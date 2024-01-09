https://crimea.ria.ru/20240109/a-teper--gorbatyy-krymskie-verblyuzhi-istorii--1134002826.html

А теперь — горбатый: Крымские верблюжьи истории

А теперь — горбатый: Крымские верблюжьи истории - РИА Новости Крым, 09.01.2024

А теперь — горбатый: Крымские верблюжьи истории

РИА Новости Крым, 09.01.2024

2024-01-09T08:29

2024-01-09T08:29

2024-01-09T09:07

эксклюзивы риа новости крым

крым

крым в истории: секреты, факты, фото

оон

история

экология

животные

туризм

туризм в крыму

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/05/1134001717_0:243:2592:1701_1920x0_80_0_0_5a593603da46ac7f29f0c246df545f56.jpg

Наталья Дремова Были времена, когда они регулярно "брали" Киев, Полтаву, Харьков. Вторгались обычно по осени, шествовали к базарам, не обращая внимания на зевак и шарахающихся лошадей. Под: "Ох ты ж, бисова скотина!" от извозчиков и детские крики: "Верблюдов повели!" До появления железнодорожного сообщения запряженные в повозки горбатые труженики были самым надежным и недорогим средством доставки крымских яблок и винограда на юге страны. Организация Объединенных наций объявила 2024-й Годом верблюдовых. Оказывается, эти животные по сей день — основа продовольственной безопасности и экономического роста в более чем 90 странах. И в Крыму мохнатые великаны когда-то считались незаменимыми. Об этом решили вспомнить РИА Новости Крым.Справка: Семейство верблюдовых невелико, в нем всего два рода: 4 вида лам и 3 вида верблюдов. У представителей семейства нет копыт: конечности двупалые, с искривленными когтями, опираются животные на фаланги пальцев, а на ступне находится мозолистая подушка. Современные виды верблюдов — дромадер (одногорбый), бактриан (двугорбый), хавтагай (дикий, имеет два горба). Взрослый верблюд весит 500-800 кг, в холке может достигать до 210 см. Максимальная продолжительность жизни — до 40 лет.Транспорт по 25 дукатов Путешественники, впервые прибывшие в Крым, должны были решить: хотят ли они дальше ехать быстро, или комфортно. Преодолевать расстояние на лошадях, или в местных повозках, запряженных быками, либо верблюдами. Как минимум, с XIII века, горбатых разводили в Крыму. Попали они сюда из Средней Азии вместе с монгольскими завоевателями. Со временем, как бы сейчас сказали, крымский верблюжий бренд, стал популярен за границей. Эти верблюды были гораздо больше, сильнее и выносливее одногорбых "конкурентов", которых в ту же Персию везли с Востока. Между прочим, веса в золотом дукате было 3,5 грамма. На родине дипломата Барбаро хороший мастер — каменщик или плотник, в год зарабатывал до 30 дукатов. За одну монету можно было купить 400 литров красного вина или 50 кг мяса. Если пересчитать цену крымского верблюда по стоимости хорошего крымского вина на современные деньги, то это никак не меньше полумиллиона рублей! Конечно, со временем верблюды перестали были "люксовым" товаром. Жители Крыма стали чаще их использовать для собственных выездов. Сам верблюд мог бы претендовать на звание самого полезного животного в Крыму. Из молока крымские жители делали "напиток, утоляющий голод": поджаренное просо перемалывали и смешивали с верблюжьим молоком. Мясо верблюдов можно было купить на рынке — одно акче за окка (примерно 1,2 кг). Из кожи выделывали обувь, шили самые разные изделия. Шерсть шла на войлоки, ковры, особенно ценилась та, что вычесывали из белых верблюдов, поскольку покрасить ее можно было в любой цвет.Тьфу на вас! Для верблюдов ничего не изменилось после того, как Крым стал частью Российской империи. Обустраивался полуостров медленно, населения было мало, приезжие из скота в значительных количествах завозили разве что коров и немного — лошадей. А местной тягловой силой оставались быки, ослы, буйволы и верблюды. Академик Петр Симон Паллас предполагал, что в Крыму верблюдов можно бы разводить и в больших количествах — мест, подходящих для них, много. А еще академик считал, что в бою верблюды могли бы пугать вражеские части. Сами по себе горбатые не агрессивны, даже боятся громких звуков. Раздражение и возмущение выражают плевком в сторону нарушителя личного пространства. Но вот лошади не переносят запаха и вида горбатых. И в военной истории России был прецедент, когда верблюды посодействовали победе. В войске Петра I было подразделение, сформированное из калмыков и их горбатых подопечных. Во время Северной войны именно оно обратило в бегство шведскую конницу! Крымские верблюды придавали полуострову ту "изюминку", экзотику, ради которой ехала сюда публика уже во время расцвета курортов. Диковинные великаны встречали туристов в селениях, куда экскурсанты приезжали "знакомиться с местным бытом". Исследователь Крыма Василий Кондараки, описывая быт крымских татар, отмечал, что те в обычной жизни имеют очень мало "общественных развлечений": посиделки в кофейне и редкие праздники. Поэтому такой любовью пользуются скачки. Гонки на верблюдах, правда, к концу XIX века уже стали экзотикой, увидеть их можно было разве что в степном Крыму.Большие труженики Заметный урон верблюжьему поголовья нанесли события Гражданской войны и голод 1921-1923 годов. Перед тем, как дошла очередь до кошек, собак и воробьев, жители деревень и сел резали домашнюю скотину, в том числе лошадей, ослов, верблюдов. Но какое-то количество горбатых на полуострове все-таки уцелело. Мохнатые великаны безропотно возили грузы и людей, довольствовались скромным "пайком". Свою нишу в хозяйстве Крыма верблюды занимали и до войны, их держали во многих степных колхозах и совхозах. Да и после войны, в отдаленных селениях, до начала 60-х, горбатые сохраняли рабочие места. Позже их можно было увидеть разве что в зоопарке, цирке, или на пляже, с фотографами. В новейшей истории Крыма верблюды превратились в "инструмент заработка". Владельцы катали на них туристов, использовали для фотосессий — и часто не заботились о своих животных: не станет этого — купим другого! Кстати, верблюда в соседних с Крымом регионах продают по 70-150 тысяч за голову. Некоторых — на мясо...В начале 2021 года крымчане узнали о верблюде Бархане — или, как ласково стали его называть, Барике. Жительница Севастополя Наталия Курласова выкупила пятнадцатилетнего верблюда в Бахчисарайском районе. Бархан много лет катал туристов на Ай-Петри, но заболел, стал не нужен. Из-за плохого ухода и невозможности достаточно ходить, у верблюда болели суставы, на теле образовались пролежни. Барика перевезли на ранчо "Сахарная долина", где он получил лечение, питание и уход. Это, пожалуй, было самое светлое время для него. Пару месяцев назад обитателей ранчо стало больше на одного верблюжонка: выкупили молоденькую самку Бусинку — ее продавали на мясо. О том, что она чудом спаслась, Бусинка не подозревает. Или просто рада, что ее все любят и балуют. И сама относится к людям с доверием, очень любит общаться. Кстати, на ранчо живет и дальний родственник верблюдов — лама Лунтик. Вот он обожает приветствовать всех плевками — верблюды в этом смысле намного сдержаннее. Татьяна Святкина-Жежерун рассказала, что в Крыму сложно найти ветеринара, который бы мог работать с верблюдами. Все-таки в наши дни они — не самые часто встречающиеся питомцы. Поэтому крымчане всегда на связи с московскими специалистами и владельцами верблюдов. Ну, и приходится считаться с чисто верблюжьими особенностями. "Самцы в период с декабря и до конца весны находится в так называемом гоне — активной фазе ухаживания за "невестой", — поделилась Татьяна. — В такой период верблюд может быть опасен для человека. Поэтому всегда на первом месте у нас техника безопасности. А весной начинается самое веселое: линька! Мы вычесываем и выстригаем наших верблюдов иногда по две недели".Факты- Известны 6 видов ископаемых верблюдов. В пещере "Таврида" (Белогорский район) были найдены останки гигантского верблюда. Этот трехметровый великан весом до 2 тонн вымер около 26 тысяч лет назад. - У верблюдовых эритроциты крови овальные, а не дисковидные, как у большинства млекопитающих. - У Коктебеля есть гора Верблюд, она же — Эгер-оба ("вершина-седло"). Издалека действительно напоминает двугорбое животное. - Дневной переход верблюда — до 50 км, он может нести груз до 200 кг. Около недели верблюд может обходиться без пищи и воды.Читайте также:У большой раковины – большая ножка: в Крыму открылся сезон улитокКрымские "цигайки": как фермер возрождает овцеводство на полуостровеАнтилопы со времен мамонтов и другие открытия археозоолога в Херсонесе

крым

севастополь

горы

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

Наталья Дремова

Наталья Дремова

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Наталья Дремова

крым, крым в истории: секреты, факты, фото, оон, история, экология, животные, туризм, туризм в крыму, экономика, зоопарк, севастополь, акция помощи животным, приюты животных, горы, крымские татары