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Мотоциклист погиб под колесами фуры на серпантине

Мотоциклист погиб под колесами фуры на серпантине - РИА Новости Крым, 05.10.2024

Мотоциклист погиб под колесами фуры на серпантине

Мотоциклист погиб при столкновении с грузовым автомобилем на серпантине трассы Джугба – Сочи. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кубани. РИА Новости Крым, 05.10.2024

2024-10-05T11:45

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сочи

дтп

краснодарский край

госавтоинспекция кубани

происшествия

кубань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Мотоциклист погиб при столкновении с грузовым автомобилем на серпантине трассы Джугба – Сочи. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кубани.Отмечается, что авария произошла в субботу около 8:00 в районе микрорайона Сочи Лазаревское.По факту ДТП проводится проверка. Специалисты устанавливают все обстоятельства трагедии.В Севастополе 18 сентября произошло массовое ДТП с участием мотоциклиста, который не пропустил спецмашину МЧС, которая двигалась с отступлением от правил дорожного движения с включенными звуковыми сигналами и маячками синего цвета. В результате столкновения на перекрестке байкера отбросило на троллейбус, который двигался по встречной полосе.Важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Столкновение на встречке: две женщины и ребенок погибли в ДТП с "КамАЗом"Жесткое тройное ДТП под Ялтой: три человека в больницеДжип смял легковушку в Крыму – погибла женщина и ранен ребенок

сочи

краснодарский край

кубань

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, дтп, краснодарский край, госавтоинспекция кубани, происшествия, кубань, новости