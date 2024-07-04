https://crimea.ria.ru/20240704/press-konferentsiya-putina-po-itogam-sammita-shos---translyatsiya-1138602466.html

Пресс-конференция Путина по итогам саммита ШОС - видео

Пресс-конференция Путина по итогам саммита ШОС - видео - РИА Новости Крым, 04.07.2024

Пресс-конференция Путина по итогам саммита ШОС - видео

Президент России Владимир Путин провел пресс-конференцию по итогам заседания Совета глав государств - членов ШОС. РИА Новости Крым, 04.07.2024

2024-07-04T16:48

2024-07-04T16:48

2024-07-04T17:16

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Президент России Владимир Путин провел пресс-конференцию по итогам заседания Совета глав государств - членов ШОС.В заседании приняли участие лидеры стран Шанхайской организации сотрудничества, главы делегаций государств, являющихся наблюдателями и партнерами по диалогу ШОС, руководители международных организаций (ООН, ЕЭК, Исламской организации по продовольственной безопасности, ОДКБ, Организации экономического сотрудничества, СВМДА и СНГ) и гости казахстанского председательства.Тема встречи в формате "ШОС плюс" – "Укрепление многостороннего диалога – стремление к устойчивому миру и развитию". На повестке дня – вопросы сотрудничества организации с приглашёнными странами по международной и региональной тематике.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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