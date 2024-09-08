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13 человек погибли и десятки ранены в ДТП с автобусом и бензовозом
13 человек погибли и десятки ранены в ДТП с автобусом и бензовозом - РИА Новости Крым, 08.09.2024
13 человек погибли и десятки ранены в ДТП с автобусом и бензовозом
Не менее 13 человек погибли, десятки пострадали в ДТП с участием автобуса и бензовоза в Кот-д'Ивуаре, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местные... РИА Новости Крым, 08.09.2024
2024-09-08T07:31
2024-09-08T07:31
2024-09-08T07:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. Не менее 13 человек погибли, десятки пострадали в ДТП с участием автобуса и бензовоза в Кот-д'Ивуаре, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местные спасательные службы.Сообщается, что ДТП произошло на шоссе между городами Бауке и Корого. Автоцистерна, перевозившая бензин, столкнулась с двигавшимся по встречной полосе автобусом на участке дороги, где движение было затруднено из-за грузового автомобиля, припаркованного без опознавательных знаков.Столкновение привело к сильнейшему возгоранию, сообщила агентству спасательная служба.
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13 человек погибли и десятки ранены в ДТП с автобусом и бензовозом
Тринадцать человек погибли, десятки ранены в ДТП с автобусом и бензовозом в Кот-д'Ивуаре
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. Не менее 13 человек погибли, десятки пострадали в ДТП с участием автобуса и бензовоза в Кот-д'Ивуаре, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местные спасательные службы.
"Тринадцать человек погибли и десятки пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия на севере Кот-д'Ивуара из-за врезавшейся в автобус автоцистерны", - говорится в сообщении агентства.
Сообщается, что ДТП произошло на шоссе между городами Бауке и Корого. Автоцистерна, перевозившая бензин, столкнулась с двигавшимся по встречной полосе автобусом на участке дороги, где движение было затруднено из-за грузового автомобиля, припаркованного без опознавательных знаков.
Столкновение привело к сильнейшему возгоранию, сообщила агентству спасательная служба.