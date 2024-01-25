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В Крыму накажут чиновников за обман при ремонте подъездов - РИА Новости Крым, 25.01.2024
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В Крыму накажут чиновников за обман при ремонте подъездов
В Крыму накажут чиновников за обман при ремонте подъездов - РИА Новости Крым, 25.01.2024
В Крыму накажут чиновников за обман при ремонте подъездов
Чиновники Ялты и Бахчисарайского района Крыма будут наказаны за обман в отчетах о проведении ремонта подъездов, который не был сделан даже на половину. О своем... РИА Новости Крым, 25.01.2024
2024-01-25T13:04
2024-01-25T13:04
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Чиновники Ялты и Бахчисарайского района Крыма будут наказаны за обман в отчетах о проведении ремонта подъездов, который не был сделан даже на половину. О своем решении глава республики сообщил по итогам совещания о проблемных вопросах муниципальных образований в РК.Глава республики заявил, что чиновники "продолжают предоставлять недостоверную информацию в отчетах". По его словам, неисполнение поручений по ремонту подъездов многоквартирных домов было выявлено в Бахчисарайском районе и Ялте.Он дал две недели администрации Ялты на то, чтобы исправить ситуацию с ремонтом подъездов.Ранее Аксенов назвал неудовлетворительной работу транспорта в Симферополе и Симферопольском районе и пригрозил ответственным чиновникам взысканиями и новыми проверками. Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов пригрозил главам городов Крыма за уборку, дороги и газификацию Аксенов раскритиковал подчиненных за дефицит лекарств в Крыму Аксенов уволит главу минсельхоза Крыма
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сергей аксенов, жкх крыма и севастополя, новости крыма, ялта, бахчисарай, благоустройство, городская среда, крым
В Крыму накажут чиновников за обман при ремонте подъездов

Аксенов обещал наказать чиновников за обман в отчетах о несделанном ремонте подъездов

13:04 25.01.2024
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКапитальный ремонт жилья в Омске
Капитальный ремонт жилья в Омске - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Чиновники Ялты и Бахчисарайского района Крыма будут наказаны за обман в отчетах о проведении ремонта подъездов, который не был сделан даже на половину. О своем решении глава республики сообщил по итогам совещания о проблемных вопросах муниципальных образований в РК.
Глава республики заявил, что чиновники "продолжают предоставлять недостоверную информацию в отчетах". По его словам, неисполнение поручений по ремонту подъездов многоквартирных домов было выявлено в Бахчисарайском районе и Ялте.
"В Ялте вместо заявленных в отчете отремонтированных 20 подъездов Инспекцией по жилищному надзору Республики Крым в ходе выезда на место по факту зафиксирован ремонт только в 8. Считаю, что чиновники должны быть наказаны за обман", – написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Он дал две недели администрации Ялты на то, чтобы исправить ситуацию с ремонтом подъездов.
Ранее Аксенов назвал неудовлетворительной работу транспорта в Симферополе и Симферопольском районе и пригрозил ответственным чиновникам взысканиями и новыми проверками.
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