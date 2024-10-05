https://crimea.ria.ru/20241005/mototsiklist-pogib-pod-kolesami-fury-1140860960.html
Мотоциклист погиб под колесами фуры на серпантине
Мотоциклист погиб под колесами фуры на серпантине - РИА Новости Крым, 05.10.2024
Мотоциклист погиб под колесами фуры на серпантине
Мотоциклист погиб при столкновении с грузовым автомобилем на серпантине трассы Джугба – Сочи. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кубани. РИА Новости Крым, 05.10.2024
2024-10-05T11:45
2024-10-05T11:45
2024-10-05T11:54
сочи
дтп
краснодарский край
госавтоинспекция кубани
происшествия
кубань
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/05/1140860798_0:171:1280:891_1920x0_80_0_0_082c5234ae3ca2f96ac6a4297732e1fa.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Мотоциклист погиб при столкновении с грузовым автомобилем на серпантине трассы Джугба – Сочи. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кубани.Отмечается, что авария произошла в субботу около 8:00 в районе микрорайона Сочи Лазаревское.По факту ДТП проводится проверка. Специалисты устанавливают все обстоятельства трагедии.В Севастополе 18 сентября произошло массовое ДТП с участием мотоциклиста, который не пропустил спецмашину МЧС, которая двигалась с отступлением от правил дорожного движения с включенными звуковыми сигналами и маячками синего цвета. В результате столкновения на перекрестке байкера отбросило на троллейбус, который двигался по встречной полосе.Важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Столкновение на встречке: две женщины и ребенок погибли в ДТП с "КамАЗом"Жесткое тройное ДТП под Ялтой: три человека в больницеДжип смял легковушку в Крыму – погибла женщина и ранен ребенок
сочи
краснодарский край
кубань
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/05/1140860798_92:0:1280:891_1920x0_80_0_0_d6992464fb7b3295ab6fa2e4cf57aa2d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, дтп, краснодарский край, госавтоинспекция кубани, происшествия, кубань, новости
Мотоциклист погиб под колесами фуры на серпантине
Мотоциклист выехал под грузовик на серпантине к Сочи и погиб
11:45 05.10.2024 (обновлено: 11:54 05.10.2024)