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В Симферополе отремонтируют улицу Севастопольскую: когда начнут работы - РИА Новости Крым, 30.01.2024
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В Симферополе отремонтируют улицу Севастопольскую: когда начнут работы
В Симферополе отремонтируют улицу Севастопольскую: когда начнут работы - РИА Новости Крым, 30.01.2024
В Симферополе отремонтируют улицу Севастопольскую: когда начнут работы
Ремонт на улице Севастопольской в Симферополе начнется уже в ближайшую неделю, когда температура воздуха на улице достигнет плюсовых значений. Об этом в... РИА Новости Крым, 30.01.2024
2024-01-30T11:54
2024-01-30T12:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Ремонт на улице Севастопольской в Симферополе начнется уже в ближайшую неделю, когда температура воздуха на улице достигнет плюсовых значений. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщил начальник управления дорожного хозяйства департамента городского хозяйства администрации Симферополя Анатолий Тараненко.По его словам, нынешнее плачевное состояние улицы Севастопольской обусловлено тем, что "когда был первый этап капитального ремонта в 2016 году на улице Севастопольской – от Гавена до Залесской – то сняли замену основания. Из-за этого остановочные площадки стали слабым местом, идут наплывы, выдавливания основания", "асфальт идет волной".Кроме того, в Симферополе в первоочередном ямочном ремонте нуждаются Евпаторийское шоссе и переулок Элеваторный, который "уже начали латать", а также путепровод Героев Сталинграда. Ремонт уже сделан на улице Генерала Попова, перечислил собеседник.Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко ранее сообщил, что ремонтные бригады Крымавтодора, несмотря на погоду, ведут ямочный ремонт основных трасс из Симферополя в новые регионы. По его словам, силами 13 ремонтных бригад Крымавтодора проводится работа по ямочному ремонту более чем на 1200 квадратных метрах асфальтового покрытия на дорогах Симферополь – Джанкой и Симферополь – Армянск.Как ранее заявил глава Крыма Сергей Аксенов, дорожники будут постоянно проводить ямочный ремонт трассы от Симферополя до Джанкоя, чтобы обеспечить ее пропускную способность.Читайте также на РИА Новости Крым:Новую дорогу за 7,8 миллиардов построят в КрымуКрым получит дополнительные средства на дороги из бюджета РФКогда в Крыму построят новые дороги и заменят водоводы
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симферополь, новости крыма, городская среда, благоустройство, ремонт и строительство дорог в крыму, новости, крымавтодор
В Симферополе отремонтируют улицу Севастопольскую: когда начнут работы

Ремонт на улице Севастопольской в Симферополе начнется в ближайшую неделю – власти

11:54 30.01.2024 (обновлено: 12:25 30.01.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЯмы на улице Севастопольской в Симферополе
Ямы на улице Севастопольской в Симферополе - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Ремонт на улице Севастопольской в Симферополе начнется уже в ближайшую неделю, когда температура воздуха на улице достигнет плюсовых значений. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщил начальник управления дорожного хозяйства департамента городского хозяйства администрации Симферополя Анатолий Тараненко.

"Обследована Севастопольская, объем работы понятен. И как только поднимется плюсовая температура, Крымавтодор выйдет, когда наладится погода. Случится это уже в ближайшую неделю. Объем работы большой, около трех тысяч "квадратов". Ремонт будет производиться не латками, а картами: зашли, отфрезеровали и сверху пять сантиметров уложили. Работа идет", – рассказал Тараненко.

По его словам, нынешнее плачевное состояние улицы Севастопольской обусловлено тем, что "когда был первый этап капитального ремонта в 2016 году на улице Севастопольской – от Гавена до Залесской – то сняли замену основания. Из-за этого остановочные площадки стали слабым местом, идут наплывы, выдавливания основания", "асфальт идет волной".

"Участок от автостанции "Западная" до улицы Гавена разбит сильно. Участок от улицы Гавена до Козлова – там тоже надо делать, в основном "наплывы" на остановках", – уточнил начальник управления.

© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЯмы на улице Севастопольской в Симферополе
Ямы на улице Севастопольской в Симферополе
1 из 6
Ямы на улице Севастопольской в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЯмы на улице Севастопольской в Симферополе
Ямы на улице Севастопольской в Симферополе
2 из 6
Ямы на улице Севастопольской в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЯмы на улице Севастопольской в Симферополе
Ямы на улице Севастопольской в Симферополе
3 из 6
Ямы на улице Севастопольской в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЯмы на улице Севастопольской в Симферополе
Ямы на улице Севастопольской в Симферополе
4 из 6
Ямы на улице Севастопольской в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЯмы на улице Севастопольской в Симферополе
Ямы на улице Севастопольской в Симферополе
5 из 6
Ямы на улице Севастопольской в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЯмы на улице Севастопольской в Симферополе
Ямы на улице Севастопольской в Симферополе
6 из 6
Ямы на улице Севастопольской в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 6
Ямы на улице Севастопольской в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 6
Ямы на улице Севастопольской в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 6
Ямы на улице Севастопольской в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 6
Ямы на улице Севастопольской в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
5 из 6
Ямы на улице Севастопольской в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
6 из 6
Ямы на улице Севастопольской в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Кроме того, в Симферополе в первоочередном ямочном ремонте нуждаются Евпаторийское шоссе и переулок Элеваторный, который "уже начали латать", а также путепровод Героев Сталинграда. Ремонт уже сделан на улице Генерала Попова, перечислил собеседник.
Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко ранее сообщил, что ремонтные бригады Крымавтодора, несмотря на погоду, ведут ямочный ремонт основных трасс из Симферополя в новые регионы. По его словам, силами 13 ремонтных бригад Крымавтодора проводится работа по ямочному ремонту более чем на 1200 квадратных метрах асфальтового покрытия на дорогах Симферополь – Джанкой и Симферополь – Армянск.
Как ранее заявил глава Крыма Сергей Аксенов, дорожники будут постоянно проводить ямочный ремонт трассы от Симферополя до Джанкоя, чтобы обеспечить ее пропускную способность.
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