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13 человек погибли и десятки ранены в ДТП с автобусом и бензовозом

13 человек погибли и десятки ранены в ДТП с автобусом и бензовозом - РИА Новости Крым, 08.09.2024

13 человек погибли и десятки ранены в ДТП с автобусом и бензовозом

Не менее 13 человек погибли, десятки пострадали в ДТП с участием автобуса и бензовоза в Кот-д'Ивуаре, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местные... РИА Новости Крым, 08.09.2024

2024-09-08T07:31

2024-09-08T07:31

2024-09-08T07:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. Не менее 13 человек погибли, десятки пострадали в ДТП с участием автобуса и бензовоза в Кот-д'Ивуаре, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местные спасательные службы.Сообщается, что ДТП произошло на шоссе между городами Бауке и Корого. Автоцистерна, перевозившая бензин, столкнулась с двигавшимся по встречной полосе автобусом на участке дороги, где движение было затруднено из-за грузового автомобиля, припаркованного без опознавательных знаков.Столкновение привело к сильнейшему возгоранию, сообщила агентству спасательная служба.

африка

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, происшествия, африка, новости, дтп