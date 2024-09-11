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Столкновение на встречке: две женщины и ребенок погибли в ДТП с "КамАЗом" - РИА Новости Крым, 11.09.2024
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Столкновение на встречке: две женщины и ребенок погибли в ДТП с "КамАЗом"
Столкновение на встречке: две женщины и ребенок погибли в ДТП с "КамАЗом" - РИА Новости Крым, 11.09.2024
Столкновение на встречке: две женщины и ребенок погибли в ДТП с "КамАЗом"
В результате столкновения легкового автомобиля с "КамАЗом" на Кубани погибли две женщины и ребенок. Об этом сообщает МВД России по Краснодарскому краю. РИА Новости Крым, 11.09.2024
2024-09-11T22:52
2024-09-11T23:05
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происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. В результате столкновения легкового автомобиля с "КамАЗом" на Кубани погибли две женщины и ребенок. Об этом сообщает МВД России по Краснодарскому краю.Авария произошла в 19:30 на 85 километре автодороги "Краснодар – Ейск". Предварительно установлено, что водитель большегруза "КамАЗ" на регулируемом перекрестке при повороте налево не уступил дорогу встречному легковому автомобилю Daewoo Nexia.Накануне в Крыму три человека пострадали и были направлены в больницы с различными травмами в результате тройного ДТП с участием автомобилей Lexus, Nissan и мотоцикла в районе поворота на Мисхор.Также во вторник сообщалось, что в районе села Красная Зорька Симферопольского района водитель автомобиля "Нива" сбил 13-летнюю девочку, которая вышла из-за автобуса.9 сентября в Ялте городской рейсовый автобус с пассажирами сбил 15-летнего подростка.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Ялты осужден на пять лет за пьяное смертельное ДТПВ Крыму растет число велотравм у детей - врач о страшных последствияхСгорели в машине: три девушки погибли в ДТП на Кубани
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новости, мвд по краснодарскому краю, происшествия, дтп, краснодарский край
Столкновение на встречке: две женщины и ребенок погибли в ДТП с "КамАЗом"

Две женщины и ребенок погибли в ДТП с легковушкой и "КамАЗом" на Кубани

22:52 11.09.2024 (обновлено: 23:05 11.09.2024)
 
© Пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краюДве женщины и ребенок погибли в ДТП с легковушкой и "КамАЗом" на Кубани
Две женщины и ребенок погибли в ДТП с легковушкой и КамАЗом на Кубани
© Пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. В результате столкновения легкового автомобиля с "КамАЗом" на Кубани погибли две женщины и ребенок. Об этом сообщает МВД России по Краснодарскому краю.
Авария произошла в 19:30 на 85 километре автодороги "Краснодар – Ейск". Предварительно установлено, что водитель большегруза "КамАЗ" на регулируемом перекрестке при повороте налево не уступил дорогу встречному легковому автомобилю Daewoo Nexia.

"В результате ДТП погибли водитель и два пассажира легковушки, среди которых 12-летний ребенок. Еще один пассажир иномарки – 13-летняя девочка – госпитализирована. Проводится проверка", – говорится в сообщении ведомства.

Накануне в Крыму три человека пострадали и были направлены в больницы с различными травмами в результате тройного ДТП с участием автомобилей Lexus, Nissan и мотоцикла в районе поворота на Мисхор.
Также во вторник сообщалось, что в районе села Красная Зорька Симферопольского района водитель автомобиля "Нива" сбил 13-летнюю девочку, которая вышла из-за автобуса.
9 сентября в Ялте городской рейсовый автобус с пассажирами сбил 15-летнего подростка.
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23:11Главное за день: 11 сентября
22:52Столкновение на встречке: две женщины и ребенок погибли в ДТП с "КамАЗом"
22:30Главные новости Крыма: 11 сентября
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