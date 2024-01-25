https://crimea.ria.ru/20240125/aksenov-raskritikoval-rabotu-obschestvennogo-transporta-v-simferopole--1134452502.html

Аксенов раскритиковал работу общественного транспорта в Симферополе

Аксенов раскритиковал работу общественного транспорта в Симферополе - РИА Новости Крым, 25.01.2024

Аксенов раскритиковал работу общественного транспорта в Симферополе

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал неудовлетворительной работу общественного транспорта в Симферополе и Симферопольском районе в часы пик и пригрозил... РИА Новости Крым, 25.01.2024

2024-01-25T12:27

2024-01-25T12:27

2024-01-25T12:32

сергей аксенов

транспорт

общественный транспорт

симферополь

симферопольский район

минтранс крыма

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/16/1122124824_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_c8731836a3515c9e290e25983dd09620.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал неудовлетворительной работу общественного транспорта в Симферополе и Симферопольском районе в часы пик и пригрозил ответственным за нее чиновникам взысканиями и новыми проверками. Об этом стало известно по итогам совещания о проблемных вопросах муниципальных образований в Крыму.По словам Аксенова, мониторинг работы общественного транспорта на 76 маршрутах в Симферополе и районе "показал ряд системных недочетов".Кроме того, количество транспортных средств не соответствует заявленному, а имеющиеся загружены на 100%, добавил он.По итогам проверки глава Крыма поручил Министерству транспорта РК проанализировать работу в других муниципалитетах и совместно с администрациями "в течение недели устранить проблемы"."В первую очередь должно быть увеличено число подвижного состава на маршрутах в часы пиковой нагрузки, актуализировано и обновлено расписание. В ходе выездов работу ответственных лиц за данное направление буду проверять лично, решения о взысканиях принимать на месте", – предупредил глава республики.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что муниципалитеты Крыма должны проконтролировать соблюдение графиков движения общественного транспорта. Если отклонения сохранятся, в отношении чиновников на местах будут сделаны оргвыводы.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов уволит главу минсельхоза КрымаГлава минтопэнерго Крыма уволился по собственному желанию Подросток выпал из троллейбуса в Симферополе"Плохая история": Развожаев поручил разобраться с чиновником из дептранса

симферополь

симферопольский район

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, транспорт, общественный транспорт, симферополь, симферопольский район, минтранс крыма, новости крыма