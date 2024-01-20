https://crimea.ria.ru/20240120/remontnye-raboty-idut-na-osnovnykh-trassakh-iz-kryma-v-novye-regiony-1134343823.html

Ремонтные работы идут на основных трассах из Крыма в новые регионы

Ремонтные работы идут на основных трассах из Крыма в новые регионы - РИА Новости Крым, 20.01.2024

Ремонтные работы идут на основных трассах из Крыма в новые регионы

Ремонтные бригады Крымавтодора, несмотря на погоду, продолжают ямочный ремонт основных трасс из Крыма в новые регионы. 20 января будет засыпано "горячим... РИА Новости Крым, 20.01.2024

2024-01-20T14:46

2024-01-20T14:46

2024-01-20T14:48

николай лукашенко

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ремонт и строительство дорог в крыму

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крымская погода

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Ремонтные бригады Крымавтодора, несмотря на погоду, продолжают ямочный ремонт основных трасс из Крыма в новые регионы. 20 января будет засыпано "горячим асфальтом" 1200 метров дорожного полотна, сообщил министр транспорта РК Николай Лукашенко.Силами 13 ремонтных бригад Крымавтодора проводится работа по ямочному ремонту более чем на 1200 квадратных метрах асфальтового покрытия.Читайте также на РИА Новости Крым:Новую дорогу за 7,8 миллиардов построят в КрымуКрым получит дополнительные средства на дороги из бюджета РФКогда в Крыму построят новые дороги и заменят водоводы

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джанкой

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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