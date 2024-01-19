Рейтинг@Mail.ru
Подросток выпал из троллейбуса в Симферополе - РИА Новости Крым, 19.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240119/podrostok-vypal-iz-trolleybusa-v-simferopole-1134315857.html
Подросток выпал из троллейбуса в Симферополе
Подросток выпал из троллейбуса в Симферополе - РИА Новости Крым, 19.01.2024
Подросток выпал из троллейбуса в Симферополе
В Симферополе из троллейбуса выпал 17-летний подросток, по факту происшествия прокуратура Крыма начала проверку. От этом сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости Крым, 19.01.2024
2024-01-19T12:52
2024-01-19T12:53
крым
симферополь
прокуратура республики крым
происшествия
транспорт
общественный транспорт
новости
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/01/19/1119188278_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_aec5b10b816f4508694cc92d275c2be3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. В Симферополе из троллейбуса выпал 17-летний подросток, по факту происшествия прокуратура Крыма начала проверку. От этом сообщили в пресс-службе ведомства.Инцидент произошел накануне в районе дома №72 по улице Севастопольской.В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению требований законодательства при организации перевозок пассажиров, а также безопасности дорожного движения. При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования. Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе младенец выпал из коляски в троллейбусе – идет проверкаВ Керчи ищут очевидцев падения пенсионера в автобусе №41Следком проверяет водителя по делу о выпавшем из автобуса ребенке в Керчи
крым
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/01/19/1119188278_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_15805f366d68d72e828ceffdd46b3d9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, симферополь, прокуратура республики крым, происшествия, транспорт, общественный транспорт, новости, новости крыма
Подросток выпал из троллейбуса в Симферополе

Подросток выпал из троллейбуса в Симферополе – прокуратура проводит проверку

12:52 19.01.2024 (обновлено: 12:53 19.01.2024)
 
Сотрудник ГИБДД
Сотрудник ГИБДД
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. В Симферополе из троллейбуса выпал 17-летний подросток, по факту происшествия прокуратура Крыма начала проверку. От этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Инцидент произошел накануне в районе дома №72 по улице Севастопольской.

"По предварительной информации, водитель троллейбуса № 15 " Маршала Жукова – Марьино" при осуществлении начала движения не закрыл двери. В результате подросток 2007 года рождения выпал из транспортного средства", – сказано в сообщении.

В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению требований законодательства при организации перевозок пассажиров, а также безопасности дорожного движения. При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе младенец выпал из коляски в троллейбусе – идет проверка
В Керчи ищут очевидцев падения пенсионера в автобусе №41
Следком проверяет водителя по делу о выпавшем из автобуса ребенке в Керчи
 
КрымСимферопольПрокуратура Республики КрымПроисшествияТранспортОбщественный транспортНовостиНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:23Пострадавшие от паводка в Севастополе смогут получить до 100 тысяч рублей
14:02Трасса Симферополь – Евпатория подтоплена
13:52Массовые отключения воды в Севастополе – сроки и список улиц
13:24Планировал убийство военных: задержан украинский шпион
13:19ПСБ награжден за вклад в работу стенда Республики Крым на "России"
13:07Пожар на нефтебазе под Брянском: жители близлежащих домов эвакуированы
13:00В Крым на отдых приехали более 200 детей из Белгородской области
12:52Подросток выпал из троллейбуса в Симферополе
12:47Шторм накрыл Крым: сели, подтопления и сокращенные уроки в школах
12:28Громко в Евпатории – власти назвали причину
12:22В школах Севастополя сократят занятия – губернатор
12:13Из-за шторма в Ялте и Феодосии отменили крещенские купания море
12:08Снова громко в Севастополе – что происходит
11:50В Севастополе отключена подстанция и остановлены городские гидроузлы
11:41В Евпатории без отопления остались 36 домов, школы и детские сады
11:20Прекращено движение на дороге Алушта – Рабочий Уголок: схема объезда
11:14Причину обрушения подпорных стен в Ялте проверит прокуратура Крыма
11:07Еще два украинских беспилотника атаковали Брянскую область
10:54Паром и катер в Севастополе остановлены из-за непогоды
10:38В Севастополе на древней земле Херсонеса празднуют Крещение Господне
Лента новостейМолния