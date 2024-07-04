https://crimea.ria.ru/20240704/bessmyslenno-obraschatsya-k-verkhovnoy-rade-ukrainy--putin-1138603577.html

Бессмысленно обращаться к Верховной Раде Украины – Путин

Бессмысленно обращаться к Верховной Раде Украины – Путин - РИА Новости Крым, 04.07.2024

Бессмысленно обращаться к Верховной Раде Украины – Путин

Президент России Владимир Путин убежден, что обращаться к Верховной Раде Украины не имеет смысла, поскольку большинство ее депутатов подчиняются незаконному... РИА Новости Крым, 04.07.2024

2024-07-04T17:20

2024-07-04T17:20

2024-07-04T17:20

владимир путин (политик)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин убежден, что обращаться к Верховной Раде Украины не имеет смысла, поскольку большинство ее депутатов подчиняются незаконному киевскому режиму. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам заседания Совета глав государств - членов ШОС.Президент также напомнил, что руководство Украины находится у власти незаконно."Правящая верхушка... ведь она незаконно находится у власти, даже не обращается в Конституционный суд, за подтверждением своих полномочий, потому что, как я уже говорил, в 2015 году Верховный суд Украины принял уже решения, что срок президентства ограничивается пятью годами и никаких причин для продления срока президентских полномочий в соответствии с конституцией Украины не существует", - сказал Путин на пресс-конференции.В ходе пресс-конференции Путин также отметил, что Стамбульские договоренности между Россией и Украиной могут послужить основой для возобновления переговоров.В заседании приняли участие лидеры стран Шанхайской организации сотрудничества, главы делегаций государств, являющихся наблюдателями и партнерами по диалогу ШОС, руководители международных организаций (ООН, ЕЭК, Исламской организации по продовольственной безопасности, ОДКБ, Организации экономического сотрудничества, СВМДА и СНГ) и гости казахстанского председательства.Тема встречи в формате "ШОС плюс" – "Укрепление многостороннего диалога – стремление к устойчивому миру и развитию". На повестке дня – вопросы сотрудничества организации с приглашёнными странами по международной и региональной тематике.Читайте также на РИА Новости Крым:Многополярный мир стал реальностью – ПутинЧто позволит немедленно прекратить бои на Украине – ответ ПутинаСаммит ШОС в Астане: главные заявления

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), новости, шос, политика, украина, верховная рада украины