https://crimea.ria.ru/20241005/krymskiy-most-seychas--probka-iz-kerchi-vyrosla-v-chetyre-raza-1140862711.html

Крымский мост сейчас – пробка из Керчи выросла в четыре раза

Крымский мост сейчас – пробка из Керчи выросла в четыре раза - РИА Новости Крым, 05.10.2024

Крымский мост сейчас – пробка из Керчи выросла в четыре раза

Пробка перед досмотровыми пунктами у Крымского моста со стороны Керчи с утра увеличилась в четыре раза. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала... РИА Новости Крым, 05.10.2024

2024-10-05T14:18

2024-10-05T14:18

2024-10-05T14:18

ситуация на дорогах крыма

крым

транспорт

логистика

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тамань

краснодарский край

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. Пробка перед досмотровыми пунктами у Крымского моста со стороны Керчи с утра увеличилась в четыре раза. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мосту.Очередь стала скапливаться перед мостовым переходом в субботу с 11:00. Тогда проезда ждали 50 машин со стороны Керчи.При этом въезд в Крым остается свободным – очередей у пунктов досмотра со стороны Кубани нет.Крымский мост – стратегический объект. Досмотр на нем обязателен и проводится в целях безопасности, поскольку на полуострове действует желтый уровень террористической опасности.Движение транспорта по транспортному переходу через Керченский пролив разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн, а также пассажирским автобусам. В целях безопасности весь транспорт проходит обязательный досмотр.Грузовой транспорт следует из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу. Также открыт сухопутный маршрут через новые регионы РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма