https://crimea.ria.ru/20240707/na-krymskom-mostu-snova-rastet-ochered-1138660018.html

На Крымском мосту снова растет очередь

На Крымском мосту снова растет очередь - РИА Новости Крым, 07.07.2024

На Крымском мосту снова растет очередь

очереди перед досмотровыми пунктами у Крымского моста стоят 150 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на Крымском мосту. РИА Новости Крым, 07.07.2024

2024-07-07T08:04

2024-07-07T08:04

2024-07-07T08:07

крымский мост

ситуация на дорогах крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. В очереди перед досмотровыми пунктами у Крымского моста стоят 150 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на Крымском мосту.При этом выезд из Крыма свободен - со стороны Керчи очередей перед пунктами досмотра нет.Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.

https://crimea.ria.ru/20240706/na-podezdakh-k-krymskomu-mostu-usilili-rabotu-dosmotrovykh-kompleksov-1138656882.html

крымский мост

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост