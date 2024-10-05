https://crimea.ria.ru/20241005/zhurnalisty-ria-novosti-krym-pobedili-na-vserossiyskom-konkurse-1140861149.html

Журналисты РИА Новости Крым победили на Всероссийском конкурсе

Журналисты РИА Новости Крым победили на Всероссийском конкурсе - РИА Новости Крым, 05.10.2024

Журналисты РИА Новости Крым победили на Всероссийском конкурсе

Журналисты РИА Новости Крым одержали победу во Всероссийском конкурсе СМИ "13 метров". Первое место в номинации "Мультимедийное СМИ" завоевал материал "На арене РИА Новости Крым, 05.10.2024

2024-10-05T12:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Журналисты РИА Новости Крым одержали победу во Всероссийском конкурсе СМИ "13 метров". Первое место в номинации "Мультимедийное СМИ" завоевал материал "На арене бегемоты и верблюды: в Крым приехал цирк Гии Эрадзе" корреспондента Ирины Камышевой и видеооператора Михаила Макеева.Конкурс "13 метров" проводится компанией Росгосцирк с целью популяризации циркового искусства. Его задача – поощрить лучших журналистов, освещающих события цирковой индустрии, рассказывающих о талантливых цирковых деятелях.Сотрудники СМИ и блогеры из всех регионов России состязались в 12-ти номинациях, в категориях "взрослые" и "юниоры". Автор статьи о жизни и творчестве цирковых артистов из коллектива продюсерского центра Гии Эрадзе, корреспондент РИА Новости Крым Ирина Камышева была отмечена дипломом за 1 место в своей номинации. Церемония награждения состоялась в Большом Санкт-Петербургском государственном цирке на Фонтанке.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Укрощение себя: дрессировщик Виталий Смолянец работает на протезах"Его называли Дедом": Максим Никулин о своем великом отцеВ "Артек" приехал цирк: что покажут ребятам в День памяти Юрия Никулина

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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