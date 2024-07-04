https://crimea.ria.ru/20240704/chto-pozvolit-nemedlenno-prekratit-boi-na-ukraine--otvet-putina-1138591579.html

Что позволит немедленно прекратить бои на Украине – ответ Путина

Что позволит немедленно прекратить бои на Украине – ответ Путина - РИА Новости Крым, 04.07.2024

Что позволит немедленно прекратить бои на Украине – ответ Путина

Предложенный Москвой вариант урегулирования конфликта на Украине позволил бы одномоментно прекратить бои и начать переговоры. Об этом заявил президент России... РИА Новости Крым, 04.07.2024

2024-07-04T11:35

2024-07-04T11:35

2024-07-04T11:35

владимир путин (политик)

россия

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шос

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Предложенный Москвой вариант урегулирования конфликта на Украине позволил бы одномоментно прекратить бои и начать переговоры. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на саммите глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане.Путин также поблагодарил участников ШОС за предложения по урегулированию конфликта на Украине и отметил, что Россия, готова учитывать их идеи и инициативы.Глава государства также подчеркнул, что "Россия всегда выступала и выступает за мирное, политико-дипломатическое разрешение ситуации на Украине".Президент России Владимир Путин 14 июня на встрече с руководством МИД РФ озвучил предложение по мирному урегулированию конфликта на Украине. Оно включает нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, а также ее демилитаризацию и денацификацию; фиксацию в международных договорах статуса Крыма и Севастополя, ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей как регионов РФ; закрепление международными договорами базовых соглашений по мирному урегулированию и отмена санкций против России.Как только в Киеве заявят о том, что готовы к такому решению и начнут реальный вывод войск, а также уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, Россия незамедлительно прекратит огонь и начнет переговоры, а также гарантирует беспрепятственный и безопасный отвод украинских частей и соединений, подчеркнул глава государства.Владимир Зеленский назвал предложение президента РФ "ультимативным посланием". Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не считает это предложение мирным, а вице-президент США Камала Харрис сравнила это с призывом к капитуляции.Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан ранее заявил, что независимо от содержания выдвинутых президентом РФ условий урегулирования, они являются "важным шагом и проблеском надежды для начала переговоров".Читайте также на РИА Новости Крым:Много и неконструктивно: Песков о реакции Запада на мирный план ПутинаМирный план Путина по Украине – услышат ли на ЗападеСтоит ли ждать худшего: Путин оценил реакцию на предложение о мире

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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