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Ямочный ремонт дороги между Симферополем и Херсонщиной будет регулярным - РИА Новости Крым, 29.01.2024
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Ямочный ремонт дороги между Симферополем и Херсонщиной будет регулярным
Ямочный ремонт дороги между Симферополем и Херсонщиной будет регулярным - РИА Новости Крым, 29.01.2024
Ямочный ремонт дороги между Симферополем и Херсонщиной будет регулярным
Дорожники будут постоянно проводить ямочный ремонт трассы от Симферополя до Джанкоя, чтобы обеспечить ее пропускную способность. Об этом сообщил глава Крыма... РИА Новости Крым, 29.01.2024
2024-01-29T10:57
2024-01-29T11:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Дорожники будут постоянно проводить ямочный ремонт трассы от Симферополя до Джанкоя, чтобы обеспечить ее пропускную способность. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.По словам Аксенова, в будущем планируется передать эту дорогу в федеральную собственность, ее обслуживанием займется Росавтодор. После этого трассу капитально отремонтируют. На данный момент специалисты определяют, останется ли она двухполосной или же расширится до четырех полос.Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко на прошлой неделе сообщил, что ремонтные бригады Крымавтодора, несмотря на погоду, продолжают ямочный ремонт основных трасс из Симферополя в новые регионы. По его словам, силами 13 ремонтных бригад Крымавтодора проводится работа по ямочному ремонту более чем на 1200 квадратных метрах асфальтового покрытия на дорогах Симферополь – Джанкой и Симферополь – Армянск.Ранее глава республики сообщил, что в Крыму планируется построить новую дорогу из Керчи в Джанкой, что позволит сократить и упростить маршрут из Херсонской области в Краснодарский край.Читайте также на РИА Новости Крым:Новую дорогу за 7,8 миллиардов построят в КрымуКрым получит дополнительные средства на дороги из бюджета РФКогда в Крыму построят новые дороги и заменят водоводы
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Ямочный ремонт дороги между Симферополем и Херсонщиной будет регулярным

Ямочный ремонт дороги между Симферополем и Херсонской областью будет регулярным - Аксенов

10:57 29.01.2024 (обновлено: 11:18 29.01.2024)
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкВесенний ремонт автодорог
Весенний ремонт автодорог - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Дорожники будут постоянно проводить ямочный ремонт трассы от Симферополя до Джанкоя, чтобы обеспечить ее пропускную способность. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"Ситуацию по джанкойской дороге мы знаем, по ней ездит большое количество грузовиков. Ямочный ремонт там будет производиться на постоянной основе, чтобы люди не били автотранспорт", – сообщил глава республики в своем Telegram-канале.
По словам Аксенова, в будущем планируется передать эту дорогу в федеральную собственность, ее обслуживанием займется Росавтодор. После этого трассу капитально отремонтируют. На данный момент специалисты определяют, останется ли она двухполосной или же расширится до четырех полос.
Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко на прошлой неделе сообщил, что ремонтные бригады Крымавтодора, несмотря на погоду, продолжают ямочный ремонт основных трасс из Симферополя в новые регионы. По его словам, силами 13 ремонтных бригад Крымавтодора проводится работа по ямочному ремонту более чем на 1200 квадратных метрах асфальтового покрытия на дорогах Симферополь – Джанкой и Симферополь – Армянск.
Ранее глава республики сообщил, что в Крыму планируется построить новую дорогу из Керчи в Джанкой, что позволит сократить и упростить маршрут из Херсонской области в Краснодарский край.
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