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Бессмысленно обращаться к Верховной Раде Украины – Путин - РИА Новости Крым, 04.07.2024
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Бессмысленно обращаться к Верховной Раде Украины – Путин
Бессмысленно обращаться к Верховной Раде Украины – Путин - РИА Новости Крым, 04.07.2024
Бессмысленно обращаться к Верховной Раде Украины – Путин
Президент России Владимир Путин убежден, что обращаться к Верховной Раде Украины не имеет смысла, поскольку большинство ее депутатов подчиняются незаконному... РИА Новости Крым, 04.07.2024
2024-07-04T17:20
2024-07-04T17:20
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин убежден, что обращаться к Верховной Раде Украины не имеет смысла, поскольку большинство ее депутатов подчиняются незаконному киевскому режиму. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам заседания Совета глав государств - членов ШОС.Президент также напомнил, что руководство Украины находится у власти незаконно."Правящая верхушка... ведь она незаконно находится у власти, даже не обращается в Конституционный суд, за подтверждением своих полномочий, потому что, как я уже говорил, в 2015 году Верховный суд Украины принял уже решения, что срок президентства ограничивается пятью годами и никаких причин для продления срока президентских полномочий в соответствии с конституцией Украины не существует", - сказал Путин на пресс-конференции.В ходе пресс-конференции Путин также отметил, что Стамбульские договоренности между Россией и Украиной могут послужить основой для возобновления переговоров.В заседании приняли участие лидеры стран Шанхайской организации сотрудничества, главы делегаций государств, являющихся наблюдателями и партнерами по диалогу ШОС, руководители международных организаций (ООН, ЕЭК, Исламской организации по продовольственной безопасности, ОДКБ, Организации экономического сотрудничества, СВМДА и СНГ) и гости казахстанского председательства.Тема встречи в формате "ШОС плюс" – "Укрепление многостороннего диалога – стремление к устойчивому миру и развитию". На повестке дня – вопросы сотрудничества организации с приглашёнными странами по международной и региональной тематике.Читайте также на РИА Новости Крым:Многополярный мир стал реальностью – ПутинЧто позволит немедленно прекратить бои на Украине – ответ ПутинаСаммит ШОС в Астане: главные заявления
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), новости, шос, политика, украина, верховная рада украины
Бессмысленно обращаться к Верховной Раде Украины – Путин

Путин: бессмысленно обращаться к Верховной Раде Украины

17:20 04.07.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкФлаг Украины у здания Верховной рады
Флаг Украины у здания Верховной рады - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин убежден, что обращаться к Верховной Раде Украины не имеет смысла, поскольку большинство ее депутатов подчиняются незаконному киевскому режиму. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам заседания Совета глав государств - членов ШОС.
"Все полномочия должны перейти к Раде. Но она эти полномочия не берет на себя. Поэтому обратиться, конечно, можно, но исходя из практической ситуации, из того, что происходит в реальной жизни, это более или менее бессмысленно", - сказал он.
Президент также напомнил, что руководство Украины находится у власти незаконно.
"Правящая верхушка... ведь она незаконно находится у власти, даже не обращается в Конституционный суд, за подтверждением своих полномочий, потому что, как я уже говорил, в 2015 году Верховный суд Украины принял уже решения, что срок президентства ограничивается пятью годами и никаких причин для продления срока президентских полномочий в соответствии с конституцией Украины не существует", - сказал Путин на пресс-конференции.
В ходе пресс-конференции Путин также отметил, что Стамбульские договоренности между Россией и Украиной могут послужить основой для возобновления переговоров.
В заседании приняли участие лидеры стран Шанхайской организации сотрудничества, главы делегаций государств, являющихся наблюдателями и партнерами по диалогу ШОС, руководители международных организаций (ООН, ЕЭК, Исламской организации по продовольственной безопасности, ОДКБ, Организации экономического сотрудничества, СВМДА и СНГ) и гости казахстанского председательства.
Тема встречи в формате "ШОС плюс" – "Укрепление многостороннего диалога – стремление к устойчивому миру и развитию". На повестке дня – вопросы сотрудничества организации с приглашёнными странами по международной и региональной тематике.
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