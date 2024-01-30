https://crimea.ria.ru/20240130/festivalnuyu-ploschad-v-evpatorii-kapitalno-otremontiruyut-1134536626.html

Фестивальную площадь в Евпатории капитально отремонтируют

Фестивальную площадь в Евпатории капитально отремонтируют - РИА Новости Крым, 30.01.2024

Фестивальную площадь в Евпатории капитально отремонтируют

Фестивальную площадь в Евпатории капитально отремонтируют за 54,6 млн рублей. Распоряжение об определении единого подрядчика опубликовано на официальном сайте... РИА Новости Крым, 30.01.2024

2024-01-30T06:16

2024-01-30T06:16

2024-01-30T06:16

евпатория

благоустройство

новости крыма

городская среда

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Фестивальную площадь в Евпатории капитально отремонтируют за 54,6 млн рублей. Распоряжение об определении единого подрядчика опубликовано на официальном сайте правительства Крыма. "Определить индивидуального предпринимателя <...> единственным подрядчиком по муниципальному контракту, предметом которого является Капитальный ремонт общественной территории города Евпатории - площадь Фестивальная", - говорится в распоряжении.В Алуште также проведут благоустройство сквера и дворовых территорий на общую сумму свыше 60 млн рублей. Кроме того, в 2024 году благоустроят общественные территории и дворы Джанкоя на общую сумму около 55 млн рублей. В пятилетнюю программу в Крыму, которая была рассчитана на 2019 – 2023 годы, вошло благоустройство 355 общественных пространств. Читайте также на РИА Новости Крым:Новая Евпатория: что даст Крыму город в городе на западном побережьеКогда будет открыта набережная Терешковой в ЕвпаторииНа благоустройство сельских территорий добавят денег

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евпатория, благоустройство, новости крыма, городская среда, крым