https://crimea.ria.ru/20240707/na-krymskom-mostu-snova-rastet-ochered-1138660018.html
На Крымском мосту снова растет очередь
На Крымском мосту снова растет очередь - РИА Новости Крым, 07.07.2024
На Крымском мосту снова растет очередь
очереди перед досмотровыми пунктами у Крымского моста стоят 150 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на Крымском мосту. РИА Новости Крым, 07.07.2024
2024-07-07T08:04
2024-07-07T08:04
2024-07-07T08:07
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. В очереди перед досмотровыми пунктами у Крымского моста стоят 150 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на Крымском мосту.При этом выезд из Крыма свободен - со стороны Керчи очередей перед пунктами досмотра нет.Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.
https://crimea.ria.ru/20240706/na-podezdakh-k-krymskomu-mostu-usilili-rabotu-dosmotrovykh-kompleksov-1138656882.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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крымский мост
На Крымском мосту снова растет очередь
В очереди на Крымский мост стоят 150 автомобилей
08:04 07.07.2024 (обновлено: 08:07 07.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. В очереди перед досмотровыми пунктами у Крымского моста стоят 150 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на Крымском мосту.
"В очереди со стороны Тамани находится 150 транспортных средств", - сказано в сообщении.
При этом выезд из Крыма свободен - со стороны Керчи очередей перед пунктами досмотра нет.
Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.