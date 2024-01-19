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Подросток выпал из троллейбуса в Симферополе

Подросток выпал из троллейбуса в Симферополе - РИА Новости Крым, 19.01.2024

Подросток выпал из троллейбуса в Симферополе

В Симферополе из троллейбуса выпал 17-летний подросток, по факту происшествия прокуратура Крыма начала проверку. От этом сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости Крым, 19.01.2024

2024-01-19T12:52

2024-01-19T12:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. В Симферополе из троллейбуса выпал 17-летний подросток, по факту происшествия прокуратура Крыма начала проверку. От этом сообщили в пресс-службе ведомства.Инцидент произошел накануне в районе дома №72 по улице Севастопольской.В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению требований законодательства при организации перевозок пассажиров, а также безопасности дорожного движения. При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования. Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе младенец выпал из коляски в троллейбусе – идет проверкаВ Керчи ищут очевидцев падения пенсионера в автобусе №41Следком проверяет водителя по делу о выпавшем из автобуса ребенке в Керчи

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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