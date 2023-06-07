https://crimea.ria.ru/20230607/v-sevastopole-mladenets-vypal-iz-kolyaski-v-trolleybuse--idet-proverka-1129243795.html

В Севастополе младенец выпал из коляски в троллейбусе – идет проверка

В Севастополе младенец выпал из коляски в троллейбусе – идет проверка - РИА Новости Крым, 07.06.2023

В Севастополе младенец выпал из коляски в троллейбусе – идет проверка

ГИБДД Севастополя проводит проверку по факту падения ребенка во время поездки в троллейбусе, сообщили в пресс-службе УМВД по городу. РИА Новости Крым, 07.06.2023

2023-06-07T15:23

2023-06-07T15:23

2023-06-07T15:23

севастополь

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СЕВАСТОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. ГИБДД Севастополя проводит проверку по факту падения ребенка во время поездки в троллейбусе, сообщили в пресс-службе УМВД по городу.На видео, которое предоставило ведомство, видно, что коляска стала катиться во время маневра транспорта и упала. Малыш выпал, опрокинувшись вверх ногами. Кондуктор и пассажиры кинулись помогать матери, вскочившей с места.Ребенка доставили в городскую больницу.В полиции отметили, что инцидент произошел несколько дней назад в троллейбусе, который двигался по улице Павла Силаева. По факту произошедшего сотрудники ГИБДД проводят проверку, опрашивают очевидцев и изучают записи из камер видеонаблюдения, установленных в салоне транспорта.Ранее в Керчи из салона автобуса во время его движения выпал ребенок.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе из окна выпала 4-летняя девочка В Керчи ищут очевидцев падения пенсионера в автобусе №41

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2023

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