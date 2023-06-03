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В Симферополе из окна выпала 4-летняя девочка
В Симферополе из окна выпала 4-летняя девочка - РИА Новости Крым, 03.06.2023
В Симферополе из окна выпала 4-летняя девочка
В Симферополе из окна квартиры выпала девочка, ребенок с травмами в больнице. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма. РИА Новости Крым, 03.06.2023
2023-06-03T14:45
2023-06-03T14:45
2023-06-03T14:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. В Симферополе из окна квартиры выпала девочка, ребенок с травмами в больнице. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.По поручению прокурора республики организована проверка, в ходе которой будут установлены причины произошедшего и дана оценка действиям родителей. Также прокуратура Симферополя проверит, как исполняется законодательство в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В МВД по Республике Крым сообщили, что в настоящее время сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних выясняют обстоятельства произошедшего, опрашиваются родители, а также возможные свидетели. Ранее семья не попадала в поле зрения полиции, уточнили в ведомстве."По собранным сотрудниками полиции материалам будет принято решение в соответствии с законодательством", - заключили в МВД.Читайте также на РИА Новости Крым:Семья отравилась угарным газом в жилом доме в ФеодосииГлава Следкома Крыма: с детьми нужно говорить и их надо слышатьСвои и чужие: как обезопасить ребенка на улице
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РИА Новости Крым
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симферополь, происшествия, крым, новости крыма, дети, прокуратура республики крым, общество
В Симферополе из окна выпала 4-летняя девочка
В Симферополе из окна выпала 4-летняя девочка, делом занялась прокуратура
14:45 03.06.2023 (обновлено: 14:57 03.06.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. В Симферополе из окна квартиры выпала девочка, ребенок с травмами в больнице. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.
"По предварительной информации, сегодня, 3 июня 2023 года, 4-летняя девочка выпала из окна 2-го этажа многоэтажного дома по проспекту Победы в Симферополе. Ребенок был доставлен в учреждение здравоохранения с травмами", - говорится в сообщении.
По поручению прокурора республики организована проверка, в ходе которой будут установлены причины произошедшего и дана оценка действиям родителей. Также прокуратура Симферополя проверит, как исполняется законодательство в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
В МВД по Республике Крым сообщили, что в настоящее время сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних выясняют обстоятельства произошедшего, опрашиваются родители, а также возможные свидетели. Ранее семья не попадала в поле зрения полиции, уточнили в ведомстве.
"По собранным сотрудниками полиции материалам будет принято решение в соответствии с законодательством", - заключили в МВД.
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