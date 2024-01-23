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Когда будет открыта набережная Терешковой в Евпатории - РИА Новости Крым, 23.01.2024
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Когда будет открыта набережная Терешковой в Евпатории
Когда будет открыта набережная Терешковой в Евпатории - РИА Новости Крым, 23.01.2024
Когда будет открыта набережная Терешковой в Евпатории
В Евпатории продолжается реконструкция набережной Терешковой с прилегающим сквером Караева с берегоукрепительными работами, открыть набережную планируют в... РИА Новости Крым, 23.01.2024
2024-01-23T22:03
2024-01-23T22:12
юрий гоцанюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. В Евпатории продолжается реконструкция набережной Терешковой с прилегающим сквером Караева с берегоукрепительными работами, открыть набережную планируют в марте. Об этом сообщил председатель Совмина Республики Крым Юрий Гоцанюк.О переносе сроков завершения реконструкции набережной в Евпатории из-за повреждений, нанесенных обрушившимся на Крым в ноябре прошлого года штормом, в декабре сообщала глава администрации города Елена Демидова. Позднее срок был передвинут на январь.Также глава республиканского правительства рассказал, что в Евпатории продолжается строительство подстанции скорой помощи по улице 60 ВЛКСМ. По подстанции строительно-монтажные работы в полном объеме будут завершены к 1 марта этого года, написал Гоцанюк.История реконструкции набережной в ЕвпаторииПроект реконструкции набережной имени Терешковой в Евпатории начали реализовывать в 2018 году в рамках ФЦП развития Крыма и Севастополя. Планировалось строительство берегозащитных гидротехнических сооружений протяженностью более 1,4 км и искусственных рифов на глубине 3,5 – 4 метра, которые должны защитить пляжи от разрушения.Реконструкция должна была завершиться в июне 2019 года, однако работы были остановлены из-за того, что подрядчик не выполнил взятые на себя обязательства и не вернул полученные деньги. Контракт с ним расторгли, было возбуждено уголовное дело.Проводить проектно-изыскательские работы и вносить коррективы в проект пригласили нового подрядчика. Стоимость этих работ оценили в 16,13 млн рублей.До того, как на Крым в ноябре прошлого года обрушился шторм, работы на набережной планировалось закончить к 15 декабря.
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юрий гоцанюк, благоустройство, новости крыма, городская среда, евпатория, крым, крым курортный
Когда будет открыта набережная Терешковой в Евпатории

Набережную Терешковой введут в эксплуатацию в марте – Гоцанюк

22:03 23.01.2024 (обновлено: 22:12 23.01.2024)
 
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия ГоцанюкаВ Евпатории продолжается реконструкция набережной им. Терешковой с прилегающим сквером им. Караева с берегоукрепительными работами
В Евпатории продолжается реконструкция набережной им. Терешковой с прилегающим сквером им. Караева с берегоукрепительными работами
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия Гоцанюка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. В Евпатории продолжается реконструкция набережной Терешковой с прилегающим сквером Караева с берегоукрепительными работами, открыть набережную планируют в марте. Об этом сообщил председатель Совмина Республики Крым Юрий Гоцанюк.
"На набережной им. Терешковой завершаются строительно-монтажные работы. В связи с неблагоприятными погодными условиями в ноябре прошлого года открытие набережной планируется в марте 2024 года", – написал Гоцанюк в своем Telegram-канале.
О переносе сроков завершения реконструкции набережной в Евпатории из-за повреждений, нанесенных обрушившимся на Крым в ноябре прошлого года штормом, в декабре сообщала глава администрации города Елена Демидова. Позднее срок был передвинут на январь.
Также глава республиканского правительства рассказал, что в Евпатории продолжается строительство подстанции скорой помощи по улице 60 ВЛКСМ. По подстанции строительно-монтажные работы в полном объеме будут завершены к 1 марта этого года, написал Гоцанюк.

История реконструкции набережной в Евпатории

Проект реконструкции набережной имени Терешковой в Евпатории начали реализовывать в 2018 году в рамках ФЦП развития Крыма и Севастополя. Планировалось строительство берегозащитных гидротехнических сооружений протяженностью более 1,4 км и искусственных рифов на глубине 3,5 – 4 метра, которые должны защитить пляжи от разрушения.
Реконструкция должна была завершиться в июне 2019 года, однако работы были остановлены из-за того, что подрядчик не выполнил взятые на себя обязательства и не вернул полученные деньги. Контракт с ним расторгли, было возбуждено уголовное дело.
Проводить проектно-изыскательские работы и вносить коррективы в проект пригласили нового подрядчика. Стоимость этих работ оценили в 16,13 млн рублей.
До того, как на Крым в ноябре прошлого года обрушился шторм, работы на набережной планировалось закончить к 15 декабря.
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