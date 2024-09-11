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Столкновение на встречке: две женщины и ребенок погибли в ДТП с "КамАЗом"

Столкновение на встречке: две женщины и ребенок погибли в ДТП с "КамАЗом" - РИА Новости Крым, 11.09.2024

Столкновение на встречке: две женщины и ребенок погибли в ДТП с "КамАЗом"

В результате столкновения легкового автомобиля с "КамАЗом" на Кубани погибли две женщины и ребенок. Об этом сообщает МВД России по Краснодарскому краю. РИА Новости Крым, 11.09.2024

2024-09-11T22:52

2024-09-11T22:52

2024-09-11T23:05

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происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. В результате столкновения легкового автомобиля с "КамАЗом" на Кубани погибли две женщины и ребенок. Об этом сообщает МВД России по Краснодарскому краю.Авария произошла в 19:30 на 85 километре автодороги "Краснодар – Ейск". Предварительно установлено, что водитель большегруза "КамАЗ" на регулируемом перекрестке при повороте налево не уступил дорогу встречному легковому автомобилю Daewoo Nexia.Накануне в Крыму три человека пострадали и были направлены в больницы с различными травмами в результате тройного ДТП с участием автомобилей Lexus, Nissan и мотоцикла в районе поворота на Мисхор.Также во вторник сообщалось, что в районе села Красная Зорька Симферопольского района водитель автомобиля "Нива" сбил 13-летнюю девочку, которая вышла из-за автобуса.9 сентября в Ялте городской рейсовый автобус с пассажирами сбил 15-летнего подростка.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Ялты осужден на пять лет за пьяное смертельное ДТПВ Крыму растет число велотравм у детей - врач о страшных последствияхСгорели в машине: три девушки погибли в ДТП на Кубани

краснодарский край

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, мвд по краснодарскому краю, происшествия, дтп, краснодарский край