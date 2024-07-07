Рейтинг@Mail.ru
На Крымском мосту снова растет очередь - РИА Новости Крым, 07.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20240707/na-krymskom-mostu-snova-rastet-ochered-1138660018.html
На Крымском мосту снова растет очередь
На Крымском мосту снова растет очередь - РИА Новости Крым, 07.07.2024
На Крымском мосту снова растет очередь
очереди перед досмотровыми пунктами у Крымского моста стоят 150 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на Крымском мосту. РИА Новости Крым, 07.07.2024
2024-07-07T08:04
2024-07-07T08:07
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/1e/1138472454_129:0:1151:575_1920x0_80_0_0_acb99afb8e8e05f47e0d3625876058ac.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. В очереди перед досмотровыми пунктами у Крымского моста стоят 150 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на Крымском мосту.При этом выезд из Крыма свободен - со стороны Керчи очередей перед пунктами досмотра нет.Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.
https://crimea.ria.ru/20240706/na-podezdakh-k-krymskomu-mostu-usilili-rabotu-dosmotrovykh-kompleksov-1138656882.html
крымский мост
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/1e/1138472454_256:0:1023:575_1920x0_80_0_0_a94d1cf466302d5ea1647699bf8167f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост
На Крымском мосту снова растет очередь

В очереди на Крымский мост стоят 150 автомобилей

08:04 07.07.2024 (обновлено: 08:07 07.07.2024)
 
© РИА Новости КрымОчередь на Крымский мост
Очередь на Крымский мост - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. В очереди перед досмотровыми пунктами у Крымского моста стоят 150 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на Крымском мосту.

"В очереди со стороны Тамани находится 150 транспортных средств", - сказано в сообщении.

При этом выезд из Крыма свободен - со стороны Керчи очередей перед пунктами досмотра нет.
Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
Вчера, 21:21Ситуация на дорогах Крыма
На подъездах к Крымскому мосту усилили работу досмотровых комплексов
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мост
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:15Газа в Алуште и 14 поселках не будет 7-10 дней
10:02Детонация продолжается: режим ЧС в Воронежской области после атаки дрона
09:49Она хотела помирить США и СССР: нужна ли миру новая Саманта Смит
09:40Очередь на Крымском мосту за час выросла в два раза
09:27Как правильно загорать: советы Геннадия Онищенко
08:47Армия России уничтожила пусковые установки ЗРК Patriot в Одесской области
08:04На Крымском мосту снова растет очередь
07:46Пожар под Алуштой распространился на 4 000 "квадратов"
07:02Сколько новых отелей будет построено в Крыму – министр курортов
01:59Пожар на газопроводе в Крыму тушат 90 человек
01:20Площадь пожара под Алуштой составила 1,5 тыс "квадратов"
01:09Факел огня в лесу под Алуштой: разгерметизирована подвесная газовая труба
00:42Пожар на газопроводе оставил без газа Алушту и 14 поселков - власти
00:09Власти рассказали о пострадавших при пожаре на ГРС в Крыму и угрозе домам
00:01Аномальная жара: прогноз погоды в Крыму на воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 7 июля
23:34Пожар на газопроводе в Крыму тушат три десятка человек - видео
23:19Из-за пожара на газораспределителе в Алуште не будет газа - власти
23:06Под Алуштой горит газораспределительный узел - МЧС
21:48Главное за день: 6 июля
Лента новостейМолния