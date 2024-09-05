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Мотоцикл врезался в автобус в Симферополе – пострадал водитель - РИА Новости Крым, 05.09.2024
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Мотоцикл врезался в автобус в Симферополе – пострадал водитель
Мотоцикл врезался в автобус в Симферополе – пострадал водитель - РИА Новости Крым, 05.09.2024
Мотоцикл врезался в автобус в Симферополе – пострадал водитель
В Симферополе в четверг произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и мотоцикла. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция и... РИА Новости Крым, 05.09.2024
2024-09-05T18:01
2024-09-05T18:01
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дтп в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. В Симферополе в четверг произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и мотоцикла. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция и Прокуратура Крыма.По предварительной информации, сегодня, 5 сентября 2024 года, примерно в 11 часов утра водитель мотоцикла, двигавшийся в городе Симферополе по улице Балаклавской в районе дома N 35, совершая поворот в непредназначенном для этого месте, допустил столкновение с автобусом, осуществляющим движение по маршруту N 6, следовавшим в депо, рассказали в прокуратуре. И уточнили, что в салоне автобуса пассажиров не было.На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства выясняются.В конце августа 16-летний подросток погиб и 12-летний пострадал в результате столкновения питбайка с деревом в Крымском районе Краснодарского края. Примерно тогда же в Симферопольском районе Крыма в ДТП пострадал несовершеннолетний водитель пит-байка. Водитель автомобиля Skoda Octavia двигался в направлении поселка Гвардейское и, поворачивая налево, не пропустил пит-байк KAYO, за рулем которого находится школьник. В начале августа в Крыму в столкновении двух мопедов погиб один из водителей и пострадал второй – 16-летний юноша.Читайте также на РИА Новости Крым:Мопед для подростка без прав: в ГАИ назвали суммы штрафов для родителейДТП на дорогах Крыма - страшная статистика по погибшим70 несовершеннолетних пострадали в Крыму в ДТП за шесть месяцев
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РИА Новости Крым
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госавтоинспекция крыма, дтп в крыму и севастополе, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, новости крыма, симферополь, происшествия, прокуратура республики крым
Мотоцикл врезался в автобус в Симферополе – пострадал водитель

В ДТП в Симферополе мотоцикл врезался в автобус – пострадал водитель

18:01 05.09.2024
 
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымМотоцикл столкнулся с автобусом в Симферополе
Мотоцикл столкнулся с автобусом в Симферополе
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. В Симферополе в четверг произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и мотоцикла. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция и Прокуратура Крыма.
По предварительной информации, сегодня, 5 сентября 2024 года, примерно в 11 часов утра водитель мотоцикла, двигавшийся в городе Симферополе по улице Балаклавской в районе дома N 35, совершая поворот в непредназначенном для этого месте, допустил столкновение с автобусом, осуществляющим движение по маршруту N 6, следовавшим в депо, рассказали в прокуратуре. И уточнили, что в салоне автобуса пассажиров не было.

"Предварительно, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель мотоцикла, который был доставлен в учреждение здравоохранения", – сказано в сообщении прокуратуры.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства выясняются.
В конце августа 16-летний подросток погиб и 12-летний пострадал в результате столкновения питбайка с деревом в Крымском районе Краснодарского края. Примерно тогда же в Симферопольском районе Крыма в ДТП пострадал несовершеннолетний водитель пит-байка. Водитель автомобиля Skoda Octavia двигался в направлении поселка Гвардейское и, поворачивая налево, не пропустил пит-байк KAYO, за рулем которого находится школьник. В начале августа в Крыму в столкновении двух мопедов погиб один из водителей и пострадал второй – 16-летний юноша.
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Госавтоинспекция КрымаДТП в Крыму и СевастополеСитуация на дорогах Крыма и хроника ДТПНовости КрымаСимферопольПроисшествияПрокуратура Республики Крым
 
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