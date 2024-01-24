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Благоустройство на 60 миллионов – что и где отремонтируют в Алуште

Благоустройство на 60 миллионов – что и где отремонтируют в Алуште - РИА Новости Крым, 24.01.2024

Благоустройство на 60 миллионов – что и где отремонтируют в Алуште

В Алуште проведут благоустройство сквера и дворовых территорий на общую сумму свыше 60 млн рублей. Соответствующее распоряжение главы Крыма об определении... РИА Новости Крым, 24.01.2024

2024-01-24T06:02

2024-01-24T06:02

2024-01-24T06:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. В Алуште проведут благоустройство сквера и дворовых территорий на общую сумму свыше 60 млн рублей. Соответствующее распоряжение главы Крыма об определении единого подрядчика опубликовано на официальном правительственном портале республики.Как уточняется в приложении к распоряжению, речь идет о благоустройстве сквера в селе Солнечногорском и трех дворов в Алуште по улицам Таврическая, 3, Пионерская, 17, а также во дворе со смежным адресом – Юбилейная 10 и 12. Кроме того, подрядчику предстоит благоустроить детскую площадку по улице Парковой в селе Малореченском. Общая стоимость работ составит более 61,3 млн рублей.Предельный срок исполнения контракта – 1 августа 2024 года. Авансовые платежи по контракту не предусмотрены. Заказчиком выступает департамент капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Алушты.В 2024 году также благоустроят общественные территории и дворы Джанкоя на общую сумму около 55 млн рублей. В пятилетнюю программу в Крыму, которая была рассчитана на 2019 – 2023 годы, вошло благоустройство 355 общественных пространств. Читайте также на РИА Новости Крым:На благоустройство сельских территорий добавят денегВ Севастополе на месте пустыря открыли скверЭксперт назвал главное достижение Крыма в 2023 году

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, алушта, благоустройство, городская среда, сергей аксенов, совет министров рк, общество