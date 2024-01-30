https://crimea.ria.ru/20240130/na-arene-begemoty-i-verblyudy-v-simferopol-priekhal-tsirk-gii-eradze-1134569686.html

На арене бегемоты и верблюды: в Крым приехал цирк Гии Эрадзе - видео

На арене бегемоты и верблюды: в Крым приехал цирк Гии Эрадзе - видео - РИА Новости Крым, 30.01.2024

На арене бегемоты и верблюды: в Крым приехал цирк Гии Эрадзе - видео

РИА Новости Крым, 30.01.2024

2024-01-30T20:17

2024-01-30T20:17

2024-01-30T20:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым, Ирина Камышева.- Здесь все для нас необычно, маленький цирк, небольшой манеж. Мы очень долго пытались вписать в него наши номера с декорациями, - говорит артистка цирка Екатерина Запашная.Коллектив шоу "Песчаная сказка" - один из самых больших в России: в него входит уже более ста сотрудников и около сорока животных. Одновременно на арене может находиться двадцать-тридцать человек, или три бегемота весом в полтонны каждый, или шесть верблюдов, семь лошадей и семнадцать собак. Разместить их на небольшом манеже красиво – действительно задачка со звездочкой.Беспокойное цирковое хозяйство прибыло в Крым на 14 грузовиках. Половина имущества в здании не поместилась, говорит артист и технический директор цирка Константин Растегаев."Помимо того, что мы все это расстелили и подвесили, половину всего уложили в контейнеры и отправили на склад, который цирку пришлось специально для нас арендовать. Потому что цирк маленький, а мы очень, очень много всего привезли".Тяжела ты, шапка циркового артистаТе, кто бывал на представлениях "Королевского цирка Гии Эрадзе", согласятся: таких умопомрачительных костюмов нет ни у кого. Но мало кто из зрителей догадывается, как бывает трудно всю эту красоту носить.Для некоторых цирковых шапочек приходится специально подкачивать шею – ведь это все надо не просто носить, а носить красиво и эффектно. Стилистику образа завершает сложный грим, который артисты наносят сами."Макияж в манеже у каждой девочки должен быть приблизительно одинаковый, плюс-минус. Для этого специально приглашают визажиста, который, исходя из концепции спектакля и цветовой гаммы костюмов, подбирает грим. После этого нас фотографируют с разных сторон, и дальше по этой фотографии мы всегда гримируемся".Иногда за время представления артист выходит на сцену несколько раз, и поэтому за вечер сложный грим приходится менять пять-шесть раз. Конечно, возить с собой на гастроли такое количество гримеров невозможно.Главный герой – коверный клоунКлоуны редко бывают главными. Обычно они выходят в одной-двух репризах или развлекают публику, пока унифоромисты готовят сцену для следующего номера. Но только не в "Песчаной сказке". Здесь коверный клоун Константин Асташов играет главную роль – в начале представления он натирает волшебную лампу Алладина, и начинается волшебство.Он совершенно не вписывается в привычный образ: обычный веселый парень в костюме и с гастуком, даже без красного клоунского носа. Сказочный Алладин рад, что работает без грима."Потому что вот сейчас было мини-представление, и я вспотел ужасно. А когда весь спектакль работаем – у меня салфеток уходит несколько пачек. Тональный крем "уплывает" после первого же номера".В плену у циркаУ каждого артиста манежа – своя история. Фамилия Екатерины говорит сама за себя: Запашные – известная цирковая династия. Работать на арене она мечтала с детства.Артист цирка, технический директор и по совместительству – муж и партнер Екатерины Константин Растегаев шестнадцать лет назад решил подработать в цирке униформистом. И манеж его больше не отпустил."Я был студентом и устроился на подработку - помогать артистам между программами уносить реквизит, собирать, готовить манеж. И вот уже 16-й год я работаю в цирке", - рассказывает Константин.Теперь он дрессирует верблюдов, его жена работает с собаками, а вместе они создали акробатический номер на воздушных ремнях "Закрывая глаза" - самый романтический и нежный в атмосфере сказочной цирковой пустыни.Просто я работаю волшебникомГимнасты этого цирка работают в воздухе преимущественно без страховки. Это их сознательный выбор, говорит Екатерина:"В некоторых номерах у нас применяются лонжи, но только они незаметны для зрителей. А там, где это просто физически невозможно, мы ее не используем. Тут основная надежда на самих себя. Главная наша защита - это подготовка самих воздушных гимнастов. Их выпустят на сцену, только если будут на сто процентов в них уверены".За безопасность в цирке отвечают инженер по технике безопасности и специальный человек - инспектор манежа, который перед началом гастролей проверяет абсолютно весь реквизит. Оценивается каждая мелочь, все механизмы проходят испытания и перед выездом на гастроли, и непосредственно после установки в каждом городе. Опасность, конечно, все равно есть, потому что цирк – это живое искусство, в котором невозможно подстраховаться на все случаи жизни. Такая профессия. Главное для артиста – создать неповторимое цирковое волшебство, чтобы никто из зрителей не остался равнодушным.Читайте также на РИА Новости Крым:А теперь — горбатый: Крымские верблюжьи историиВоительницы цирка: русские "Амазонки" Валентины КульковойЗапрет на животных в цирке: какое будущее может ждать зверей

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цирк, гия эрадзе, культура, крым, общество, новости крыма, новости