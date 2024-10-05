Рейтинг@Mail.ru
Мотоциклист погиб под колесами фуры на серпантине - РИА Новости Крым, 05.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241005/mototsiklist-pogib-pod-kolesami-fury-1140860960.html
Мотоциклист погиб под колесами фуры на серпантине
Мотоциклист погиб под колесами фуры на серпантине - РИА Новости Крым, 05.10.2024
Мотоциклист погиб под колесами фуры на серпантине
Мотоциклист погиб при столкновении с грузовым автомобилем на серпантине трассы Джугба – Сочи. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кубани. РИА Новости Крым, 05.10.2024
2024-10-05T11:45
2024-10-05T11:54
сочи
дтп
краснодарский край
госавтоинспекция кубани
происшествия
кубань
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/05/1140860798_0:171:1280:891_1920x0_80_0_0_082c5234ae3ca2f96ac6a4297732e1fa.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Мотоциклист погиб при столкновении с грузовым автомобилем на серпантине трассы Джугба – Сочи. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кубани.Отмечается, что авария произошла в субботу около 8:00 в районе микрорайона Сочи Лазаревское.По факту ДТП проводится проверка. Специалисты устанавливают все обстоятельства трагедии.В Севастополе 18 сентября произошло массовое ДТП с участием мотоциклиста, который не пропустил спецмашину МЧС, которая двигалась с отступлением от правил дорожного движения с включенными звуковыми сигналами и маячками синего цвета. В результате столкновения на перекрестке байкера отбросило на троллейбус, который двигался по встречной полосе.Важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Столкновение на встречке: две женщины и ребенок погибли в ДТП с "КамАЗом"Жесткое тройное ДТП под Ялтой: три человека в больницеДжип смял легковушку в Крыму – погибла женщина и ранен ребенок
сочи
краснодарский край
кубань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/05/1140860798_92:0:1280:891_1920x0_80_0_0_d6992464fb7b3295ab6fa2e4cf57aa2d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сочи, дтп, краснодарский край, госавтоинспекция кубани, происшествия, кубань, новости
Мотоциклист погиб под колесами фуры на серпантине

Мотоциклист выехал под грузовик на серпантине к Сочи и погиб

11:45 05.10.2024 (обновлено: 11:54 05.10.2024)
 
© Telegram-канал Госавтоинспекция КубаниМотоциклист погиб под колесами фуры
Мотоциклист погиб под колесами фуры
© Telegram-канал Госавтоинспекция Кубани
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Мотоциклист погиб при столкновении с грузовым автомобилем на серпантине трассы Джугба – Сочи. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кубани.
Отмечается, что авария произошла в субботу около 8:00 в районе микрорайона Сочи Лазаревское.

"По предварительным данным, водитель мотоцикла Yamaha на закруглении дороги не справился с управлением. Он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем. В результате случившегося байкер 1986 года рождения погиб", - уточняется в сообщении ГАИ.

По факту ДТП проводится проверка. Специалисты устанавливают все обстоятельства трагедии.
В Севастополе 18 сентября произошло массовое ДТП с участием мотоциклиста, который не пропустил спецмашину МЧС, которая двигалась с отступлением от правил дорожного движения с включенными звуковыми сигналами и маячками синего цвета. В результате столкновения на перекрестке байкера отбросило на троллейбус, который двигался по встречной полосе.
Важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Столкновение на встречке: две женщины и ребенок погибли в ДТП с "КамАЗом"
Жесткое тройное ДТП под Ялтой: три человека в больнице
Джип смял легковушку в Крыму – погибла женщина и ранен ребенок
 
СочиДТПКраснодарский крайГосавтоинспекция КубаниПроисшествияКубаньНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:18Крымский мост сейчас – пробка из Керчи выросла в четыре раза
14:06Ялтинский международный экономический форум пройдет в Уфе
13:49ВСУ прорывались через границу России на танке и бронемашинах
13:39В отеле на Кубани мужчина избил подростка и бросил в воду
13:15ВСУ за сутки лишились почти 2000 боевиков в ходе наступления армии России
12:52В Крыму рассекретили план Запада о поставках дальнобойных ракет Украине
12:24Желанное Второе перешло под контроль России
12:14Журналисты РИА Новости Крым победили на Всероссийском конкурсе
11:45Мотоциклист погиб под колесами фуры на серпантине
11:20Киеву придется смириться с потерями территорий – Столтенберг
11:08У Крымского моста начала расти очередь
10:53Россия ответит на ядерные испытания США зеркально
10:23Почти 4 тысячи крымчан остались без света из-за аварии
10:12ВСУ превратили его в крепость – российские бойцы об освобождении Угледара
09:31В труде учителей заложен глубочайший созидательный смысл – Путин
09:04Девять человек ранены при попадании дрона в автобус в Горловке
08:56В Симферополе отключат от газа несколько улиц
08:15Где в Севастополе не будет света на выходных: график отключений
07:45Уроки помним до сих пор: крымчане поздравили учителей с праздником
07:23ВСУ атаковали предприятия в Воронежской области – есть раненый
Лента новостейМолния