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Что позволит немедленно прекратить бои на Украине – ответ Путина - РИА Новости Крым, 04.07.2024
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Что позволит немедленно прекратить бои на Украине – ответ Путина
Что позволит немедленно прекратить бои на Украине – ответ Путина - РИА Новости Крым, 04.07.2024
Что позволит немедленно прекратить бои на Украине – ответ Путина
Предложенный Москвой вариант урегулирования конфликта на Украине позволил бы одномоментно прекратить бои и начать переговоры. Об этом заявил президент России... РИА Новости Крым, 04.07.2024
2024-07-04T11:35
2024-07-04T11:35
владимир путин (политик)
россия
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Предложенный Москвой вариант урегулирования конфликта на Украине позволил бы одномоментно прекратить бои и начать переговоры. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на саммите глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане.Путин также поблагодарил участников ШОС за предложения по урегулированию конфликта на Украине и отметил, что Россия, готова учитывать их идеи и инициативы.Глава государства также подчеркнул, что "Россия всегда выступала и выступает за мирное, политико-дипломатическое разрешение ситуации на Украине".Президент России Владимир Путин 14 июня на встрече с руководством МИД РФ озвучил предложение по мирному урегулированию конфликта на Украине. Оно включает нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, а также ее демилитаризацию и денацификацию; фиксацию в международных договорах статуса Крыма и Севастополя, ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей как регионов РФ; закрепление международными договорами базовых соглашений по мирному урегулированию и отмена санкций против России.Как только в Киеве заявят о том, что готовы к такому решению и начнут реальный вывод войск, а также уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, Россия незамедлительно прекратит огонь и начнет переговоры, а также гарантирует беспрепятственный и безопасный отвод украинских частей и соединений, подчеркнул глава государства.Владимир Зеленский назвал предложение президента РФ "ультимативным посланием". Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не считает это предложение мирным, а вице-президент США Камала Харрис сравнила это с призывом к капитуляции.Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан ранее заявил, что независимо от содержания выдвинутых президентом РФ условий урегулирования, они являются "важным шагом и проблеском надежды для начала переговоров".Читайте также на РИА Новости Крым:Много и неконструктивно: Песков о реакции Запада на мирный план ПутинаМирный план Путина по Украине – услышат ли на ЗападеСтоит ли ждать худшего: Путин оценил реакцию на предложение о мире
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владимир путин (политик), россия, украина, новости сво, политика, переговоры, шос, новости
Что позволит немедленно прекратить бои на Украине – ответ Путина

Российский вариант урегулирования на Украине позволит немедленно прекратить бои – Путин

11:35 04.07.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкВидеообращение президента Владимира Путина к участникам 12-й международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности
Видеообращение президента Владимира Путина к участникам 12-й международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Предложенный Москвой вариант урегулирования конфликта на Украине позволил бы одномоментно прекратить бои и начать переговоры. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на саммите глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане.
"Мы неоднократно выдвигали на этот счет конкретные предложения. Напомню, в середине июня нами представлен еще один вариант урегулирования, который в случае готовности украинской стороны, а главное – ее западных спонсоров, принять его позволил бы буквально одномоментно, немедленно прекратить боевые действия, сохранить человеческие жизни и начать переговоры", – сказал российский лидер.
Путин также поблагодарил участников ШОС за предложения по урегулированию конфликта на Украине и отметил, что Россия, готова учитывать их идеи и инициативы.
Глава государства также подчеркнул, что "Россия всегда выступала и выступает за мирное, политико-дипломатическое разрешение ситуации на Украине".
Президент России Владимир Путин 14 июня на встрече с руководством МИД РФ озвучил предложение по мирному урегулированию конфликта на Украине. Оно включает нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, а также ее демилитаризацию и денацификацию; фиксацию в международных договорах статуса Крыма и Севастополя, ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей как регионов РФ; закрепление международными договорами базовых соглашений по мирному урегулированию и отмена санкций против России.
Как только в Киеве заявят о том, что готовы к такому решению и начнут реальный вывод войск, а также уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, Россия незамедлительно прекратит огонь и начнет переговоры, а также гарантирует беспрепятственный и безопасный отвод украинских частей и соединений, подчеркнул глава государства.
Владимир Зеленский назвал предложение президента РФ "ультимативным посланием". Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не считает это предложение мирным, а вице-президент США Камала Харрис сравнила это с призывом к капитуляции.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан ранее заявил, что независимо от содержания выдвинутых президентом РФ условий урегулирования, они являются "важным шагом и проблеском надежды для начала переговоров".
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Владимир Путин (политик)РоссияУкраинаНовости СВОПолитикаПереговорыШОСНовости
 
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