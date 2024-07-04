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Что может лечь в основу переговоров по Украине – ответ Путина

Что может лечь в основу переговоров по Украине – ответ Путина - РИА Новости Крым, 04.07.2024

Что может лечь в основу переговоров по Украине – ответ Путина

Стамбульские договоренности между Россией и Украиной могут послужить основой для возобновления переговоров, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече "ШОС... РИА Новости Крым, 04.07.2024

2024-07-04T16:58

2024-07-04T16:58

2024-07-04T17:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Стамбульские договоренности между Россией и Украиной могут послужить основой для возобновления переговоров, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече "ШОС плюс" в Астане.Он напомнил, что глава украинской делегации парафировал те соглашения, следовательно, они "вполне устраивали Украину".Россия же никогда не отказывалась от переговоров и сейчас готова их продолжить, подчеркнул президент.Также Путин выразил мнение, что завершить конфликт с помощью посредников маловероятно."Окончательно завершить конфликт с помощью посредников, и только через них, мне представляется маловероятным прежде всего потому, что вряд ли посредник будет наделен полномочиями подписывать окончательные документы. Здесь принципиальным является вопрос не только компетентности этих посредников, но и их полномочий. Кто может дать полномочия посреднику такие, которые бы могли положить, поставить окончательную точку и положить конец этому противостоянию?" – сказал Путин.Переговоры Украины и РоссииРоссийско-украинские переговоры начались в конце февраля 2022 года. В их повестке было: урегулирование ситуации на Украине; обеспечение ее нейтрального, внеблокового, безъядерного статуса; демилитаризация и денацификация страны; восстановление официального статуса русского языка; признание современных территориальных реалий, включая российскую принадлежность Крыма и независимость ДНР и ЛНР.Делегации дважды встретились на территории Белоруссии, после чего было принято решение продолжать их в ежедневном режиме по видео-конференцсвязи. 29 марта стороны провели очную встречу в Стамбуле. По итогам глава российской делегации на переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что Украина передала свои письменные предложения по будущему договору, что в Москве считают шагом навстречу.Однако в середине апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что украинская сторона отошла от достигнутых в Стамбуле договоренностей и повернула переговорный процесс в тупиковую ситуацию.В июне 2023 года Владимир Путин на встрече с лидерами и представителями миссии стран Африки продемонстрировал проект договора с Украиной, который готовился в марте 2022 года в Стамбуле, под названием "Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины". Он был парафирован руководителем переговорной группы от Украины, однако после того как российские войска в соответствии с договоренностями отвели войска от Киева, украинские власти, "как обычно делают их хозяева, выбросили это все на свалку истории", сказал Путин.В ноябре 2023 года соратник Зеленского, глава фракции партии "Слуга народа" и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия в интервью одному из украинских телеканалов сообщил, что Борис Джонсон, приезжая в Киев весной 2022 года, отговорил Зеленского подписывать мирное соглашение с Россией, хотя военные действия могли закончиться еще тогда.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шос, новости, россия, украина, переговоры, владимир путин (политик), астана