https://crimea.ria.ru/20240125/v-krymu-nakazhut-chinovnikov-za-obman-pri-remonte-podezdov-1134453617.html

В Крыму накажут чиновников за обман при ремонте подъездов

В Крыму накажут чиновников за обман при ремонте подъездов - РИА Новости Крым, 25.01.2024

В Крыму накажут чиновников за обман при ремонте подъездов

Чиновники Ялты и Бахчисарайского района Крыма будут наказаны за обман в отчетах о проведении ремонта подъездов, который не был сделан даже на половину. О своем... РИА Новости Крым, 25.01.2024

2024-01-25T13:04

2024-01-25T13:04

2024-01-25T13:04

сергей аксенов

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ялта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Чиновники Ялты и Бахчисарайского района Крыма будут наказаны за обман в отчетах о проведении ремонта подъездов, который не был сделан даже на половину. О своем решении глава республики сообщил по итогам совещания о проблемных вопросах муниципальных образований в РК.Глава республики заявил, что чиновники "продолжают предоставлять недостоверную информацию в отчетах". По его словам, неисполнение поручений по ремонту подъездов многоквартирных домов было выявлено в Бахчисарайском районе и Ялте.Он дал две недели администрации Ялты на то, чтобы исправить ситуацию с ремонтом подъездов.Ранее Аксенов назвал неудовлетворительной работу транспорта в Симферополе и Симферопольском районе и пригрозил ответственным чиновникам взысканиями и новыми проверками. Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов пригрозил главам городов Крыма за уборку, дороги и газификацию Аксенов раскритиковал подчиненных за дефицит лекарств в Крыму Аксенов уволит главу минсельхоза Крыма

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, жкх крыма и севастополя, новости крыма, ялта, бахчисарай, благоустройство, городская среда, крым