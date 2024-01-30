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Фестивальную площадь в Евпатории капитально отремонтируют - РИА Новости Крым, 30.01.2024
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Фестивальную площадь в Евпатории капитально отремонтируют
Фестивальную площадь в Евпатории капитально отремонтируют - РИА Новости Крым, 30.01.2024
Фестивальную площадь в Евпатории капитально отремонтируют
Фестивальную площадь в Евпатории капитально отремонтируют за 54,6 млн рублей. Распоряжение об определении единого подрядчика опубликовано на официальном сайте... РИА Новости Крым, 30.01.2024
2024-01-30T06:16
2024-01-30T06:16
евпатория
благоустройство
новости крыма
городская среда
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Фестивальную площадь в Евпатории капитально отремонтируют за 54,6 млн рублей. Распоряжение об определении единого подрядчика опубликовано на официальном сайте правительства Крыма. "Определить индивидуального предпринимателя &lt;...&gt; единственным подрядчиком по муниципальному контракту, предметом которого является Капитальный ремонт общественной территории города Евпатории - площадь Фестивальная", - говорится в распоряжении.В Алуште также проведут благоустройство сквера и дворовых территорий на общую сумму свыше 60 млн рублей. Кроме того, в 2024 году благоустроят общественные территории и дворы Джанкоя на общую сумму около 55 млн рублей. В пятилетнюю программу в Крыму, которая была рассчитана на 2019 – 2023 годы, вошло благоустройство 355 общественных пространств. Читайте также на РИА Новости Крым:Новая Евпатория: что даст Крыму город в городе на западном побережьеКогда будет открыта набережная Терешковой в ЕвпаторииНа благоустройство сельских территорий добавят денег
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евпатория, благоустройство, новости крыма, городская среда, крым
Фестивальную площадь в Евпатории капитально отремонтируют

Капремонт фестивальной площади в Евпатории обойдется в 54,6 млн рублей

06:16 30.01.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСкульптурная композиция возле железнодорожного вокзала в Евпатории
Скульптурная композиция возле железнодорожного вокзала в Евпатории - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Фестивальную площадь в Евпатории капитально отремонтируют за 54,6 млн рублей. Распоряжение об определении единого подрядчика опубликовано на официальном сайте правительства Крыма.
"Определить индивидуального предпринимателя <...> единственным подрядчиком по муниципальному контракту, предметом которого является Капитальный ремонт общественной территории города Евпатории - площадь Фестивальная", - говорится в распоряжении.
В соответствии с документом, стоимость работ составляет почти 54,6 млн рублей. По контракту подрядчик должен завершить работы до 20 октября 2024 года. Авансовый платеж не предусмотрен. Заказчиком выступает департамент городского хозяйства администрации Евпатории.
В Алуште также проведут благоустройство сквера и дворовых территорий на общую сумму свыше 60 млн рублей. Кроме того, в 2024 году благоустроят общественные территории и дворы Джанкоя на общую сумму около 55 млн рублей.
В пятилетнюю программу в Крыму, которая была рассчитана на 2019 – 2023 годы, вошло благоустройство 355 общественных пространств.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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