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Пресс-конференция Путина по итогам саммита ШОС - видео - РИА Новости Крым, 04.07.2024
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Пресс-конференция Путина по итогам саммита ШОС - видео
Пресс-конференция Путина по итогам саммита ШОС - видео - РИА Новости Крым, 04.07.2024
Пресс-конференция Путина по итогам саммита ШОС - видео
Президент России Владимир Путин провел пресс-конференцию по итогам заседания Совета глав государств - членов ШОС. РИА Новости Крым, 04.07.2024
2024-07-04T16:48
2024-07-04T17:16
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Президент России Владимир Путин провел пресс-конференцию по итогам заседания Совета глав государств - членов ШОС.В заседании приняли участие лидеры стран Шанхайской организации сотрудничества, главы делегаций государств, являющихся наблюдателями и партнерами по диалогу ШОС, руководители международных организаций (ООН, ЕЭК, Исламской организации по продовольственной безопасности, ОДКБ, Организации экономического сотрудничества, СВМДА и СНГ) и гости казахстанского председательства.Тема встречи в формате "ШОС плюс" – "Укрепление многостороннего диалога – стремление к устойчивому миру и развитию". На повестке дня – вопросы сотрудничества организации с приглашёнными странами по международной и региональной тематике.
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владимир путин (политик), шос, политика, россия, прямая трансляция, астана, новости, видео
Пресс-конференция Путина по итогам саммита ШОС - видео

Путин провел пресс-конференцию по итогам заседания Совета глав государств - членов ШОС

16:48 04.07.2024 (обновлено: 17:16 04.07.2024)
 
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Президент России Владимир Путин провел пресс-конференцию по итогам заседания Совета глав государств - членов ШОС.
В заседании приняли участие лидеры стран Шанхайской организации сотрудничества, главы делегаций государств, являющихся наблюдателями и партнерами по диалогу ШОС, руководители международных организаций (ООН, ЕЭК, Исламской организации по продовольственной безопасности, ОДКБ, Организации экономического сотрудничества, СВМДА и СНГ) и гости казахстанского председательства.
Тема встречи в формате "ШОС плюс" – "Укрепление многостороннего диалога – стремление к устойчивому миру и развитию". На повестке дня – вопросы сотрудничества организации с приглашёнными странами по международной и региональной тематике.
 
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