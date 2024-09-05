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Мотоцикл врезался в автобус в Симферополе – пострадал водитель

Мотоцикл врезался в автобус в Симферополе – пострадал водитель - РИА Новости Крым, 05.09.2024

Мотоцикл врезался в автобус в Симферополе – пострадал водитель

В Симферополе в четверг произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и мотоцикла. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция и... РИА Новости Крым, 05.09.2024

2024-09-05T18:01

2024-09-05T18:01

2024-09-05T18:01

госавтоинспекция крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. В Симферополе в четверг произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и мотоцикла. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция и Прокуратура Крыма.По предварительной информации, сегодня, 5 сентября 2024 года, примерно в 11 часов утра водитель мотоцикла, двигавшийся в городе Симферополе по улице Балаклавской в районе дома N 35, совершая поворот в непредназначенном для этого месте, допустил столкновение с автобусом, осуществляющим движение по маршруту N 6, следовавшим в депо, рассказали в прокуратуре. И уточнили, что в салоне автобуса пассажиров не было.На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства выясняются.В конце августа 16-летний подросток погиб и 12-летний пострадал в результате столкновения питбайка с деревом в Крымском районе Краснодарского края. Примерно тогда же в Симферопольском районе Крыма в ДТП пострадал несовершеннолетний водитель пит-байка. Водитель автомобиля Skoda Octavia двигался в направлении поселка Гвардейское и, поворачивая налево, не пропустил пит-байк KAYO, за рулем которого находится школьник. В начале августа в Крыму в столкновении двух мопедов погиб один из водителей и пострадал второй – 16-летний юноша.Читайте также на РИА Новости Крым:Мопед для подростка без прав: в ГАИ назвали суммы штрафов для родителейДТП на дорогах Крыма - страшная статистика по погибшим70 несовершеннолетних пострадали в Крыму в ДТП за шесть месяцев

симферополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госавтоинспекция крыма, дтп в крыму и севастополе, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, новости крыма, симферополь, происшествия, прокуратура республики крым