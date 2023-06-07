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В Севастополе младенец выпал из коляски в троллейбусе – идет проверка
В Севастополе младенец выпал из коляски в троллейбусе – идет проверка - РИА Новости Крым, 07.06.2023
В Севастополе младенец выпал из коляски в троллейбусе – идет проверка
ГИБДД Севастополя проводит проверку по факту падения ребенка во время поездки в троллейбусе, сообщили в пресс-службе УМВД по городу. РИА Новости Крым, 07.06.2023
2023-06-07T15:23
2023-06-07T15:23
2023-06-07T15:23
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СЕВАСТОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. ГИБДД Севастополя проводит проверку по факту падения ребенка во время поездки в троллейбусе, сообщили в пресс-службе УМВД по городу.На видео, которое предоставило ведомство, видно, что коляска стала катиться во время маневра транспорта и упала. Малыш выпал, опрокинувшись вверх ногами. Кондуктор и пассажиры кинулись помогать матери, вскочившей с места.Ребенка доставили в городскую больницу.В полиции отметили, что инцидент произошел несколько дней назад в троллейбусе, который двигался по улице Павла Силаева. По факту произошедшего сотрудники ГИБДД проводят проверку, опрашивают очевидцев и изучают записи из камер видеонаблюдения, установленных в салоне транспорта.Ранее в Керчи из салона автобуса во время его движения выпал ребенок.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе из окна выпала 4-летняя девочка В Керчи ищут очевидцев падения пенсионера в автобусе №41
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РИА Новости Крым
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В Севастополе младенец выпал из коляски в троллейбусе – идет проверка
В Севастополе младенец выпал из коляски в троллейбусе – полиция начала проверку
СЕВАСТОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. ГИБДД Севастополя проводит проверку по факту падения ребенка во время поездки в троллейбусе, сообщили в пресс-службе УМВД по городу.
"При повороте налево в салоне троллейбуса произошло падение десятимесячного ребенка, который находился в коляске рядом с матерью", – сообщили в полиции.
На видео, которое предоставило ведомство, видно, что коляска стала катиться во время маневра транспорта и упала. Малыш выпал, опрокинувшись вверх ногами. Кондуктор и пассажиры кинулись помогать матери, вскочившей с места.
Ребенка доставили в городскую больницу.
В полиции отметили, что инцидент произошел несколько дней назад в троллейбусе, который двигался по улице Павла Силаева. По факту произошедшего сотрудники ГИБДД проводят проверку, опрашивают очевидцев и изучают записи из камер видеонаблюдения, установленных в салоне транспорта.
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