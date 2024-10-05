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Крымский мост сейчас – пробка из Керчи выросла в четыре раза
Крымский мост сейчас – пробка из Керчи выросла в четыре раза - РИА Новости Крым, 05.10.2024
Крымский мост сейчас – пробка из Керчи выросла в четыре раза
Пробка перед досмотровыми пунктами у Крымского моста со стороны Керчи с утра увеличилась в четыре раза. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала... РИА Новости Крым, 05.10.2024
2024-10-05T14:18
2024-10-05T14:18
2024-10-05T14:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. Пробка перед досмотровыми пунктами у Крымского моста со стороны Керчи с утра увеличилась в четыре раза. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мосту.Очередь стала скапливаться перед мостовым переходом в субботу с 11:00. Тогда проезда ждали 50 машин со стороны Керчи.При этом въезд в Крым остается свободным – очередей у пунктов досмотра со стороны Кубани нет.Крымский мост – стратегический объект. Досмотр на нем обязателен и проводится в целях безопасности, поскольку на полуострове действует желтый уровень террористической опасности.Движение транспорта по транспортному переходу через Керченский пролив разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн, а также пассажирским автобусам. В целях безопасности весь транспорт проходит обязательный досмотр.Грузовой транспорт следует из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу. Также открыт сухопутный маршрут через новые регионы РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крым, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма
Крымский мост сейчас – пробка из Керчи выросла в четыре раза
У Крымского моста ждут проезда 205 машин со стороны Керчи
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. Пробка перед досмотровыми пунктами у Крымского моста со стороны Керчи с утра увеличилась в четыре раза. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мосту.
Очередь стала скапливаться перед мостовым переходом в субботу с 11:00. Тогда проезда ждали 50 машин
со стороны Керчи.
"По данным на 14:00 в очереди со стороны Керчи находится 205 транспортных средств. Ожидание около часа", - говорится в сообщении.
При этом въезд в Крым остается свободным – очередей у пунктов досмотра со стороны Кубани нет.
Крымский мост – стратегический объект. Досмотр на нем обязателен и проводится в целях безопасности, поскольку на полуострове действует желтый уровень террористической опасности
.
Движение транспорта по транспортному переходу через Керченский пролив разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн, а также пассажирским автобусам. В целях безопасности весь транспорт проходит обязательный досмотр.
Грузовой транспорт следует из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу. Также открыт сухопутный маршрут через новые регионы РФ.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.