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Журналисты РИА Новости Крым победили на Всероссийском конкурсе - РИА Новости Крым, 05.10.2024
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Журналисты РИА Новости Крым победили на Всероссийском конкурсе
Журналисты РИА Новости Крым победили на Всероссийском конкурсе - РИА Новости Крым, 05.10.2024
Журналисты РИА Новости Крым победили на Всероссийском конкурсе
Журналисты РИА Новости Крым одержали победу во Всероссийском конкурсе СМИ "13 метров". Первое место в номинации "Мультимедийное СМИ" завоевал материал "На арене РИА Новости Крым, 05.10.2024
2024-10-05T12:14
2024-10-05T12:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Журналисты РИА Новости Крым одержали победу во Всероссийском конкурсе СМИ "13 метров". Первое место в номинации "Мультимедийное СМИ" завоевал материал "На арене бегемоты и верблюды: в Крым приехал цирк Гии Эрадзе" корреспондента Ирины Камышевой и видеооператора Михаила Макеева.Конкурс "13 метров" проводится компанией Росгосцирк с целью популяризации циркового искусства. Его задача – поощрить лучших журналистов, освещающих события цирковой индустрии, рассказывающих о талантливых цирковых деятелях.Сотрудники СМИ и блогеры из всех регионов России состязались в 12-ти номинациях, в категориях "взрослые" и "юниоры". Автор статьи о жизни и творчестве цирковых артистов из коллектива продюсерского центра Гии Эрадзе, корреспондент РИА Новости Крым Ирина Камышева была отмечена дипломом за 1 место в своей номинации. Церемония награждения состоялась в Большом Санкт-Петербургском государственном цирке на Фонтанке.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Укрощение себя: дрессировщик Виталий Смолянец работает на протезах"Его называли Дедом": Максим Никулин о своем великом отцеВ "Артек" приехал цирк: что покажут ребятам в День памяти Юрия Никулина
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крым, риа новости крым, награды, цирк, культура, новости, общество
Журналисты РИА Новости Крым победили на Всероссийском конкурсе

Команду РИА Новости Крым наградили за популяризацию российского циркового искусства

12:14 05.10.2024 (обновлено: 12:16 05.10.2024)
 
© РИА Новости КрымКорреспондент РИА Новости Крым Ирина Камышева победила на Всероссийском конкурсе
Корреспондент РИА Новости Крым Ирина Камышева победила на Всероссийском конкурсе - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Журналисты РИА Новости Крым одержали победу во Всероссийском конкурсе СМИ "13 метров". Первое место в номинации "Мультимедийное СМИ" завоевал материал "На арене бегемоты и верблюды: в Крым приехал цирк Гии Эрадзе" корреспондента Ирины Камышевой и видеооператора Михаила Макеева.
Конкурс "13 метров" проводится компанией Росгосцирк с целью популяризации циркового искусства. Его задача – поощрить лучших журналистов, освещающих события цирковой индустрии, рассказывающих о талантливых цирковых деятелях.
Сотрудники СМИ и блогеры из всех регионов России состязались в 12-ти номинациях, в категориях "взрослые" и "юниоры".
Автор статьи о жизни и творчестве цирковых артистов из коллектива продюсерского центра Гии Эрадзе, корреспондент РИА Новости Крым Ирина Камышева была отмечена дипломом за 1 место в своей номинации. Церемония награждения состоялась в Большом Санкт-Петербургском государственном цирке на Фонтанке.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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