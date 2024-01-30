На арене бегемоты и верблюды: в Крым приехал цирк Гии Эрадзе - видео
Бегемоты и верблюды из "Песчаной сказки" цирка Гии Эрадзе приехали в Крым на 14 грузовиках
20:17 30.01.2024 (обновлено: 20:46 30.01.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым, Ирина Камышева.
- Здесь все для нас необычно, маленький цирк, небольшой манеж. Мы очень долго пытались вписать в него наши номера с декорациями, - говорит артистка цирка Екатерина Запашная.
Коллектив шоу "Песчаная сказка" - один из самых больших в России: в него входит уже более ста сотрудников и около сорока животных. Одновременно на арене может находиться двадцать-тридцать человек, или три бегемота весом в полтонны каждый, или шесть верблюдов, семь лошадей и семнадцать собак. Разместить их на небольшом манеже красиво – действительно задачка со звездочкой.
© РИА Новости КрымВолшебный цирк Гии Эрадзе
© РИА Новости Крым
Волшебный цирк Гии Эрадзе
Беспокойное цирковое хозяйство прибыло в Крым на 14 грузовиках. Половина имущества в здании не поместилась, говорит артист и технический директор цирка Константин Растегаев.
"Помимо того, что мы все это расстелили и подвесили, половину всего уложили в контейнеры и отправили на склад, который цирку пришлось специально для нас арендовать. Потому что цирк маленький, а мы очень, очень много всего привезли".
Тяжела ты, шапка циркового артиста
Те, кто бывал на представлениях "Королевского цирка Гии Эрадзе", согласятся: таких умопомрачительных костюмов нет ни у кого. Но мало кто из зрителей догадывается, как бывает трудно всю эту красоту носить.
"Практически все костюмы и декорации "Песчаной сказки" создает знаменитый цирковой художник Надежда Русс. Она обычно приезжает, привозит такую толстую папку, в которой много-много костюмов, и они вместе с Георгием Гиулевичем (Эрадзе – ред.) начинают отбирать и обсуждать. И здесь удобство костюма – это уже вопрос второй. Бывает, шапка тяжелая, к ней приходится привыкать", - улыбается Екатерина Запашная, которая только что перед выходом к журналистам свой головной убор сняла.
Для некоторых цирковых шапочек приходится специально подкачивать шею – ведь это все надо не просто носить, а носить красиво и эффектно. Стилистику образа завершает сложный грим, который артисты наносят сами.
© РИА Новости КрымВолшебный цирк Гии Эрадзе
© РИА Новости Крым
Волшебный цирк Гии Эрадзе
"Макияж в манеже у каждой девочки должен быть приблизительно одинаковый, плюс-минус. Для этого специально приглашают визажиста, который, исходя из концепции спектакля и цветовой гаммы костюмов, подбирает грим. После этого нас фотографируют с разных сторон, и дальше по этой фотографии мы всегда гримируемся".
Иногда за время представления артист выходит на сцену несколько раз, и поэтому за вечер сложный грим приходится менять пять-шесть раз. Конечно, возить с собой на гастроли такое количество гримеров невозможно.
Главный герой – коверный клоун
Клоуны редко бывают главными. Обычно они выходят в одной-двух репризах или развлекают публику, пока унифоромисты готовят сцену для следующего номера. Но только не в "Песчаной сказке". Здесь коверный клоун Константин Асташов играет главную роль – в начале представления он натирает волшебную лампу Алладина, и начинается волшебство.
"Классическая клоунада все равно осталась – это реприза, взаимодействие со зрителем. Но наша линия с джином проходит через все представление, как бы объединяет все номера в единый сюжет. Мне приходится совмещать амплуа клоуна и одновременно артиста", - говорит Константин.
Он совершенно не вписывается в привычный образ: обычный веселый парень в костюме и с гастуком, даже без красного клоунского носа. Сказочный Алладин рад, что работает без грима.
© РИА Новости КрымВолшебный цирк Гии Эрадзе
© РИА Новости Крым
Волшебный цирк Гии Эрадзе
"Потому что вот сейчас было мини-представление, и я вспотел ужасно. А когда весь спектакль работаем – у меня салфеток уходит несколько пачек. Тональный крем "уплывает" после первого же номера".
В плену у цирка
У каждого артиста манежа – своя история. Фамилия Екатерины говорит сама за себя: Запашные – известная цирковая династия. Работать на арене она мечтала с детства.
"Я помню, когда в детстве ложилась спать, ставила себе диск любимой Бритни Спирс и представляла, что вот под эту песню я работаю с собачками, а под эту кручу хулахупы, и так под все ее песни", - вспоминает артистка.
Артист цирка, технический директор и по совместительству – муж и партнер Екатерины Константин Растегаев шестнадцать лет назад решил подработать в цирке униформистом. И манеж его больше не отпустил.
© РИА Новости КрымВолшебный цирк Гии Эрадзе
© РИА Новости Крым
Волшебный цирк Гии Эрадзе
"Я был студентом и устроился на подработку - помогать артистам между программами уносить реквизит, собирать, готовить манеж. И вот уже 16-й год я работаю в цирке", - рассказывает Константин.
Теперь он дрессирует верблюдов, его жена работает с собаками, а вместе они создали акробатический номер на воздушных ремнях "Закрывая глаза" - самый романтический и нежный в атмосфере сказочной цирковой пустыни.
Просто я работаю волшебником
Гимнасты этого цирка работают в воздухе преимущественно без страховки. Это их сознательный выбор, говорит Екатерина:
© РИА Новости КрымВолшебный цирк Гии Эрадзе
© РИА Новости Крым
Волшебный цирк Гии Эрадзе
"В некоторых номерах у нас применяются лонжи, но только они незаметны для зрителей. А там, где это просто физически невозможно, мы ее не используем. Тут основная надежда на самих себя. Главная наша защита - это подготовка самих воздушных гимнастов. Их выпустят на сцену, только если будут на сто процентов в них уверены".
© РИА Новости КрымВолшебный цирк Гии Эрадзе
© РИА Новости Крым
Волшебный цирк Гии Эрадзе
За безопасность в цирке отвечают инженер по технике безопасности и специальный человек - инспектор манежа, который перед началом гастролей проверяет абсолютно весь реквизит. Оценивается каждая мелочь, все механизмы проходят испытания и перед выездом на гастроли, и непосредственно после установки в каждом городе. Опасность, конечно, все равно есть, потому что цирк – это живое искусство, в котором невозможно подстраховаться на все случаи жизни. Такая профессия. Главное для артиста – создать неповторимое цирковое волшебство, чтобы никто из зрителей не остался равнодушным.
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© РИА Новости КрымВолшебный цирк Гии Эрадзе
© РИА Новости Крым
Волшебный цирк Гии Эрадзе