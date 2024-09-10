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В Симферопольском районе "Нива" сбила девочку
В Симферопольском районе "Нива" сбила девочку - РИА Новости Крым, 10.09.2024
В Симферопольском районе "Нива" сбила девочку
В районе села Красная Зорька Симферопольского района водитель автомобиля "Нива" сбил 13-летнюю девочку, которая вышла из-за автобуса. Пострадавшая переходила... РИА Новости Крым, 10.09.2024
2024-09-10T16:18
2024-09-10T16:18
2024-09-10T16:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. В районе села Красная Зорька Симферопольского района водитель автомобиля "Нива" сбил 13-летнюю девочку, которая вышла из-за автобуса. Пострадавшая переходила дорогу вне зоны перехода, сообщает пресс-служба крымской прокуратуры."По предварительной информации, сегодня, 10 сентября, водитель автомобиля "Лада Нива", двигаясь вблизи села Красная Зорька Симферопольского района, допустил наезд на девочку 2011 года рождения, которая, выйдя из-за автобуса, переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода", - говорится в сообщении.В результате ДТП девочка с травмами доставлена в медицинское учреждение. Ведомство контролирует установление обстоятельств ДТП.Накануне, 9 сентября, в Ялте городской рейсовый автобус с пассажирами сбил 15-летнего подростка. Отмечается, что инцидент произошел в понедельник около 08:00 на улице Изобильная.Читайте также на РИА Новости Крым:13 человек погибли и десятки ранены в ДТП с автобусом и бензовозомМотоцикл врезался в автобус в Симферополе – пострадал водительДТП на дорогах Крыма - страшная статистика по погибшим
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В Симферопольском районе "Нива" сбила девочку
В Крыму водитель сбил возле остановки вышедшую из автобуса девочку