https://crimea.ria.ru/20230603/v-simferopole-iz-okna-vypala-4-letnyaya-devochka-1129165964.html

В Симферополе из окна выпала 4-летняя девочка

В Симферополе из окна выпала 4-летняя девочка - РИА Новости Крым, 03.06.2023

В Симферополе из окна выпала 4-летняя девочка

В Симферополе из окна квартиры выпала девочка, ребенок с травмами в больнице. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма. РИА Новости Крым, 03.06.2023

2023-06-03T14:45

2023-06-03T14:45

2023-06-03T14:57

симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. В Симферополе из окна квартиры выпала девочка, ребенок с травмами в больнице. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.По поручению прокурора республики организована проверка, в ходе которой будут установлены причины произошедшего и дана оценка действиям родителей. Также прокуратура Симферополя проверит, как исполняется законодательство в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В МВД по Республике Крым сообщили, что в настоящее время сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних выясняют обстоятельства произошедшего, опрашиваются родители, а также возможные свидетели. Ранее семья не попадала в поле зрения полиции, уточнили в ведомстве."По собранным сотрудниками полиции материалам будет принято решение в соответствии с законодательством", - заключили в МВД.Читайте также на РИА Новости Крым:Семья отравилась угарным газом в жилом доме в ФеодосииГлава Следкома Крыма: с детьми нужно говорить и их надо слышатьСвои и чужие: как обезопасить ребенка на улице

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, происшествия, крым, новости крыма, дети, прокуратура республики крым, общество