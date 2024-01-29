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Ямочный ремонт дороги между Симферополем и Херсонщиной будет регулярным

Ямочный ремонт дороги между Симферополем и Херсонщиной будет регулярным - РИА Новости Крым, 29.01.2024

Ямочный ремонт дороги между Симферополем и Херсонщиной будет регулярным

Дорожники будут постоянно проводить ямочный ремонт трассы от Симферополя до Джанкоя, чтобы обеспечить ее пропускную способность. Об этом сообщил глава Крыма... РИА Новости Крым, 29.01.2024

2024-01-29T10:57

2024-01-29T10:57

2024-01-29T11:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Дорожники будут постоянно проводить ямочный ремонт трассы от Симферополя до Джанкоя, чтобы обеспечить ее пропускную способность. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.По словам Аксенова, в будущем планируется передать эту дорогу в федеральную собственность, ее обслуживанием займется Росавтодор. После этого трассу капитально отремонтируют. На данный момент специалисты определяют, останется ли она двухполосной или же расширится до четырех полос.Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко на прошлой неделе сообщил, что ремонтные бригады Крымавтодора, несмотря на погоду, продолжают ямочный ремонт основных трасс из Симферополя в новые регионы. По его словам, силами 13 ремонтных бригад Крымавтодора проводится работа по ямочному ремонту более чем на 1200 квадратных метрах асфальтового покрытия на дорогах Симферополь – Джанкой и Симферополь – Армянск.Ранее глава республики сообщил, что в Крыму планируется построить новую дорогу из Керчи в Джанкой, что позволит сократить и упростить маршрут из Херсонской области в Краснодарский край.Читайте также на РИА Новости Крым:Новую дорогу за 7,8 миллиардов построят в КрымуКрым получит дополнительные средства на дороги из бюджета РФКогда в Крыму построят новые дороги и заменят водоводы

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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