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Подросток выпал из троллейбуса в Симферополе
Подросток выпал из троллейбуса в Симферополе - РИА Новости Крым, 19.01.2024
Подросток выпал из троллейбуса в Симферополе
В Симферополе из троллейбуса выпал 17-летний подросток, по факту происшествия прокуратура Крыма начала проверку. От этом сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости Крым, 19.01.2024
2024-01-19T12:52
2024-01-19T12:52
2024-01-19T12:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. В Симферополе из троллейбуса выпал 17-летний подросток, по факту происшествия прокуратура Крыма начала проверку. От этом сообщили в пресс-службе ведомства.Инцидент произошел накануне в районе дома №72 по улице Севастопольской.В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению требований законодательства при организации перевозок пассажиров, а также безопасности дорожного движения. При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования. Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе младенец выпал из коляски в троллейбусе – идет проверкаВ Керчи ищут очевидцев падения пенсионера в автобусе №41Следком проверяет водителя по делу о выпавшем из автобуса ребенке в Керчи
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Подросток выпал из троллейбуса в Симферополе
Подросток выпал из троллейбуса в Симферополе – прокуратура проводит проверку
12:52 19.01.2024 (обновлено: 12:53 19.01.2024)