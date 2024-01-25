https://crimea.ria.ru/20240125/aksenov-raskritikoval-rabotu-obschestvennogo-transporta-v-simferopole--1134452502.html
Аксенов раскритиковал работу общественного транспорта в Симферополе
Аксенов раскритиковал работу общественного транспорта в Симферополе - РИА Новости Крым, 25.01.2024
Аксенов раскритиковал работу общественного транспорта в Симферополе
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал неудовлетворительной работу общественного транспорта в Симферополе и Симферопольском районе в часы пик и пригрозил... РИА Новости Крым, 25.01.2024
2024-01-25T12:27
2024-01-25T12:27
2024-01-25T12:32
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал неудовлетворительной работу общественного транспорта в Симферополе и Симферопольском районе в часы пик и пригрозил ответственным за нее чиновникам взысканиями и новыми проверками. Об этом стало известно по итогам совещания о проблемных вопросах муниципальных образований в Крыму.По словам Аксенова, мониторинг работы общественного транспорта на 76 маршрутах в Симферополе и районе "показал ряд системных недочетов".Кроме того, количество транспортных средств не соответствует заявленному, а имеющиеся загружены на 100%, добавил он.По итогам проверки глава Крыма поручил Министерству транспорта РК проанализировать работу в других муниципалитетах и совместно с администрациями "в течение недели устранить проблемы"."В первую очередь должно быть увеличено число подвижного состава на маршрутах в часы пиковой нагрузки, актуализировано и обновлено расписание. В ходе выездов работу ответственных лиц за данное направление буду проверять лично, решения о взысканиях принимать на месте", – предупредил глава республики.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что муниципалитеты Крыма должны проконтролировать соблюдение графиков движения общественного транспорта. Если отклонения сохранятся, в отношении чиновников на местах будут сделаны оргвыводы.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов уволит главу минсельхоза КрымаГлава минтопэнерго Крыма уволился по собственному желанию Подросток выпал из троллейбуса в Симферополе"Плохая история": Развожаев поручил разобраться с чиновником из дептранса
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сергей аксенов, транспорт, общественный транспорт, симферополь, симферопольский район, минтранс крыма, новости крыма
Аксенов раскритиковал работу общественного транспорта в Симферополе
Аксенов назвал неудовлетворительной работу транспорта в Симферополе и районе
12:27 25.01.2024 (обновлено: 12:32 25.01.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал неудовлетворительной работу общественного транспорта в Симферополе и Симферопольском районе в часы пик и пригрозил ответственным за нее чиновникам взысканиями и новыми проверками. Об этом стало известно по итогам совещания о проблемных вопросах муниципальных образований в Крыму.
По словам Аксенова, мониторинг работы общественного транспорта на 76 маршрутах в Симферополе и районе "показал ряд системных недочетов".
"Главная проблема – неудовлетворительная работа транспорта в утреннее и вечернее время. На многих маршрутах расписание не соблюдается, автобус приходится ожидать по часу и более… Расписание на остановках либо отсутствует, либо в нем указана уже неактуальная информация", – сообщил Аксенов в своем Telegram-канале.
Кроме того, количество транспортных средств не соответствует заявленному, а имеющиеся загружены на 100%, добавил он.
По итогам проверки глава Крыма поручил Министерству транспорта РК проанализировать работу в других муниципалитетах и совместно с администрациями "в течение недели устранить проблемы".
"В первую очередь должно быть увеличено число подвижного состава на маршрутах в часы пиковой нагрузки, актуализировано и обновлено расписание. В ходе выездов работу ответственных лиц за данное направление буду проверять лично, решения о взысканиях принимать на месте", – предупредил глава республики.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявлял
, что муниципалитеты Крыма должны проконтролировать соблюдение графиков движения общественного транспорта. Если отклонения сохранятся, в отношении чиновников на местах будут сделаны оргвыводы.
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