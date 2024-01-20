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Ремонтные работы идут на основных трассах из Крыма в новые регионы
Ремонтные работы идут на основных трассах из Крыма в новые регионы - РИА Новости Крым, 20.01.2024
Ремонтные работы идут на основных трассах из Крыма в новые регионы
Ремонтные бригады Крымавтодора, несмотря на погоду, продолжают ямочный ремонт основных трасс из Крыма в новые регионы. 20 января будет засыпано "горячим... РИА Новости Крым, 20.01.2024
2024-01-20T14:46
2024-01-20T14:46
2024-01-20T14:48
николай лукашенко
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ремонт и строительство дорог в крыму
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крымавтодор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Ремонтные бригады Крымавтодора, несмотря на погоду, продолжают ямочный ремонт основных трасс из Крыма в новые регионы. 20 января будет засыпано "горячим асфальтом" 1200 метров дорожного полотна, сообщил министр транспорта РК Николай Лукашенко.Силами 13 ремонтных бригад Крымавтодора проводится работа по ямочному ремонту более чем на 1200 квадратных метрах асфальтового покрытия.Читайте также на РИА Новости Крым:Новую дорогу за 7,8 миллиардов построят в КрымуКрым получит дополнительные средства на дороги из бюджета РФКогда в Крыму построят новые дороги и заменят водоводы
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РИА Новости Крым
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Ремонтные работы идут на основных трассах из Крыма в новые регионы
На основных трассах из Крыма в новые регионы идет ямочный ремонт
14:46 20.01.2024 (обновлено: 14:48 20.01.2024)