовые территории благоустроят в Алуште на 60 миллионов рублей – распоряжение

06:02 24.01.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗдание алуштинской горадминистрации
Здание алуштинской горадминистрации - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. В Алуште проведут благоустройство сквера и дворовых территорий на общую сумму свыше 60 млн рублей. Соответствующее распоряжение главы Крыма об определении единого подрядчика опубликовано на официальном правительственном портале республики.
"Определить индивидуального предпринимателя Новикова Романа Викторовича единственным подрядчиком по муниципальным контрактам, предметом которых является выполнение работ по благоустройству территорий", – сказано в документе.
Как уточняется в приложении к распоряжению, речь идет о благоустройстве сквера в селе Солнечногорском и трех дворов в Алуште по улицам Таврическая, 3, Пионерская, 17, а также во дворе со смежным адресом – Юбилейная 10 и 12. Кроме того, подрядчику предстоит благоустроить детскую площадку по улице Парковой в селе Малореченском. Общая стоимость работ составит более 61,3 млн рублей.
Предельный срок исполнения контракта – 1 августа 2024 года. Авансовые платежи по контракту не предусмотрены. Заказчиком выступает департамент капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Алушты.
В 2024 году также благоустроят общественные территории и дворы Джанкоя на общую сумму около 55 млн рублей. В пятилетнюю программу в Крыму, которая была рассчитана на 2019 – 2023 годы, вошло благоустройство 355 общественных пространств.
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